Казахстанский флаг заметили в руках протестующих при штурме Капитолия в Вашингтоне

Вашингтон. 8 декабря. Kazakhstan Today - Похожий на казахстанский флаг заметили очевидцы штурма Капитолия в Вашингтоне, передает Kazakhstan Today.

При штурме Капитолия в Вашингтоне у одного из протестующих в руке был флаг, похожий на казахстанский, сообщает газета " Экспресс-К ".

Впрочем, при более тщательном рассмотрении он похож и на флаг Палау - островного государства с населением 19 тысяч человек. Не исключено, что протестующие американцы все же хотели штурмовать Капитолий с флагом Казахстана. Но не разобрались. Таким образом они намекали, что фильм "Борат-2", где Борат Сагдиев и его экранная дочь дискредитировали власти, внес существенный вклад в победу Джо Байдена", - пишет издание.

Автор отмечает, что протестующие творчески подошли к "цветной революции". Некоторые американцы оделись шаманами и викингами. Также с собой они принесли крест и бутафорскую гильотину.

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