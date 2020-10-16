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В СУАР начал курсировать высокоскоростной поезд Урумчи - Сиань

15.10.2020 6913
Алматы. 15 октября. Kazakhstan Today - В октябре открылся первый высокоскоростной поезд из Урумчи до Сианя, тем самым интегрировав Синьцзянскую сеть высокоскоростной железной дороги с основной национальной сетью высокоскоростных железных дорог. Число контейнерных поездов Китай – Европа (Центральная Азия), прошедших через Хоргос превысило 10 тысяч. Государственный совет КНР официально одобрил интеграцию и оптимизацию комплексной зоны китайской части МЦПС "Хоргос" в комплексную бондовую зону, говорится в статье Генерального консульства КНР в Алматы, передает Kazakhstan Today. 
 

Горы Тянь-Шань соединяют Китай и Казахстан. Синьцзян и Алматы подобны снежному лотосу с двумя цветками на одном стебле гор Тянь-Шаня. Они всегда идут бок о бок и рука об руку на переднем крае развития китайско-казахстанского дружественного сотрудничества и реализации эффективной состыковки инициативы "Один пояс и один путь" с новой экономической политикой Казахстана "Нурлы жол", - отметили в Генеральном консульстве КНР в Алматы. 

 
Золотая осень в октябре – самый прекрасный сезон в Синьцзяне. За прошедшие праздничные дни – День образования КНР и Праздник середины осени с 1 по 8 октября, количество туристов со всей страны, посетивших Синьцзян достигло 15,354 миллионов человек, это на 10,78% больше чем в прошлом году за аналогичный период, на сей раз доход от туризма составил 8,413 миллиардов китайских юаней. В приподнятом настроении совершаются массовые покупки, 152 крупных торговых центра и супермаркета реализовали товары на сумму 630 миллионов юаней, увеличивая продажи на 12,5% в сравнении с прошлым годом того же периода. На днях открылся первый высокоскоростной поезд из Урумчи до Сианя, тем самым интегрировав Синьцзянскую сеть высокоскоростной железной дороги с основной национальной сетью высокоскоростных железных дорог. Число контейнерных поездов Китай – Европа (Центральная Азия), прошедших через Хоргос, превысило 10 тысяч. Государственный совет КНР официально одобрил интеграцию и оптимизацию комплексной зоны китайской части МЦПС "Хоргос" в комплексную бондовую зону.
 
В последние годы Синьцзян в полной мере использует свое уникальное географическое преимущество и играет роль важного окна в качестве ключевой зоны Экономического пояса Шелкового пути. Сотрудничество с различными регионами Казахстана, включая Алматы, в областях экономики, торговли, инвестиций, сельского хозяйства и строительства инфраструктуры принесло плодотворные результаты. Китайские овощи и фрукты, казахстанская говядина и верблюжье молоко активно входят в жизнь народов двух стран. "Железные верблюжьи караваны" - так называемые контейнерные поезда Китай - Европа, позволяющие двум регионам не только "увидеть горы", но и "увидеть море", не только являются важным звеном на Великом шелковом пути, но и помогают экономическому развитию двух регионов и двух стран одновременно. В совместной борьбе с эпидемией COVID-19 китайский народ не забыл драгоценную духовную и материальную поддержку, оказанному им правительством и народом Казахстана. Синьцзян также в первое время оказал Казахстану значительную материальную помощь для профилактики и контроля эпидемии, а также направил в РК специальную группу китайских правительственных медицинских экспертов для оказания помощи в борьбе с эпидемией COVID-19. 
 

Дружба между двумя народами Китая и Казахстана, помогающими друг другу и вместе преодолевающими трудности, навсегда войдет в анналы истории дружественного развития между двумя странами. Мы уверены, что сплоченный и гармоничный, процветающий и богатый, цивилизованный и развивающийся, мирный и стабильный, экологически чистый Синьцзян, идущий по пути социализма с китайской спецификой в новую эпоху, будет играть большую роль в дружественном и прагматичном сотрудничестве двух стран. Давайте совместно устранять все помехи и прилагать усилия к тому, чтобы строить и развивать прилегающие регионы двух стран такими красивыми, как тянь-шаньский лотос, цветущий на снежных горных склонах", - подчеркнули в Генеральном консульстве КНР в Алматы.

 
В начале октября Синьцзян вручил великолепный табель успеваемости в качестве подарка к 71-й годовщине основания КНР. За последние несколько десятилетий Синьцзян всегда следовал по стопам развития своей Родины и претерпевал потрясающие изменения. В 1955 году ВРП Синьцзяна составлял 1,2 млрд юаней, а в 2019 году он подскочил до 1359,71 млрд юаней. В 1955 году ВРП на душу населения Синьцзяна составлял 241 юань, а в 2019 году он подскочил до 54 280 юаней. В 2019 году располагаемый доход на душу населения Синьцзяна достиг 23 103 юаня, что означает скачок от бедности к среднезажиточному уровню жизни населения в целом. В частности, с ХVIII Всекитайского съезда КПК под руководством ЦК КПК, ядром которого является Си Цзиньпин, СУАР решительно реализует концепцию развития, в которой народ занимает центральное место, и всегда ориентируется на повышение благосостояния народа, чтобы все этнические группы в районе поддерживали стабильное развитие. Более 70% бюджетных расходов СУАР используется для обеспечения и улучшения условий жизни людей, а ежегодные финансовые расходы на образование составляют более 50 млрд юаней. В 1002 уездах и поселках завершили строительство дистанционной медицины и было реализовано более 400 проектов по обеспечению безопасности питьевой воды в сельских районах. Все 67 безводных деревень в южном Синьцзяне, расположенных в пустынных землях и отдаленных альпийских горах были обеспечены водоснабжением. Благодаря реализации проектов по переходу от угля к электричеству в 4-х округах южного Синьцзяна изменился образ жизни местных жителей, которые до этого использовали уголь для отопления зимой. Уровень жизни населения Синьцзяна достиг одновременного улучшения и в качестве, и в количестве. С постоянным высвобождением дивидендов социальной стабильности и реализацией проекта на благо народа, чувство приобретения, счастья и безопасности людей всех этнических групп Синьцзяна значительно возросло.
 
Жители Синьцзяна до сих пор не могут забыть о том огромном вреде, который в прошлом им причинили террористы, экстремисты и сепаратисты. Согласно неполным статистическим данным, с 1990 по конец 2016 года в Синьцзяне произошли тысячи террористических актов, в результате которых погибло большое количество невинных людей и был нанесен огромный материальный ущерб, ставший серьезным препятствием для развития Синьцзяна. Именно благодаря правильной политике ЦК КПК по управлению Синьцзяном.
 
СУАР придает большое значение и активно реагирует на требования и ожидания жителей на восстановление общественной стабильности и решительно борется с насильственной и террористической преступной деятельностью в соответствии с законом, тем самым эффективно обеспечивается безопасность жизни, имущества и производства жителей всех этнических групп Синьцзяна. За последние четыре года в Синьцзяне не было зафиксировано ни одного случая террористического акта, общая социальная ситуация стабильна, люди живут и работают в мире и спокойствии. Начиная с 2018 года, реализовывается трехлетний план по сокращению бедности за счет занятости в южном Синьцзяне и поставлена цель трудоустроить 100 тыс. местной рабочей силы, оказавшейся за чертой бедности, путем предложения рабочих мест в других местах. К концу 2019 года в Синьцзяне из бедности были выведены в общей сложности 2 923 200 человек и 3107 бедных деревень, а сам уровень бедности снизился до 1,24%. В текущем году Синьцзян также попал под воздействие эпидемий COVID-19. Под заботой ЦК КПК жители всех этнических групп в Синьцзяне объединились в единое целое, эффективно справились с эпидемией за относительно короткий период и смогли восстановить жизнь и производство. На 3-м совещании ЦК КПК по работе Синьцзяна, которое недавно завершилось в Китае, председатель КНР Си Цзиньпин представил политику КПК по управлению Синьцзяном в новую эпоху, определив руководящие идеи, целевые задачи, политический курс и стратегические меры по работе Синьцзяна в текущий и будущий период, а также были всесторонне решены ключевые задания по обеспечению долгосрочной общественной стабильности в Синьцзяне. Есть уверенность в том, что безопасный, процветающий и стабильно развивающийся Синьцзян будет подобен снежному лотосу на Тянь-Шане и обязательно начнет привлекать больше внимания всего мира.
 

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