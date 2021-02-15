Сенат Конгресса США оправдал Трампа в рамках процедуры импичмента

Нур-Султан. 13 февраля. Kazakhstan Today - Сенат Конгресса США в ходе заседания в субботу оправдал бывшего президента Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента, передает Kazakhstan Today.

Трансляцию из верхней палаты законодательного органа США ведут американские новостные телеканалы, пишет ТАСС . Для вынесения обвинительного заключения за импичмент должны проголосовать не менее 67 из 100 сенаторов. Однако в поддержку импичмента высказались только 57 сенаторов, против - 43. Таким образом, вторая попытка демократов объявить Трампу импичмент не увенчалась успехом.

Процедура импичмента Трампа была инициирована из-за высказываний, допущенных им 6 января. В тот день сторонники республиканца, собравшиеся в столице США на многотысячную манифестацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов состоявшихся в стране 3 ноября прошлого года президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джо Байден.

Статья обвинения в утвержденной Палатой представителей резолюции одна - подстрекательство к мятежу. На процессе в Сенате члены Палаты представителей выступают в роли обвинителей, сенаторы - в качестве присяжных.

Беспрецедентность ситуации состоит в том, что процедуре отстранения от власти впервые в истории страны дважды подвергается один и тот же президент, причем к настоящему времени сложивший свои полномочия. Первую попытку отстранить Трампа от должности демократы предприняли в 2019 году. Нижняя палата тогда тоже утвердила обвинения, однако сенат, в котором большинство было у республиканцев, в начале 2020 года оправдал главу государства.

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