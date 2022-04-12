Более 1,5 млрд долларов было выделено на биопроекты на Украине

ПЕКИН. 10 АПРЕЛЯ - В Министерстве иностранных дел Китайской Народной Республики назвали Гуантанамо несмываемым пятном на правах человека в Соединенных Штатах Америки, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает РИА Новости , тюрьма в Гуантанамо стала классическим символом попрания верховенства закона и нарушений прав человека в американском стиле, Китай призывает США взять на себя ответственность за бесчинства, совершенные в этом месте, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Гуантанамо - это несмываемое пятно на правах человека в США", - сказал он.

По его словам, зверства, совершенные в таких тюрьмах, как Гуантанамо, можно рассматривать как "мрачный учебник по нарушениям прав человека в США".

Подобные "черные тюрьмы" США по всему миру уже давно стали классическим символом попрания верховенства закона и нарушений прав человека в американском стиле. Эти тюрьмы представляют собой большую иронию в контексте заявлений американских политиков о правах человека и разоблачают лицемерие американских двойных стандартов в отношении прав человека", - добавил он.

Чжао Лицзянь призывал США взять на себя ответственность за совершенные в Гуантанамо зверства, а также принести извинения и выплатить компенсации пострадавшим.

В ООН чрезвычайно озабочены тем, как в тюрьме Гуантанамо относятся к заключенным, заявил в среду на брифинге официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик. Ранее Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ в очередной раз призвало американские власти как можно скорее закрыть тюрьму ЦРУ в Гуантанамо.

Тюрьма для международных террористов на базе Гуантанамо была создана после терактов 11 сентября 2001 года. Ранее представители ряда международных организаций, в том числе ОБСЕ и эксперты ООН, призвали новую администрацию США немедленно закрыть тюрьму в Гуантанамо из-за того, что многие заключенные содержались там без суда и следствия и подвергались пыткам.

Бывший президент США Барак Обама более 10 лет назад подписал указ о закрытии Гуантанамо, но не смог его выполнить, поскольку конгресс отказался финансировать ликвидацию тюрьмы. Его преемник Дональд Трамп формально отменил указ Обамы, хотя новые заключенные в Гуантанамо при нем не появлялись. Администрация Байдена заявляет о стремлении закрыть тюрьму, но не конкретизирует, когда это произойдет.

В заявлении БДИПЧ сообщалось, что в настоящее время в тюрьме Гуантанамо остаются 39 заключенных, 27 из которых содержатся на протяжении 15 - 20 лет без предъявления официальных обвинений.