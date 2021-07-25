Бывшего президента Киргизии обвиняют в организации массовых беспорядков

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БИШКЕК. 24 ИЮЛЯ - Экс-президент Кыргызстана Алмазбека Атамбаева обвиняют в организации массовых беспорядков в Бишкеке 9 октября 2020 года, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Об этом сегодня рассказал его адвокат Замир Жоошев, сообщает агентство DW

По версии следствия, Атамбаев "вступил в предварительный сговор" с бывшим кандидатом в президенты и экс-премьером Омурбеком Бабановым и другими лицами "с целью захвата власти". Сторона обвинения уверена, что действия бывшего главы государства повлекли за собой массовые беспорядки с применением огнестрельного оружия. Юрист политика утверждает, что тот всего лишь проводил митинг с требованием вернуть страну "в правовое русло".

Защита Атамбаева добивается снятия неприкосновенности с Жээнбекова, а также - с экс-президента Сооронбайя Жээнбекова для его допроса.

Однако никакая работа в этом направлении следственной группой не проводилась", - говорит юрист.

Алмазбек Атамбаев возглавлял страну с декабря 2011 по ноябрь 2017 года.

10 октября 2020 года Атамбаева задержали в рамках дела об организации массовых беспорядков и поместили в СИЗО Госкомитета нацбезопасности. В начале января экс-глава Кыргызстана из-за ухудшения состояния здоровья был переведен в колонию больничного типа.

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