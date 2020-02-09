В Таиланде солдат устроил стрельбу на улицах города, есть убитые

Бангкок. 8 февраля. Kazakhstan Today - Солдат устроил стрельбу на улицах города Накхон Ратчасима в Таиланде, погибли 12 человек, передает Kazakhstan Today.

Рядовой одной из частей таиландских сухопутных войск устроил стрельбу на улицах города Накхон Ратчасима (другое название - Корат). Погибли не менее 12 человек, есть много раненых, пишет РИА "Новости" .

Солдат угнал в своей части, расположенной неподалеку, военный внедорожник HamVee и проехал на нем по городу, периодически открывая огонь из автоматической винтовки. У одного из торговых центров он остановился и начал стрелять по посетителям, а затем скрылся.

Сейчас он скрывается на четвертом этаже торгового центра Terminal 21 и удерживает 16 заложников. Торговый центр окружен полицией, движение в этом районе полностью перекрыто.

Сообщается, что солдат транслировал стрельбу в Facebook. Он сделал селфи с автоматом в руках, но через некоторое время его страницу удалили.

Стрелка удалось идентифицировать - это старший сержант Чакрапхан Тхомма.

Во время трансляции он заявил, что у него произошла судорога, и спрашивал, не следует ли ему сдаться. Стрелок также говорил, что устал и "больше не может пошевелить пальцем".

Накхон Ратчасима (Корат) - третий по величине город Таиланда, столица северо-восточного региона. Здесь расположены промышленные предприятия, в том числе по производству автомобилей и переработке сельхозпродукции. В самом городе туристических объектов нет, однако неподалеку расположен государственный заповедник Кхао Яй, который часто посещают туристы.

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