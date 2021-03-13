Десять стран ЕС приостановили использование вакцины AstraZeneca

Брюссель. 12 марта. Kazakhstan Today - Десять стран Евросоюза приостановили использование вакцины против коронавируса компании AstraZeneca, передает Kazakhstan Today.

Первыми от применения препарата отказались в Австрии. Там после вакцинации одна женщина скончалась, а у другой развилась тромбоэмболия легочной артерии - закупорка сосуда оторвавшимся тромбом. Затем временно приостановили вакцинацию в Дании, Норвегии и Исландии, пишет РБК

Кроме того, использование вакцины AstraZeneca приостановили Эстония, Литва, Люксембург, Кипр и Латвия. Позднее одну партию препарата запретила также Италия.

В свою очередь, в британской компании на фоне отказов от препарата заявили, что их вакцина показала хорошую эффективность и переносимость пациентами. В то же время Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) заявило, что в настоящее время продолжает расследовать случаи в ЕС, когда после инъекции вакциной AstraZeneca у пациентов были зарегистрированы тромбоэмболические осложнения.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения в данное время изучают сообщения об отказе от применения вакцины.

Как только у ВОЗ появится полное понимание произошедшего, организация немедленно публично объявит о своих выводах или любых изменениях в текущих рекомендациях", - пояснили в ВОЗ.

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