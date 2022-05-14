В возрасте 73 лет скончался президент ОАЭ Халифа бен Заид Аль Нахайян

ОМСК. 12 МАЯ - Посол Казахстана в России Ермек Кошербаев в ходе своего рабочего визита в Омскую область вручил губернатору региона Александру Буркову орден "Достык" II степени, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В Омской области проводятся мероприятия, популяризующие казахскую культуру, фестивали с участием ведущих профессиональных творческих коллективов, обменные гастроли театров и филармоний. Духовным мостом с Казахстаном является казахская диаспора, численность которой в регионе по итогам переписи составляет порядка 78 - 80 тысяч человек. В связи с чем Ермек Кошербаев выразил признательность Александру Буркову за содействие соотечественникам в сохранении и развитии культуры и языка и вручил губернатору Орден "Достык" II степени", - сообщили в пресс-службе посольства Республики Казахстан в Российской Федерации.

Также в рамках поездки посол встретился с руководителями казахских общественных объединений Омской области. Были затронуты актуальные вопросы, волнующие соотечественников, в первую очередь касающиеся изучения казахского языка, и совместные гуманитарные проекты. Указанные темы посол обсудил и с директорами местных школ, в которых есть казахские центры.

В Омске Ермек Кошербаев возложил цветы к памятнику Чокану Валиханову и мемориальной доске Кемелю Токаеву.

Кроме того, в ходе встречи с губернатором региона Александром Бурковым был обсужден широкий круг вопросов по всему спектру сотрудничества, в том числе договоренности, достигнутые во время апрельского визита делегации Омской области в Казахстан и переговоров с главой государства Касым-Жомартом Токаевым.

Было отмечено, что за последние годы сотрудничество вышло на новый качественный уровень и Омская область вносит здесь заметный вклад. Так, за 2021 год объем товарооборота между регионом и Казахстаном достиг $402,1, что на 12,3% выше показателя 2020 года.

Стороны подчеркнули, что потенциал двусторонних связей далеко не исчерпан и имеются хорошие возможности для их наращивания. В частности, открываются хорошие перспективы для взаимовыгодного взаимодействия и совместных проектов в сферах сельхозмашиностроения, здравоохранения, АПК, химической промышленности и туризма", - добавили в пресс-службе.