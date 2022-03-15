В Германии полиция зафиксировала более 300 правонарушений против людей российского происхождения

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Речь в основном идет о порче имущества, а также об оскорблениях на улице и в интернете", - сообщает N-TV со ссылкой на данные немецкой уголовной полиции.
Также сообщается, что многие русско-немецкие объединения переживают кризис.
Наша работа находится на грани краха", - приводит издание слова Мартина Хоффманна, председателя российско-немецкого форума в Берлине.
Издание также привело в пример работу немецкого экономического российского клуба, действующего с 2010 года. Его основной целью было развитие экономических и общественных связей с Россией. По словам председательницы клуба Карин фон Бисмарк, сейчас очень важно, чтобы в Германии не создалось отрицательного отношения ко всем русским.
Напомним, в мире, посредством манипулирования и пропаганды в соцсетях развернулась беспрецедентная информационная агрессия против России, русскоязычных и всех, кто может иметь отношение к широкому сообществу советского народа. Агрессия выражается во всех возможных криминальных формах, граничащих с геноцидом по признакам национальной принадлежности, использования на улице русского языка и просто на основании собственного психоза агрессоров, что они увидели признаки русскости кого или чего угодно.
Стоит отметить, что аналогичная маниакальная ненависть также вырабатывалась, доводилась до нечеловеческих форм и была присуща гитлеровским войскам накануне и во время Великой Отечественной войны. Между тем, история помнит доброе гуманное отношение советских солдат на территории врага по отношению к местному населению, несмотря на десятки миллионов убитых, замученных, растерзанных, угнанных в рабство мирных жителей Советского Союза. Издание ПолитРоссия опубликовала материал "Гитлер уходит, народ остается", о том, как во время Великой Отечественной войны Красная армия, дошедшая до Берлина, вместо мести спасала немцев.