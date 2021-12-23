Цены на газ в Европе впервые превысили 2 тысячи долларов за 1000 кубометров

Предыдущий максимум в 1,9 тыс. долларов за 1 тыс. кубометров была установлена 6 октября.
Катализатором очередного скачка могло стать сокращение прокачки через газопровод Ямал - Европа, комментарии о том, что "Северный поток-2" может быть введен в эксплуатацию только во второй половине следующего года, а также новости о возможном грядущем похолодании в Европе", - сообщает РБК со ссылкой на старшего директора группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрия Маринченко.
Агентство напомнило, что 16 декабря Федеральное сетевое агентство Германии заявило, что до июля 2022 года не планирует сертифицировать новый газопровод "Газпрома" "Северный поток-2", проложенный по дну Балтийского моря в обход всех транзитных стран.
Строительство этой трубы мощностью 55 млрд кубометров в год проходило под санкционным давлением со стороны США, но было завершено в начале сентября. В ноябре сертификация была приостановлена до создания отдельной компании, которая должна будет владеть и управлять немецкой частью газопровода (в соответствии с требованиями законодательства ФРГ). Глава Федерального сетевого агентства Германии Йохен Хоманн пообещал, что процесс сертификации возобновят, когда оператор "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG выполнит необходимые требования и предоставит об этом документы.
Между тем, в Украине считают, что "Газпром" шантажирует Европу тем, что не увеличивает транзит природного газа через украинскую территорию.
Выводы очевидны - шантаж Европы продолжается с целью максимально быстрой сертификации "Северного потока-2", - заявил глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон
В российской компании обвинения не прокомментировали.
Ранее сообщалось, что Казахстан намерен разрабатывать новые газовые месторождения и увеличить выработку бытового газа.