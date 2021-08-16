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Президент Афганистана планирует сложить полномочия

15.08.2021 5509
КАБУЛ. 5 августа - Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа собирается сложить полномочия, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Об этом сообщает телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на СМИ Афганистана. По данным канала, процесс передачи власти запланирован на воскресенье и будет проходить в президентском дворце.
 
По сообщениям ряда СМИ, Гани ведет чрезвычайные переговоры со спецпредставителем США по вопросам афганского примирения Залмаем Халилзадом, в переговорах участвуют и высшие должностные лица НАТО.
 
Ранее радикальное движение "Талибан" (террористическая организация, запрещена в Казахстане) заявило, что ведет переговоры с правительством о возможности мирно войти в Кабул. Талибы также заявили, что правительство Афганистана будет отвечать за безопасность Кабула до завершения переходного процесса.
 
Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением талибов на крупные города страны. 15 августа СМИ и источники сообщили о том, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана, находятся в окрестностях столицы и взяли под контроль Кабульский университет. 
 
Администрация президента Афганистана заявила, что контролирует ситуацию в Кабуле, передал телеканал "Аль-Арабия". Позже талибы заявили, что не намерены мстить, все чиновники в Кабуле будут в безопасности, никому не следует бежать из страны. 
 
Исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал заверил позднее, что Кабул не атакуют и переход власти пройдет мирно, передал местный телеканал Tolo News.
 

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