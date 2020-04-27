СМИ КНДР сообщили о деятельности Ким Чен Ына

Пхеньян. 26 апреля. Kazakhstan Today - В Северной Корее рассказали об активной деятельности Ким Чен Ына на фоне слухов о его смерти, передает Kazakhstan Today.

По данным южнокорейского агентства Ренхап, утром 26 апреля по государственному радио прозвучала благодарность от имени Ким Чен Ына рабочим, которые принимали участие в строительстве небольшого города Самчжиён, сообщает " Хабар 24 ".

Напомним, ранее вице-президент Гонконгской спутниковой телевещательной компании Цин Фэн сообщила о гибели северокорейского лидера. Она заявила, что эту информацию подтвердил "авторитетный источник" в КНДР. Между тем японские СМИ утверждают, что сейчас Ким находится в коме, после операции на сердце. А редакция американского портала 38North, которая анализирует события в закрытой стране, сообщила о возможном местонахождении Ким Чен Ына. Его бронепоезд, судя по анализу снимков из космоса, был замечен в минувший вторник в районе курорта Вонсан на юге республики. Наблюдатели не исключают, что он прибыл туда из Пхеньяна, чтобы "пересидеть" пандемию коронавируса.

Лидер КНДР не появлялся на публике с 11 апреля, когда он провел заседание политбюро ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) по вопросам внутренней политики. В частности, Ким Чен Ын не посетил 12 апреля ежегодную сессию Верховного народного собрания (ВНС), а также впервые за годы своего правления не принял участие в торжественной церемонии в Кымсусанском дворце Солнца, которая состоялась 15 апреля по случаю 108-й годовщины со дня рождения Ким Ир Сена. Отсутствие Ким Чен Ына в рядах руководства страны в главный национальный праздник породило слухи о возможной болезни лидера КНДР, которые в настоящее время никак не комментируются официальными лицами и СМИ народной республики и не подтверждаются источниками в Пхеньяне, пишет ТАСС

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