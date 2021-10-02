Китай отмечает 72-летнюю годовщину образования КНР

Фото: Синьхуа
ПЕКИН. 1 ОКТЯБРЯ - Китай отмечает 72-ю годовщину образования КНР, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По случаю праздника Госсовет КНР вчера устроил прием в Доме народных собраний в Пекине, сообщает агентство Синьхуа
.
На приеме присутствовали Си Цзиньпин, Ли Кэцян, Ли Чжаньшу, Ван Ян, Ван Хунин, Чжао Лэцзи, Хань Чжэн, Ван Цишань и другие партийные и государственные руководители, а также около 500 китайских и иностранных гостей.
С праздником руководство страны поздравили госсекретарь США Энтони Блинкен, президент России Владимир Путин и другие государственные деятели.
Для справки:
Главный государственный праздник Китая отмечается ежегодно 1 октября.
Образование КНР было провозглашено 1 октября 1949 года Мао Цзэдуном на митинге на площади Тяньаньмэнь в Пекине. 2 декабря центральное народное правительство издало постановление об объявлении 1 октября национальным праздником.
В 50-е годы непременной частью торжеств по случаю празднований являлись военные парады на площади Тяньаньмэнь. Однако после 1959 года руководство страны решило проводить смотры военной техники только по "круглым" датам. Последний такой парад состоялся в 2009 году.
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Вооруженные силы Таджикистана и Афганистана стягиваются к границе
30.09.2021, 19:34 30403
МОСКВА. 30 СЕНТЯБРЯ - Министерство иностранных дел России фиксирует сообщения о стягивании вооруженных сил Таджикистана и Афганистана к общей границе. Об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой на заместителя директора ДИП МИД России Алексея Зайцева, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Дипломат заявил, что МИД с беспокойством наблюдает за нарастанием напряженности в таджикско-афганских отношениях на фоне обоюдных резких заявлений лидеров двух стран. Стало известно, что только в приграничной афганской провинции Тахар размещены десятки тысяч бойцов спецподразделений. В ведомстве призвали Душанбе и Кабул найти мирные варианты урегулирования ситуации.
Ранее глава политического офиса "Талибан" (запрещенная в РК террористическая организация) Абдул Гани Барадар обвинил Таджикистан во вмешательстве во внутренние дела страны. Он подчеркнул, что на каждое действие есть противодействие.
Также представитель террористического движения Инамулла Самангани раскритиковал президента Таджикистана Эмомали Рахмона за недостаток демократии в стране. Самангани подчеркнул, что президент страны, где до выборов допущены только проправительственные партии, не может давать афганцам советы, как проводить выборы.
Рахмон потребовал создать в Афганистане инклюзивное правительство с участием всех национальных меньшинств, в том числе таджиков. В Душанбе заявили, что никакой другой кабинет министров, "сформированный путем угнетения", не признают.
Напомним
, страны ШОС проводят антитеррористические учения на фоне обострения ситуации в Афганистане.
Взрыв прогремел в жилом доме в Швеции: 23 человека госпитализированы
28.09.2021, 14:37 52300
СТОКГОЛЬМ. 28 СЕНТЯБРЯ - В центре города Гётеборга на западном побережье Швеции произошел взрыв в жилом доме. В больницу доставлено не менее 23 человек, эвакуированы около 100 жителей дома, передает KAZAKHSTAN TODAY.
На месте происшествия работают полиция и спасательные службы. По их информации, пять человек были отправлены в госпиталь на машине скорой помощи и 18 человек - на автобусе, пишет ТАСС
.
Из-за взрыва начался пожар. Люди прыгали и вылезали из окон, чтобы спастись от огня. В дыму оказались три подъезда, гараж и квартиры.
Что именно произошло, пока неясно. Полиция начала предварительное расследование, но на данный момент не раскрывает возможные причины происшествия.
Финдиректор Huawei освобождена и покинула Канаду
25.09.2021, 09:48 60535
ТОРОНТО. 25 СЕНТЯБРЯ - Финансовый директор китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу вылетела на родину из Канады после освобождения из-под стражи. Об этом написал в Twitter журналист канадской телерадиовещательной компании CTV National News Маккензи Грей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Самолет Air China c Мэн Ваньчжоу на борту вылетел из аэропорта Ванкувера", - сообщил журналист.
Ранее верховный суд канадской провинции Британская Колумбия выдал ордер на освобождение Мэн из-под домашнего ареста и прекратил производство по ее делу. Канадский Минюст сообщил, что финдиректор Huawei "вольна" покинуть страну, так как "оснований для продолжения экстрадиционных процедур не осталось", сообщает РИА Новости
.
Мэн вышла на свободу благодаря сделке с американской прокуратурой. Она признала сокрытие фактов нарушения санкций против Ирана в обмен на отзыв запроса на ее экстрадицию.
Мэн Ваньчжоу, которую в США обвиняют в мошенничестве, связанном с нарушением санкций против Ирана, арестовали в Канаде в декабре 2018 года по запросу Штатов и позже отправили под домашний арест с залогом в 10 миллионов канадских долларов с обязательством носить GPS-браслет и платить за собственную охрану.
После ареста Мэн Ваньчжоу между Канадой и Китаем разгорелся спор о том, является ли этот шаг политическим. В КНР были задержаны два канадских гражданина, власти Канады подозревали, что это было сделано в отместку за арест финдиректора Huawei.
Недавно канадцы были освобождены
из-под стражи в Китае и возвращаются на родину. Майкл Спэйвор и Майкл Ковриг вышли из тюрьмы одновременно с освобождением в Канаде Мэн Ваньчжоу.
Около 12 минут назад самолет, на борту которого находятся Майкл Ковриг и Майкл Спэйвор, покинул воздушное пространство Китая и направляется на родину", - сказал премьер-министр Канады Джастин Трюдо, выступая с телеобращением к нации.
Спэйвора приговорили к 11 годам лишения свободы, конфискации имущества и депортации. О приговоре Ковригу ничего не сообщалось.