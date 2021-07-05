В Бразилии семь партий подали "суперпрошение" об импичменте президента

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО. 4 ИЮЛЯ - Левые и центристские партии Бразилии представили в палату депутатов "суперпрошение" об импичменте президента страны Жаиру Болсонару, следует из трансляции представления документа, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Обращение назвали так потому, что оно объединяет уже ранее выдвинутые аргументы, его также подписало большое количество участников - семь партий, имеющих места в национальном конгрессе, десятки организаций и движений, сообщает РИА Новости

В петиции Болсонару обвиняют в 23 преступлениях. Самое последнее обвинение - в должностном преступлении при заключении контракта на закупку индийской вакцины Covaxin против COVID-19, которую могли осуществить по сильно завышенной цене.

Прошение представили в палату депутатов. У ее президента Артура Лиры есть полномочия, чтобы передать документ на голосование, однако до сих пор он проигнорировал более сотни запросов на отставку главы государства.

Как признают инициаторы петиции, сейчас у них нет необходимого числа голосов в палате депутатов, чтобы одобрить начало процесса импичмента. Но стратегия оппозиции заключается в том, чтобы увеличить давление на парламентариев, еще не определившихся по этому вопросу. На 3 июля запланированы манифестации по всей стране против политики действующего президента. Это уже третья масштабная акция чуть больше чем за месяц.

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