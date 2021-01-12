Ким Чен Ын заявил о завершении создания в КНДР национальных ядерных сил

Токио. 11 января. Kazakhstan Today - Лидер КНДР Ким Чен Ын, выступая на прошедшем VIII съезде Трудовой партии Кореи (ТПК), заявил, что страна завершила создание национальных ядерных сил. Об этом в понедельник сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Председатель ТПК, который также был избран генеральным секретарем партии, подчеркнул, что общий уровень статуса и национальной мощи КНДР "вышел на самый высокий до сих пор уровень", сообщает ТАСС

Ким Чен Ын ранее на съезде ТПК указал, что власти страны намерены увеличить радиус поражения находящихся на вооружении ракет, способных нести ядерное оружие, до 15 тыс. километров. Он также подчеркнул, что расширение радиуса поражения будет сочетаться с возможностью нанесения точного удара по целям противника.

Агентство Yonhap в конце декабря утверждало со ссылкой на доклад южнокорейского Института политических исследований "Асан", что КНДР может провести в первые месяцы пребывания у власти администрации избранного президента США Джозефа Байдена испытания межконтинентальной баллистической ракеты, если американо-северокорейские переговоры по ядерной проблеме не выйдут из тупика. В октябре на военном параде были продемонстрированы новые баллистические ракеты, в том числе модернизированная "Хвасон-15" с расчетной дальностью 12 874 километров, способная достичь любой точки на территории материковой части США.

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