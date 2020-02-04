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В Лондоне вооруженный ножом террорист напал на прохожих

03.02.2020, 11:07 8992
В Лондоне вооруженный ножом террорист напал на прохожих
Лондон. 3 февраля. Kazakhstan Today - Вооруженный ножом мужчина напал на прохожих в воскресенье на Стрэтэм-Хай-роуд в Лондоне, передает Kazakhstan Today.
 
Злоумышленника ликвидировали полицейские. Ранения получили три человека, их госпитализировали. Полиция заявила, что теракт связан с исламизмом, на теле злоумышленника нашли муляж взрывного устройства, пишет РИА "Новости".
 
Напавший на людей недавно вышел из тюрьмы, где отбывал срок за террористические преступления, связанные с исламизмом, за ним наблюдали правоохранительные органы. 
 
Преступник в конце января вышел из тюрьмы. Его имя Судеш Амман (Sudesh Amman). Он сел за решетку в 2018 году после того, как признался в совершении 13 террористических преступлений.
 
Как рассказали в полиции, преступник был ликвидирован на месте преступления.
 

Мы уверены, что это единичный случай, и он был урегулирован… Личность подозреваемого еще не была официально установлена, однако, учитывая обстоятельства происшествия, мы уверены, что это был 20-летний Судеш Амман", - говорится в заявлении полицейских.

 

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