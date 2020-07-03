Мадуро лишился доступа к золотому запасу Венесуэлы

Лондон. 2 июля. Kazakhstan Today - Высокий суд Лондона назвал Хуана Гуаидо законным президентом Венесуэлы, и, следовательно, не признает Николаса Мадуро, тем самым фактически отклонив иск Каракаса о возвращении хранящихся в Британии слитков золота на 930 миллионов евро, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает РИА Новости , эти деньги венесуэльские власти намеревались направить на борьбу с коронавирусом.

Центральный банк Венесуэлы уже пообещал опротестовать это решение. Его представители назвали позицию английского суда абсурдной.

В конце января 2019 года агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что Банк Англии отказал Каракасу в выдаче 1,2 миллиарда долларов слитками золота. Неназванный источник сообщил агентству, что решение не выдавать золото было принято после того, как высокопоставленные американские чиновники, в том числе госсекретарь США Майк Помпео и советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, оказали давление на коллег в Великобритании, чтобы те перекрыли доступ президенту Венесуэлы Николасу Мадуро к его активам за рубежом. Позже Мадуро заявил, что в Банке Англии хранится 80 тонн золота, принадлежащего венесуэльским властям.

Также в СМИ появилась информация о том, что Гуаидо попросил Терезу Мэй, которая была тогда премьер-министром Великобритании, не возвращать правительству президента Мадуро золотые слитки.

В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против действующего президента Николаса Мадуро. После начала беспорядков спикер оппозиционного парламента Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства