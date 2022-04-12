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Более 1,5 млрд долларов было выделено на биопроекты на Украине

11.04.2022, 14:28 3676
Более 1,5 млрд долларов было выделено на биопроекты на Украине
Фото: unsplash.com
МОСКВА. 11 АПРЕЛЯ - На реализацию международных биопроектов на Украине с участием США за последние 10 лет было выделено более 1,5 миллиарда долларов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Имеющиеся в распоряжении России материалы дают основания полагать, что в украинских биолабораториях в непосредственной близости от территории России в обстановке полной секретности осуществлялась разработка компонентов биологического оружия", - отметил вице-спикер российского Совфеда Константин Косачев в интервью РИА Новости

 
По его словам, указания Минздрава Украины от 24 февраля по "оперативной ликвидации хранящихся на биообъектах запасов опасных патогенов подтверждают попытки зачистить следы биологической деятельности военного характера".
 

По данным нашего МИД, в этих проектах участвовали граждане США, в том числе эксперты по биологическому оружию, а также лица, обладавшие дипломатическим иммунитетом", - уточнил Косачев. Финансирование программ осуществлялось непосредственно в рамках инициированного Пентагоном проекта "Противодействие угрозам особо опасных патогенов на Украине", рассчитанного на период до 2024 года (головной подрядчик - американская компания СН2М Hill), и через украинский научно-технологический центр (Science and Technology Center in Ukraine), сказал законодатель.

 

За последние 10 лет на реализацию биопроектов на Украине было выделено более 1,5 миллиарда долларов", - подчеркнул он.

 
Косачев сообщил, что на заседаниях парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине планируется заслушать "различных представителей и от МИД России, и военных экспертов, и биологов, и юристов, и многих других с учетом комплексного характера исследуемого вопроса". О том, как будет продвигаться работа, комиссия будет регулярно докладывать общественности, сказал вице-спикер СФ.
 
Между тем в армянских соцсетях пользователи активно выступают против биолабораторий США, сообщает ИА Regnum
 
Бурное обсуждение в интернет-сообществе вызвала уличная акция у здания посольства США в Ереване, на которой было высказано требование проверить расположенные в Армении биолаборатории на финансирование деятельности этих объектов со стороны Америки. Граждане выразили свое мнение об этом 11 апреля в социальной сети "ВКонтакте".
 

Да! Вот эту дрянь однозначно надо выводить отовсюду!" - считает Нормуд Д.

 
Многие пользователи пришли к выводу, что Армения находится в опасности, когда предоставляет свою территорию для американских экспериментов.
 

Вот так и надо! Нельзя молчать! Все те, кто молчит, теми американцы пользуются, а затем, когда потребность отпадает, выбрасывают в помойное ведро", - написала Валентина К.

 
Некоторые комментаторы отмечают, что это не просто вопрос биологической угрозы, но и вопрос того, может ли Армения позволить себе стать самостоятельным государством, свободным от американского влияния.
 

Пора! Пора из Еревана убирать американские биолаборатории, и не нужно большого американского посольства там. Хватит, поиздевались американцы над бывшей советской республикой. Пора восстанавливать армянам суверенитет", - поделился своим мнением Олег У.

 
Часть людей полагает, что безумные американские политики могут что угодно устроить в Армении, чтобы тем самым насолить России.
 

Это большая опасность для Армении. США могут и преднамеренно сделать что-то опасное для страны, и непреднамеренно. От страны, которой руководит поехавший дед, можно всякого ожидать", - пишет Максим Т.

 

Не завидую я тем, кто будет дальше продолжать сотрудничать с США. Нас бог отвел от сумасшедшего Байдена и его окружения, которые готовы весь мир угробить из-за своих амбиций", - отметила Лейсан Ф.

 
Ряд пользователей указывает на то, что американские биолаборатории - это один большой эксперимент, который проводят США над населением бывших республик Советского Союза.
 

А зачем же народ Армении разрешил американцам строить эти биолаборатории? Сами же избрали себе на голову проамериканского премьер-министра, который уже лишил страну части территории. Чего добиваетесь своими действиями? Для Америки вы никогда своими не станете. На вас только эксперименты ставить будут", - указывает Елена И.

 
Отдельные комментаторы уверены, что армянский народ должен наконец-то сбросить с себя ярмо американского влияния и не допустить, чтобы родина оказалась местом биологической катастрофы.
 

Когда и где США были с чистыми, гуманистическими помыслами? У империализма "дяди Сэма" были всегда свои грязные цели: извлечь из всего максимальную выгоду, посеять после себя на данной территории хаос, затем быть сторонним наблюдателем, и, наконец, стать "дирижером" этого хаоса. Военно-промышленный комплекс США получает свой барыш, а значит, и развитие на паразитизме. По всему миру США "плодили" предателей и бандитов, их подпитывали и укрепляли. Свою грязную задачу на крови людей США, как страна-разбойник, выполняют сполна за все время своего существования. Разбойник пасует только перед силой. Пора и армянскому народу показать, кто в Армении хозяин", - призывает Rif K.

 

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В МИД КНР назвали Гуантанамо несмываемым пятном на правах человека в США

10.04.2022, 10:39 9741
ПЕКИН. 10 АПРЕЛЯ - В Министерстве иностранных дел Китайской Народной Республики назвали Гуантанамо несмываемым пятном на правах человека в Соединенных Штатах Америки, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает РИА Новости, тюрьма в Гуантанамо стала классическим символом попрания верховенства закона и нарушений прав человека в американском стиле, Китай призывает США взять на себя ответственность за бесчинства, совершенные в этом месте, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. 
 

Гуантанамо - это несмываемое пятно на правах человека в США", - сказал он. 

 
По его словам, зверства, совершенные в таких тюрьмах, как Гуантанамо, можно рассматривать как "мрачный учебник по нарушениям прав человека в США". 
 

Подобные "черные тюрьмы" США по всему миру уже давно стали классическим символом попрания верховенства закона и нарушений прав человека в американском стиле. Эти тюрьмы представляют собой большую иронию в контексте заявлений американских политиков о правах человека и разоблачают лицемерие американских двойных стандартов в отношении прав человека", - добавил он. 

 
Чжао Лицзянь призывал США взять на себя ответственность за совершенные в Гуантанамо зверства, а также принести извинения и выплатить компенсации пострадавшим. 
 
В ООН чрезвычайно озабочены тем, как в тюрьме Гуантанамо относятся к заключенным, заявил в среду на брифинге официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик. Ранее Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ в очередной раз призвало американские власти как можно скорее закрыть тюрьму ЦРУ в Гуантанамо. 
 
Тюрьма для международных террористов на базе Гуантанамо была создана после терактов 11 сентября 2001 года. Ранее представители ряда международных организаций, в том числе ОБСЕ и эксперты ООН, призвали новую администрацию США немедленно закрыть тюрьму в Гуантанамо из-за того, что многие заключенные содержались там без суда и следствия и подвергались пыткам. 
 
Бывший президент США Барак Обама более 10 лет назад подписал указ о закрытии Гуантанамо, но не смог его выполнить, поскольку конгресс отказался финансировать ликвидацию тюрьмы. Его преемник Дональд Трамп формально отменил указ Обамы, хотя новые заключенные в Гуантанамо при нем не появлялись. Администрация Байдена заявляет о стремлении закрыть тюрьму, но не конкретизирует, когда это произойдет. 
 
В заявлении БДИПЧ сообщалось, что в настоящее время в тюрьме Гуантанамо остаются 39 заключенных, 27 из которых содержатся на протяжении 15 - 20 лет без предъявления официальных обвинений. 
 

В Китае выявили рекордное число инфицированных КВИ с начала пандемии

09.04.2022, 12:55 13781
ПЕКИН. 9 АПРЕЛЯ - Китайские власти за минувшие сутки зарегистрировали 25 165 новых случаев заражения коронавирусом нового типа, что стало новым рекордом за всю пандемию. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Госкомитетом по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Показатель оказался на 4% выше, чем днем ранее, и в 2,5 раза превзошел динамику роста заражаемости, которая была зафиксирована ровно неделю назад, сообщает ТАСС.
 
Среди инфицированных, выявленных за пятницу, повышенная температура, кашель и недомогание обнаружены только у 1350 человек, остальные 23 815 - бессимптомные носители. Лишь 94 из указанных лиц с COVID-19 прибыли из-за границы.
 
Число заразившихся, проходящих лечение в Китае, превышает 197,2 тысячи человек - это в 2,1 раза больше, чем 2 апреля.
 
Количество бессимптомных носителей, на текущий момент находящихся под наблюдением врачей, в КНР продолжает быстро расти, за неделю оно увеличилось в 2,7 раза (до примерно 174 тысяч человек). В то же время инфицированных с симптомами в медицинских учреждениях страны становится все меньше (сокращение примерно на 14,6% за тот же период, до чуть более 23 тысяч человек). Среди регионов страны наиболее мощные вспышки коронавируса зарегистрированы в Шанхае и в провинции Цзилинь (северо-восток): там находится порядка 94% еще не выздоровевших заразившихся.
 
Более 99% из проходящих сейчас в Китае лечение подхватили вирус на территории страны, менее 1% прибыли из-за границы. Официально с начала пандемии в материковой части Китая заразились 163 тысяч человек, не считая бессимптомных носителей (бессимптомников власти в итоговую статистику не включают). За все время в стране было зафиксировано 4638 летальных исходов от ковида.
 
Эпидемическая ситуация в стране остается серьезной. Однако правительство продолжает держать ситуацию под контролем: число зон с повышенным уровнем опасности в КНР составляет 295 - примерно на 37% меньше, чем ровно неделю назад. Местные случаи заражения за последний месяц были выявлены в 30 из 31 административно-территориальной единицы Китая на уровне провинции, города центрального подчинения или автономного района. Пандемия почти не коснулась Тибета, где, как утверждают власти, по состоянию на субботу инфицированных не было ровно 800 дней.
 

Минобороны РФ: ракету по Краматорску запустили из района под контролем Украины

09.04.2022, 09:21 14951
МОСКВА. 9 АПРЕЛЯ - Анализ радиуса поражения боевой части и положение корпуса хвостовой части ракеты "Точка-У" подтверждают, что ее запустили ВСУ с юго-западного направления от Краматорска, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Утром 8 апреля украинские войска обстреляли железнодорожный вокзал в Краматорске, погибли 50 человек, в том числе пять детей, еще около 100 получили ранения. При этом Киев в обстреле обвиняет российских военных, сообщает РИА Новости.
 

Хочу отметить, что максимальная дальность полета ракеты "Точка-У" составляет 120 километров. Масса боевой части составляет 482 килограмма и содержит 20 осколочных боевых элементов, каждый по 7,5 килограмма, образуя около 16 тысяч осколков. Анализ радиуса поражения боевой части, а также характерное положение корпуса хвостовой части ракеты "Точка-У" однозначно подтверждают: ее запуск был осуществлен с юго-западного направления от Краматорска", - заявил Конашенков.

 
Генерал напомнил, что комплекс "Точка-У" применяется только украинскими вооруженными силами.
 
Он добавил, что, по имеющимся данным разведки, один из дивизионов 19-й ракетной бригады ВСУ, вооруженный этими комплексами, в момент удара по Краматорску находился в районе города Доброполье, в 45 километрах юго-западнее Краматорска.
 
Конашенков подчеркнул, что данный район пока находится под контролем украинских войск в Донбассе.
 
Ранее в ДНР заявили, что именно 19-я ракетная бригада ВСУ обстреляла Донецк в марте. Тогда погибли 17 человек, 36 пострадали.
 
Ранее американское издание New York Times заявило, что подтверждает подлинность видеозаписи расправы украинских силовиков над пленными и ранеными российскими военными.
 

NYT подтвердила подлинность видео расправы солдат ВСУ над российскими военнопленными

07.04.2022, 09:55 21706
ВАШИНГТОН. 7 АПРЕЛЯ - Американское издание New York Times заявило, что подтверждает подлинность видеозаписи расправы украинских силовиков над пленными и ранеными российскими военными, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Издание в подробностях пересказало жестокие кадры и предположило, что солдаты попали в засаду 30 марта при отводе российских сил из окрестностей Киева, сообщает РИА Новости.
 
В сообщении говорится, что на верифицированной NYT записи, предположительно, запечатлено, как "группа украинских солдат убивает российских военных, которые были захвачены у деревни к западу от Киева".
 
Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что видела запись, но не располагает подтверждением данных сведений.
 
Россия ранее обратилась к ООН, ОБСЕ, МККК и властям ФРГ, Турции и Франции с призывом потребовать от Киева обеспечить доступ МККК к российским пленным, оставляя за собой право инициировать в ближайшее время созыв заседания СБ ООН, если международные гуманитарные организации не примут меры по данному вопросу. В Минобороны заявляли, что к российским пленным применяются пытки и издевательства в духе карателей времен Великой Отечественной войны.
 

Два главаря ИГ* ликвидированы в Афганистане

07.04.2022, 09:03 22231
КАБУЛ. 7 АПРЕЛЯ - Движение "Талибан"** провело спецоперацию в афганском Джелалабаде, ликвидированы два главаря ИГ, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Убитые были "ключевыми командирами" террористической организации, сообщил РИА Новости источник в полиции провинции Нангархар.
 
Ранее замглавы российского МИД Олег Сыромолотов заявил, что ведомство расценивает деятельность ИГ как один из основных факторов дестабилизации ситуации в Афганистане.
 
В августе 2021 года талибы, проведя массированное наступление на правительственные силы, взяли власть в республике. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. 
 
В ночь на 31 августа американские военные покинули Кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана".


* Запрещенная в Казахстане, России и ряде других стран экстремистская организация.

** Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
 

Венгрия готова платить за газ в рублях

06.04.2022, 19:23 24546
Венгрия готова платить за газ в рублях
Фото: Depositphotos
МОСКВА. 6 АПРЕЛЯ - Как сообщает РИА Новости, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна готова платить за российский газ в рублях, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

У нас нет никаких проблем с тем, чтобы платить в рублях. Если русские просят платить в рублях, будем платить в рублях", - заявил премьер.

 
Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт прорабатывает с "Газпромом" технические детали дальнейшей оплаты российского газа.
 
В конце марта страны G7 заявили, что не согласны с требованием России платить за энергоресурсы в рублях. 
 
Президент России Владимир Путин в марте поручил Центробанку, "Газпрому" и правительству организовать перевод расчетов за газ c недружественными странами в рубли. 
 

В Кыргызстане полностью национализировали золоторудное месторождение Кумтор

04.04.2022, 19:03 31401
В Кыргызстане полностью национализировали золоторудное месторождение Кумтор
Фото: kumtor.kg
БИШКЕК. 4 АПРЕЛЯ - Все доходы с момента введения режима внешнего управления на Кумторе переходят Кыргызстану, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По словам президента Кыргызстана Садыра Жапарова, доходы Кумтора, полученные с 15 мая 2021 года, в размере 323 млн долларов переходят Кыргызстану, сообщает 24.kg.
 

Кроме этого Centerra выплатит дивиденды за три квартала прошлого года в размере 11 млн долларов. Компания также разово выплатит 50 млн долларов. Мы вернули контроль над фондом рекультивации рудника, на этом мы получим еще 53 млн долларов. Эти средства хранились на трастовых счетах в Лондонском банке. Centerra отказалась от партии золота, которую не смогла забрать в мае 2021 года, в размере 29 млн долларов", - сказал Садыр Жапаров.

 
Он отметил, что и Centerra и Кыргызстан отказываются от всех взаимных судебных исков и разбирательств.
 

В ООН сообщили о гибели более 1,4 тысячи мирных жителей на Украине

04.04.2022, 10:59 32596
КИЕВ. 4 АПРЕЛЯ - Еще 2038 человек получили ранения, следует из данных Управления Верховного комиссара ООН по правам человека. Более 4 млн человек были вынуждены уехать с Украины, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
На Украине с начала военной операции и по 2 апреля 1417 мирных жителей погибли и 2038 были ранены, следует из данных Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.
 
Из погибших 293 мужчины, 201 женщина, 22 девочки и 40 мальчиков, а также 59 детей и 802 взрослых, пол которых пока неизвестен, информирует rbc.ru.
 
Среди раненых 241 мужчина, 187 женщин, 41 девочка и 38 мальчиков, а также 92 ребенка и 1439 взрослых, пол которых не установлен.
 
Наибольшее число жертв и раненых зафиксировано в Киеве, а также в Черкасской, Черниговской, Харьковской, Херсонской, Киевской, Николаевской, Одесской, Сумской, Запорожской, Днепропетровской и Житомирской областях - 1951 человек, в том числе 949 погибших.
 
По данным Международной организации по миграции, более 4 млн человек были вынуждены уехать с Украины в соседние страны.
 
По данным с 24 февраля по 1 апреля, число жертв и раненых составило 1325 и 2017 соответственно, а с 24 февраля по 21 марта - 953 и 1557 соответственно.
 

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