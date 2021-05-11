Европейская страна победила коронавирус с помощью "Спутника V"

МОСКВА. 10 МАЯ - Применение вакцины "Спутник V" позволило Сан-Марино стать первой страной в Европе, победившей коронавирус и снизившей уровень инфицирования до нуля, сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным РФПИ, благодаря "Спутнику V", в Сан-Марино проведена самая успешная кампания по вакцинации в Европе: средняя дневная заболеваемость в государстве за семь дней в пересчете на 1 млн населения за 3-9 мая более чем в 40 раз ниже, чем в среднем по странам ЕС, сообщает ТАСС

При этом результаты кампании по вакцинации в стране стали очевидны уже через два месяца после ее начала: среднедневное количество выявленных случаев коронавируса упало в 250 раз с пика в начале апреля, с 4 мая в стране не зафиксировано ни одного нового случая заражения коронавирусом", - отмечает РФПИ.

В фонде также подчеркнули, что вакцинация населения в Сан-Марино позволила сократить смертность от коронавируса до нуля. В стране закрыто отделение госпиталя, предназначенное для лечения пациентов с коронавирусом.

РФПИ готов поставить дополнительные партии вакцины в Сан-Марино для организации вакцинного туризма на базе успешных результатов вакцинации в стране, продемонстрировавших резкое снижение заболеваемости коронавирусом", - добавили в Российском фонде прямых инвестиций.

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