22.03.2023, 20:28 5216
Осужденную на 20 лет лишения свободы во Франции казахстанку признали невиновной
Фото: кадр из видео
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Париж. 22 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Гражданку Казахстана, приговоренную к 20 годам лишения свободы во Франции, признали невиновной.
Борьба за Софию Боднарчук продолжалась несколько лет, и огромную роль в ней сыграли наши дипломаты. Свою шокирующую историю София рассказала корреспондентам "Хабар 24", - сообщает телеканал.
Потрясшее Францию двойное убийство семейной пары произошло в 2016 году. Супруг Софии на глазах у нее и их двухлетней дочери застрелил собственных родителей.
После были длительные судебные процессы, в которых против казахстанки выступали шесть адвокатов, представлявших семью ее мужа. Софию поддержали соотечественники, а потом к делу подключилась звезда французских судов - самый известный уголовный защитник страны - мэтр Марсиаль", - сообщается в сюжете.
По словам женщины, в этой тяжелой ситуации ее очень поддержали казахстанские дипломаты.
Хочу очень сильно поблагодарить бывшего посла Жана Сержановича Галиева и юридического советника Рустема Умурзакова. На протяжении всех этих долгих лет они меня поддерживали, помогали, присутствовали на судах и также поддерживали моих родителей в Казахстане", - рассказывает Боднарчук.
София провела во французской тюрьме почти 5,5 года сначала в ожидании суда, а затем в статусе сообщницы мужа.
Девушка надеялась на объективность французского правосудия, но в процессе ее особо никто не слушал, хотя единственным доказательством вины были только обвинения мужа. Адвокат Марсиаль считает, что главная причина несправедливого приговора - это равнодушие окружающих.
Ее всегда считали, не сомневаясь, сообщницей в убийстве. Ее собственные показания не имели никакого веса, потому что благодаря некоторым лицам в суде Софию выставили легкомысленной иностранкой, приехавшей обобрать богатого француза", - рассказал адвокат женщины Эдуард Марсиаль.
Суд приговорил Софию к 20 годам тюрьмы, но в конечном итоге дело завершилось в ее пользу.
Теперь французское государство должно будет возместить нанесенный несправедливым приговором ущерб. Также женщине предстоит отстоять права на ребенка.
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21.03.2023, 12:39 15331
Си Цзиньпин подтвердил курс на стратегическое сотрудничество с Россией
Москве и Пекину следует углублять практическое сотрудничество в различных областях
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Москва. 21 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с российским лидером Владимиром Путиным назвал укрепление и развитие отношений с Москвой стратегическим выбором Пекина, сообщает РИА Новости.
Две страны, будучи крупнейшими соседями и партнерами по всеобъемлющему стратегическому взаимодействию, рассматривают друг друга как приоритет в своей дипломатии и внешней политике. Китай всегда проводит независимую внешнюю политику. Укрепление и развитие отношений с Россией - стратегический выбор Китая, сделанный исходя из его собственных коренных интересов и общей тенденции мирового развития", - заявил Си Цзиньпин.
Он подчеркнул, что общий курс на укрепление стратегического сотрудничества двух стран остается неизменным.
И Китай, и Россия прилагают усилия для осуществления национального развития и возрождения, обе страны поддерживают многополярность мира и способствуют демократизации международных отношений", - добавил Си Цзиньпин.
По его словам, Москве и Пекину следует углублять практическое сотрудничество в различных областях, укреплять взаимодействие в рамках ООН и других многосторонних площадок, а также быть опорой мира и стабильности во всем мире.
Накануне Си Цзиньпин прибыл в Москву с государственным визитом. Переговоры в Кремле продолжались более четырех с половиной часов. Главы государств обсудили как двустороннее сотрудничество, так и ситуацию на Украине и предложенный Пекином план по урегулированию конфликта.
10 марта депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) единогласно переизбрали Си Цзиньпина на должность председателя КНР на третий пятилетний срок, свидетельствуют итоги голосования.
20.03.2023, 21:19 19396
МИД КНР опубликовал доклад о ситуации с демократией в США
Фото: Twitter/CGTNOfficial
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Пекин. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня МИД КНР опубликовал доклад "О ситуации с демократией в США", передает корреспондент агентства Kazakhstan Today.
Доклад затрагивает такие темы, как:
проблемы с американской демократией трудно нейтрализовать;
продолжается деградация американской демократии;
деньги все более влияют на политику;
свобода слова остается лишь пустым лозунгом;
судебная система игнорирует общественное мнение;
американский народ все больше разочаровывается в американской демократии;
навязывание США демократии по всему миру ведет к глобальному хаосу;
внешняя политика стала заложником политической поляризации;
использование "демократии" для разжигания конфликтов;
усиление односторонних санкций.
В 2022 году Соединенные Штаты завязли в порочном круге нарушения демократии, политической дисфункции и социальной дисгармонии. Такие проблемы, как манипулирование политикой деньгами, политика идентичности, раскол общества и разрыв между богатыми и бедными, стали все более острыми. Застарелые проблемы американской демократии давно уже глубоко проникли во все аспекты политической и социальной ткани и еще больше отражают стоящие за ними сбои в госуправлении и системные недостатки", - говорится в докладе.
По информации МИД КНР, "несмотря на собственные проблемы, Соединенные Штаты по-прежнему свысока выступают в роли учителя демократии, фабрикуют и распространяют ложные нарративы о "демократии против авторитаризма" и по своему усмотрению разделяют мир на "демократические и недемократические лагеря".
В настоящем докладе представлены многочисленные факты и оценки экспертов, показаны реальные обстоятельства США за прошедший год, раскрыт внутренний демократический хаос в Соединенных Штатах и беспорядки и бедствия, вызванные распространением и навязыванием демократии во всем мире, чтобы мир мог лучше понять истинное лицо американской демократии", - говорится в тексте доклада.
19.03.2023, 09:10 31001
В Эквадоре произошло землетрясение, есть жертвы
Магнитуда составила 6,5
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Астана. 19 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Толчки магнитудой 6,5 были зафиксированы на глубине 44 километра на западе Эквадора. Землетрясение чувствовалось в нескольких провинциях страны.
По данным РИА Новости, на данный момент сообщается о 12 погибших (11 - в провинции Эль-Оро и один погибший в провинции Асуай). Есть пострадавшие, они находятся в больницах.
Напомним, землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века", жертвами стихии в стране стали более 49 тысяч человек. Материальный ущерб от землетрясений в Турции оценили в 105 миллиардов долларов.
18.03.2023, 12:43 38156
В Турции произошло новое землетрясение магнитудой 4,8
Информации о жертвах и разрушениях нет
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Анкара. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Землетрясение магнитудой 4,8 произошло на территории провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Землетрясение было зафиксировано в 5.14 по времени UTC (8.14 мск). Эпицентр подземных толчков располагается в четырех километрах в юго-востоку от города Гёксун. Очаг залегал на глубине двух километров, сообщает РИА Новости.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
Напомним, землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века", жертвами стихии в стране стали более 49 тысяч человек.
Материальный ущерб от землетрясений в Турции оценили в 105 миллиардов долларов.
18.03.2023, 09:55 40076
Материальный ущерб от землетрясений в Турции оценили в 105 миллиардов долларов
Фото: twitter/@SooyasSystem
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Анкара. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Материальный ущерб от землетрясений на юго-востоке Турции составляет два триллиона турецких лир (свыше 105 миллиардов долларов), сообщило Министерство финансов и казначейства страны.
Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века", жертвами стихии в стране стали более 49 тысяч человек, сообщает РИА Новости.
Ущерб от землетрясений составляет 2 триллиона лир (105 миллиардов 280 миллионов долларов). Это показывает, что мы имеем примерно в 6 раз больший ущерб и потери, чем при землетрясении в районе Мраморного моря в 1999 году. Эта цифра соответствует 9% ожидаемого национального дохода на 2023 год", - приводит сообщение Минфина гостелеканал TRT Haber.
Как сообщалось ранее, землетрясение в Турции стало причиной сильного сдвига литосферных плит. Подземные толчки вызвали значительные изменения в распределении напряжений по всему региону, в результате чего сейсмическая активность распространилась вплоть до Палестины. Очевидно, что регион меняется, заявил голландский сейсмолог Франк Хугербитс, предсказавший землетрясение в Турции.
В Турции начались расследования в отношении 612 человек, которые причастны к строительству зданий, обрушившихся в ходе ряда землетрясений. Также в Турции задержали мэра города Нурдагы, в котором после землетрясений почти не осталось целых зданий. Теперь город, в котором ранее проживало 40 тысяч человек, полностью снесут и отстроят заново.
Ранее сообщалось, что в Алматы и двух областях прогнозируют землетрясение.
Напомним, Казахстан входит в список государств с сейсмической нестабильностью. Высокому потенциалу сейсмической опасности подвержены территории Алматы, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областей. Однако самым активным является Алматинский регион - землетрясение может повлечь за собой сход лавин, селей, прорыв дамб.
По оценкам экспертов, в случае разрушительного землетрясения в Алматы потери составят порядка 400 тысяч человек, будет разрушено до 60 процентов зданий, а прямой ущерб составит порядка 200 миллиардов тенге. При этом потери будут не только огромны во всех отношениях, но и долгосрочны. При попытках покинуть город образуется огромная пробка, которая перекроет дорогу спасателям и медикам для оказания помощи нуждающимся. Если же алматинцы побегут на улицу, начнется страшная давка, ведь нынешняя застройка слишком плотная. Просторных мест для спасения в чрезвычайной ситуации остается все меньше и меньше. Стоит отметить, что казахстанские сейсмологи не участвуют в проектировании и строительстве многоквартирных жилых комплексов.
По словам директора ТОО "Института сейсмологии" Министерства по ЧС РК Даулета Сарсенбаева, необходимо на государственном уровне вести тотальный контроль во время проектирования и строительства.
Кроме того, на карту сейсмических разломов нанесли жилищные комплексы, построенные после 2015 года.
Наибольшую сейсмическую опасность для города представляет Заилийский разлом (диагональный), проходящий вдоль проспекта Аль-Фараби, через антенное поле, площадь Республики, пересечение проспекта Абая и улицы Кунаева, по улице Казыбек би, через Парк культуры на восток.
Разлом в широтном направлении проходит по улице Джандосова, Тимирязева, Сатпаева, Фурманова - на северо-восток. Северный разлом проходит с запада через озеро Сайран (плотина), вдоль улицы Виноградова, Кабанбай батыра на гр. города, по улице Казыбек би к Парку культуры и отдыха на восток.
17.03.2023, 08:07 47221
Сейсмологи сообщили о новом землетрясении у берегов Турции
Магнитуда составила 4,6
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Анкара. 17 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Землетрясение магнитудой 4,6 произошло у побережья Турции, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Землетрясение было зафиксировано в 19.59 по времени UTC (22.59 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 46 километрах к юго-западу от провинции Мерсин. Очаг залегал на глубине 10 километров, сообщает РИА Новости.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
Напомним, землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века", жертвами стихии в стране стали почти 48 тысяч человек.
15.03.2023, 14:55 62406
Пять человек оказались жертвами сильного потопа в Турции
Точное количество жертв наводнения пока неизвестно
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Анкара. 15 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Очередное бедствие произошло в Турции. Из-за сильных ливней затопило провинции Шанлыурфа и Адыяман.
В результате наводнения погибли пять человек, есть сообщения о пропавших без вести, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Tvnet.
Проливной дождь вызвал наводнения в турецкой провинции Шанлыурфа, была затоплена больница, приостановлены занятия в школах", - сообщает телеканал Habertürk.
Напомним, провинция Шанлыурфа оказалась одной из самых пострадавших от мощного землетрясения, произошедшего в Турции 6 февраля. Его жертвами стали 48 тысяч человек. Среди погибших 6265 иностранцев. Обрушения домов были зафиксированы также в провинциях Кахраманмараш, Малатья и Газиантеп. Землетрясение затронуло также Сирию: провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус.
По оценке ООН, экономический ущерб от землетрясений в Турции оценивается в более 100 миллиардов долларов.
15.03.2023, 10:30 63586
Moody's ухудшило прогноз по банковской системе США
Это сделано, чтобы отразить "стремительное ухудшение операционной среды" после банкротства Silicon Valley Bank, Signature Bank и Silvergate Bank
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Вашингтон. 15 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Moody’s Investors Service изменило прогноз по банковской системе США со стабильного на негативный, это сделано, чтобы отразить "стремительное ухудшение операционной среды" после банкротства Silicon Valley Bank, Signature Bank и Silvergate Bank.
Усилия регуляторов - Минфина, Федеральной резервной системы и Федеральной корпорации по страхованию вкладов - направлены на укрепление отрасли и поддержку пострадавших банков, но они заявили, что другие финансовые организации с нереализованными убытками или незастрахованными вкладчиками все еще могут подвергаться риску.
В Moody's ожидают, что ужесточение денежно-кредитной политики продолжится и процентные ставки останутся высокими, пока инфляция не вернется в целевой диапазон ФРС (сейчас он составляет 4,5-4,75%). В агентстве отметили, что некоторые банки сталкиваются с резким избытком депозитов, это может привести к снижению их доходов, информирует rbc.ru.
Silicon Valley Bank стал крупнейшим обанкротившимся банком в США за 15 лет, со времен кризиса 2008 года. SVB занимал 16-е место по величине активов в стране и являлся одним из наиболее известных кредиторов в отрасли технологических стартапов. 12 марта Минфин объявил, что власти не будут спасать обанкротившийся банк и выкупать невозвратные кредитные обязательства у SVB. 13 марта закрылся Signature Bank - регулятор в штате Нью-Йорк принял такое решение из-за системных рисков, сообщил Минфин США. Незадолго до этого о сворачивании операций еще одного банка, работающего с криптовалютой, - Silvergate Bank объявила материнская компания Silvergate Capital Corporation.
В совместном заявлении американских финансовых регуляторов говорилось, что все вкладчики обанкротившихся банков смогут получить доступ к своим средствам. Регуляторы сообщили, что американские власти "предпринимают решительные действия для защиты экономики США путем укрепления доверия населения к банковской системе". Президент Джо Байден пообещал привлечь к ответственности виновных в ситуации с банкротством SVB и заверил, что банковской системе ничего не угрожает, а американские налогоплательщики не понесут потерь. Axios писал, что американская администрация должна найти покупателя для банка и устранить препятствия для его приобретения, в противном случае банковскую систему ожидает кризис.
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