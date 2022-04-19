В Великобритании 870 насильников избежали наказания после извинений

ЛОНДОН. 18 АПРЕЛЯ - В Великобритании 870 насильников, в том числе пять насильников детей, избежали тюрьмы после извинений, пишет Mirror , передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сообщается, что благодаря системе "общественного урегулирования" преступники избежали наказания. Около 870 дел, в том числе пять дел об изнасиловании детей, были рассмотрены всего за два года.

По данным издания, правоохранители обычно применяют данную систему в отношении мелких правонарушений, например, таких как кражи. Однако в некоторых графствах подобный подход используется для урегулирования дел об изнасилованиях.

Это абсолютный позор, что такие ужасные преступления остаются безнаказанными", - прокомментировала ситуацию теневой министр внутренних дел Иветт Купер.