Петр Порошенко подозревается в госизмене

Киев. 20 мая. Kazakhstan Today - Против бывшего президента Украины Петра Порошенко возбудили уголовное дело о государственной измене, передает Kazakhstan Today.

Офис генерального прокурора Украины возбудил уголовное дело о государственной измене и злоупотреблении властью в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко после публикации компромата на него депутатом Верховной рады Андреем Деркачом, сообщает РИА "Новости"

К материалам дела приобщат предоставленную Деркачом флешку с аудиозаписями, где якобы звучат голоса Порошенко, бывшего вице-президента США Джо Байдена и экс-госсекретаря Джона Керри.

Ранее внефракционный депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач обнародовал записи якобы телефонных разговоров экс-президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, которые, по его словам, свидетельствуют о международной коррупции и госизмене бывшего президента.

Один из разговоров касался увольнения Виктора Шокина с должности генпрокурора Украины якобы по требованию Байдена. В обмен на это, согласно аудиозаписям, он пообещал Порошенко предоставить Украине миллиард долларов.

Кроме того, якобы обсуждались вопросы наличия коалиции в парламенте, отставки правительства Арсения Яценюка и утверждения радой правительства Владимира Гройсмана. При этом в одном из разговоров Порошенко, судя по компромату, признался Байдену в отсутствии коалиции в раде.

Деркач заявил, что все многочасовые записи, полученные от журналистов, переданы в офис генерального прокурора вместе с заявлением о преступлениях для возбуждения уголовного дела.

Ранее экс-генпрокурор Украины Виктор Шокин, отправленный радой в отставку в 2016 году, написал заявление в правоохранительные органы о вмешательстве в его работу Байдена. Агентство "Украинские новости" со ссылкой на источник в Госбюро расследований сообщало о возбуждении по этому факту уголовного дела. Экс-генпрокурор также пытался обжаловать свое увольнение в апелляционных инстанциях, однако безрезультатно. Новую жалобу в Кассационный административный суд Верховного суда Украины он подал в сентябре 2019 года.

В том же месяце Белый дом опубликовал стенограмму состоявшегося 25 июля разговора лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Этому предшествовали публикации в СМИ о том, что в разговоре с украинским лидером глава Белого дома мог просить его о расследовании в отношении сына Байдена Хантера. Стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского расследовать обстоятельства увольнения Шокина, изучавшего дело Burisma Group, в состав директоров которой входил сын Байдена, и дело самого Хантера Байдена.

Ранее Госбюро расследований возбудило 16 уголовных дел, в которых фигурирует Порошенко. Среди прочего они касались госизмены, а также фальсификаций при назначении Гройсмана премьером якобы при отсутствии коалиции в раде.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства