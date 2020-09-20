В Ленинградской области состоялась церемония перезахоронения казахстанского солдата

Санкт-Петербург. 19 сентября. Kazakhstan Today - 18 сентября 2020 года генеральный консул Казахстана в Санкт-Петербурге Бауыржан Досманбетов на плацдарме "Невский пятачок" принял участие в торжественно-траурном церемониале, посвященном перезахоронению останков бойцов и командиров Красной армии, передает Kazakhstan Today.

"В числе 421 бойца захоронен солдат, призванный из Северо-Казахстанской области Ельцов Филипп Иванович", - сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел РК.

В ведомстве рассказали, что Ельцов родился в 1924 году в деревне Березники Булаевского района Северо-Казахстанской области Казахской ССР. На фронт был призван в 1942 году и с августа 1943 года числился без вести пропавшим. За время службы Ф. Ельцов был награжден медалью "За оборону Ленинграда".

Близкие родственники казахстанского солдата выразили желание захоронить его вместе с однополчанами в Ленинградской области, в братской могиле.

В мероприятии также приняли участие руководство администрации Кировского района Ленинградской области, ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, узники фашистских концлагерей, бойцы поисковых отрядов и жители района", - добавили в ведомстве.

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