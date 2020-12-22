В Синьцзяне обнаружено новое нефтяное месторождение

Нур-Султан. 21 декабря. Kazakhstan Today - Нефтепромыслы "Шэнли" при Китайской нефтехимической корпорации "Синопек" на днях объявили об обнаружении еще одного крупного нефтяного месторождения в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе страны, передает Kazakhstan Today.

Как уточняет издание "Жэньмин Жибао" , новое нефтяное месторождение под названием "Чуньхуэй", расположенное в Джунгарской впадине, является четвертым нефтяным месторождением, обнаруженным нефтепромыслами "Шэнли" в западных районах Китая. Его разведанные геологические запасы нефти составляют 32,61 млн тонн, предполагаемые запасы оцениваются в 20,71 млн тонн.

Нефтепромыслы "Шэнли" находятся на территории провинции Шаньдун и являются второй крупнейшей нефтедобывающей базой Китая. На протяжении 50 лет с начала разведочных работ они уже обнаружили в общей сложности 78 нефтегазовых месторождений на территории Китая.

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