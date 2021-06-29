В Индии учёные впервые обнаружили смертельно опасный вирус у летучих мышей

ПУНА. 28 ИЮНЯ - Ученые из Национального института вирусологии Индии обнаружили смертельно опасный вирус у летучих мышей, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Для исследования были взяты около 80 мышей, у которых обнаружили антитела к так называемому вирусу Nipah, сообщает The Times of India. Ранее такой вирус находили только у летучих лисиц и мышей.

Наибольшую обеспокоенность учёных вызывает то, что мыши обитают в районах проживания людей, а также то, что пока в мире не существует вакцин и препаратов от вируса.

Nipah передается человеку от животных, через зараженную еду или от другого человека. Болезнь может протекать по-разному: от бессимптомной инфекции до смертельного энцефалита. На данный момент известно о 4 вспышках заболевания: первая была выявлена в 1999 году в Малайзии. В Бангладеш вирус почти ежегодно проявляется с 2001 года. Болезнь также периодически выявляется в Восточной Индии.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства