ФСБ рассекретила имена украинцев, которые руководили казнями мирных жителей в годы Великой Отечественной войны

АЛМАТЫ. 29 АВГУСТА - Имена карателей из числа выходцев с Украины, руководивших в годы Великой Отечественной войны массовыми казнями мирных жителей, приведены в документах, рассекреченных управлением Федеральной службы безопасности (ФСБ России) по Орловской области в рамках проекта "Без срока давности", передает KAZAKHSTAN TODAY.

В числе материалов находятся протоколы допросов служившего в карательном отряде под названием "Украинская компания" Александра Родина, пишут " Известия ". Он, по собственным показаниям, убил семь человек, в том числе троих детей в возрасте до восьми лет.

Отряд был создан в июне 1942 года по указанию командира 134-й пехотной дивизии вермахта генерала Ганса Шлеммера. В руководство "Украинской компании" входили украинцы. Участники формирования действовали в Знаменском районе Орловской области, где ими были убиты 170 ни в чем не повинных мирных граждан - детей, в частности грудничков, женщин, стариков.

Командиром отряда численностью около 50 человек был экс-офицер Красной армии Николай Мирошниченко по прозвищу Гетман. В 1941 году он сдался гитлеровцам. После войны Мирошниченко был найден и арестован органами государственной безопасности СССР. Затем по приговору военного трибунала приговорен к расстрелу.

По показаниям Родина на допросах, в отряд входили комендантский, два стрелковых и минометный взводы. Каждый из них насчитывал 12 человек, которые были разбиты на два отделения по шесть человек. Родин также назвал имена карателей из числа командного состава "Украинской компании".

По словам служившего в отраде, речь шла о командире 1-го взвода уроженце Украины Иване Баюрове, командире 2-го взвода украинце Иване Зеркале, командире 3-го взвода, также выходце с Украины Алексее Пересыпкине, командирах отделений - Василии Шатаеве, Василии Оськине, Семене Ильяне, рядовых карателях Михаиле Миронычеве, Иване Мысякове, Алексее Чубаткине, Михаиле Мандрусове, Василии Мирошине, Петре Кошкине, Афанасии Тарасове, Иване Аксенкине и Шереметове.

По показаниям Родина, Иван Баюров в июле 1942 года командовал расстрелами жителей деревень Знаменского района. В ходе одной из атак он убил восемь девушек и женщин.

В октябре 1942 года немцами направлен в лагерь военнопленных за то, что, напившись пьяным, с наганом бегал за немецкими солдатами", - добавил Родин.

Согласно обнародованным документам, самому Родину было предъявлено обвинение в измене Родине. В послевоенные годы наказанием для предателей, перешедших на сторону гитлеровцев и лично участвовавших в убийствах мирных советских граждан, являлась смертная казнь через повешение, передает 29 августа текст документа "РИА Новости".

В октябре 2020 года Солецкий районный суд впервые в российском судопроизводстве юридически признал геноцидом массовые убийства мирных жителей нацистами в деревне Жестяная Горка Новгородской области в 1942 году. В результате преступлений были убиты более 2,5 тыс. человек.

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