Китай отмечает 72-летнюю годовщину образования КНР

Фото: Синьхуа

ПЕКИН. 1 ОКТЯБРЯ - Китай отмечает 72-ю годовщину образования КНР, передает KAZAKHSTAN TODAY.





По случаю праздника Госсовет КНР вчера устроил прием в Доме народных собраний в Пекине, сообщает агентство Синьхуа

На приеме присутствовали Си Цзиньпин, Ли Кэцян, Ли Чжаньшу, Ван Ян, Ван Хунин, Чжао Лэцзи, Хань Чжэн, Ван Цишань и другие партийные и государственные руководители, а также около 500 китайских и иностранных гостей.

С праздником руководство страны поздравили госсекретарь США Энтони Блинкен, президент России Владимир Путин и другие государственные деятели.

Для справки:

Главный государственный праздник Китая отмечается ежегодно 1 октября.

Образование КНР было провозглашено 1 октября 1949 года Мао Цзэдуном на митинге на площади Тяньаньмэнь в Пекине. 2 декабря центральное народное правительство издало постановление об объявлении 1 октября национальным праздником.

В 50-е годы непременной частью торжеств по случаю празднований являлись военные парады на площади Тяньаньмэнь. Однако после 1959 года руководство страны решило проводить смотры военной техники только по "круглым" датам. Последний такой парад состоялся в 2009 году.

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