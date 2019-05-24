Радиоактивные отходы из "ядерного гроба" могут попасть в Тихий океан

Алматы. 23 мая. Kazakhstan Today - Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что радиоактивные отходы от испытаний ядерного оружия США могут загрязнить воды океана, передает Kazakhstan Today.

В составе Маршалловых Островов (Тихий океан) есть атолл Эниветок общей площадью 5,85 квадратных км. После Второй мировой войны местные жители были выселены, и острова превратились в полигон для ядерных испытаний США, сообщает National Geographic

В период с 1946 до 1958 годы здесь было проведено 67 взрывов. Здесь же американцы впервые детонировали водородную бомбу ("Иви Майк", 10-12 мегатонн в тротиловом эквиваленте).

В 1970-х годах люди начали возвращаться на атолл, и американское правительство послало войска для дезактивации территории. Загрязненную почву и мусор связывали портландцементом, а затем смесь захоранивали в одном из кратеров, образовавшемся после взрыва на острове Рунит. Его глубина - 9,5 метра, ширина - 106. В кратер поместили почти 88 000 кубических метров радиоактивных отходов. Насыпь была покрыта бетонным куполом толщиной 43 сантиметров.

В 1980 году американское правительство объявило Эниветок безопасным для проживания. В настоящее время на атолле живет около 660 человек, но ситуация с хранением отходов выходит из-под контроля.

Об этом сообщали СМИ ещё в начале и середине 2010-х, а на днях об этом заявил прессе генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш после встречи с президентом Маршалловых островов Хильдой Хайн. По его словам, в саркофаге есть трещины и купол может разрушиться во время циклона. А это, в свою очередь, приведет к утечке радиоактивных материалов.

Комментируя это заявление, один из экспертов - профессор Института Земли Колумбийского университета Майкл Джеррард (Michael Gerrard) согласен, что природные катаклизмы способны расколоть саркофаг, и это, действительно, приведет к рассеиванию радиации. Однако ученый напоминает, что многолетние испытания ядерного оружия уже нанесли серьезный вред акватории, окружающей атолл.

Я убежден, что излучение вокруг купола так же опасно, как и внутри него. Трагическая ирония состоит в том, что даже если токсичный материал будет выпущен, то состояние окружающей среды, плохое и сейчас, станет ненамного хуже", - сказал Майкл Джеррард.

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