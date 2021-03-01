Посол КНР в Казахстане прокомментировал исторические достижения Китая в борьбе с бедностью

Нур-Султан. 28 февраля. Kazakhstan Today - Посол Китая в Казахстане Чжан Сяо разместил в Facebook и Twitter сообщения об исторических достижениях Китая в борьбе с бедностью, передает Kazakhstan Today.

Генеральный секретарь КНР Си Цзиньпин торжественно объявил на Национальной конференции по сокращению бедности, что в важный момент 100-летия основания Коммунистической партии Китая страна одержала всестороннюю победу в борьбе против бедности и выполнили трудную задачу искоренения абсолютной бедности", - говорится в опубликованном комментарии посла.

Посол Чжан отметил, что после XVIII Национального конгресса Коммунистической партии Китая Центральный комитет партии четко предложил решение, казалось бы, невыполнимой задачи по сокращению масштабов нищеты, особенно в период, когда внезапно появилась новая эпидемия коронавируса, а мировая экономика пытается преодолеть масштабный кризис.

В такой ситуации достижение цели стало сложнее. Однако Коммунистическая партия Китая побудила широкие массы прилагать неустанные усилия и все же добилась всеобъемлющей победы в сокращении бедности в соответствии с установленным графиком", - написал господин посол.

Посол Чжан подробно рассказал о результатах деятельности по исполнению программы:

За последние восемь лет специальные финансовые фонды Китая по борьбе с бедностью на всех уровнях инвестировали почти 1,6 трлн юаней ($246 млрд), отстроили 1,1 млн километров сельских дорог и обеспечили доступ к электричеству, оптоволоконной сети и покрытию сети 4G в деревнях. За восемь лет почти 100 млн сельских жителей, жившим за чертой бедности, помогли выйти из нищеты, было существенно улучшено благосостояние 832 округов, 128 тыс. деревень - такой подарок сделала Компартия Китая к своему столетию. Его значение трудно переоценить".

Посол Чжан отметил, что в этой битве Генеральный секретарь Си Цзиньпин лично принимал решения, руководил и выстраивал стратегию борьбы с нищетой.

Мы следовали принципам адаптации мер к местным условиям, вырабатывая точечный подход и следуя правилу: "Лучше научить людей ловить рыбу, а не кормить рыбой". Иными словами, мы старались не разбрасывать деньги, что привело бы лишь к тому, что люди просто потеряли желание трудиться. Напротив, был создан комплексный и целенаправленный подход к стимулированию мотивации. Некоторых людей обеспечили рабочими местами, кого-то приобщили к бизнесу, и теперь люди управляют предприятиями и создают фабрики. Некоторых людей переселили в регионы с более мягким климатом, в отдельных районах силы были сосредоточены на улучшении местной экологической среды и развитии экологического сельского хозяйства", - рассказал господин посол.

Посол Чжан добавил, что Китай досрочно выполнил задачи по сокращению бедности, сформулированные в Повестке дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года, внес должный вклад в дело глобального сокращения бедности и привлек внимание международного сообщества.

В настоящее время Китай активно делится своим уникальным опытом с рядом дружественных соседних стран. Коммунистическая партия Китая обладает твердой волей, сильной мобилизационной способностью и пользуется большим доверием со стороны народа. Поэтому ни один шторм не может помешать китайской мечте воплотиться в реальность", - резюмировал посол Чжан.

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