В Ленинградской области состоялась церемония перезахоронения казахстанского солдата

В ведомстве рассказали, что Ельцов родился в 1924 году в деревне Березники Булаевского района Северо-Казахстанской области Казахской ССР. На фронт был призван в 1942 году и с августа 1943 года числился без вести пропавшим. За время службы Ф. Ельцов был награжден медалью "За оборону Ленинграда".
Близкие родственники казахстанского солдата выразили желание захоронить его вместе с однополчанами в Ленинградской области, в братской могиле.
В мероприятии также приняли участие руководство администрации Кировского района Ленинградской области, ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, узники фашистских концлагерей, бойцы поисковых отрядов и жители района", - добавили в ведомстве.
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