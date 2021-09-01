В МИД Китая сделали заявление по отчету США о расследовании происхождения COVID-19

ПЕКИН. 31 АВГУСТА - Заместитель министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй прокомментировал опубликованный спецслужбами США отчет по итогам расследования происхождения COVID-19, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Национальная разведка США опубликовала так называемый отчет по итогам расследования происхождения COVID-19. Отчет носит сугубо политический и лживый характер, является вовсе ненаучным и ненадежным. Более того, Вашингтон выступил с заявлением, полным клеветой и нападками на Китай, против чего мы категорически возражаем и обратились к американской стороне с серьезным представлением", - заявил замминистра иностранных дел КНР.

Он отмечает, что Китай "неоднократно заявлял о том, что поиск источника коронавируса - сложный и научный вопрос, который может быть решён исключительно путём сотрудничества с участием ученых всего мира".

Однако США вопреки научным аргументам и фактам скатились к политическим манипуляциям с использованием спецслужб. До сих пор ни одного реального доказательства не было представлено за исключением фейков и ложной информации для дискредитации и обвинения Китая. Их истинная цель - под прикрытием поиска источника вируса свалить вину на Китай и распространить политический вирус. Сам факт того, что к расследованию источника вируса была подключена служба разведки - неопровержимое доказательство политизации данного вопроса", - считает Ма Чжаосюй.

По его словам, "выпады против Китая о якобы отсутствии прозрачности и желания сотрудничать с другими странами - очевидная ложь".

Представитель китайского МИДа утверждает, что Китай с самого начала уделяет большое внимание глобальной работе по поиску источника COVID-19 с научной точки зрения и "принимает в ней активное участие в духе научной обоснованности, открытости и прозрачности".

Он напомнил, что по приглашению китайской стороны эксперты ВОЗ дважды прибывали в Китай на исследовательскую работу.

Так, по его информации, в начале текущего года на территории Китая состоялась 28-дневная инспекционная поездка с участием китайских и международных экспертов, по итогам которой опубликован совместный доклад "с авторитетными, профессиональными и научными выводами, что заложило прочную основу для глобального сотрудничества по вопросу поиска источника коронавируса".

Мы всегда поддерживали и поддерживаем усилия к поиску источника вируса на основе научных данных, решительно выступая против попыток политизации данного вопроса. В вопросе поиска происхождения коронавируса непрозрачны и безответственны - это как раз сами США, которые постоянно отказываются от сотрудничества с другими странами. Тем более что Вашингтон так и не реагировал на призывы международного сообщества к разъяснению о сомнительной деятельности биологической лаборатории в Форт-Детрике и 200 зарубежных американских биолабораторий в попытках скрыть правду и уклоняться от ответственности. Долг и ответственность США - дать миру объяснения", - сказал Ма Чжаосюй.

Он подчеркнул, что "политизация проблемы по происхождению коронавируса не находит поддержки и только вызывает всеобщий протест со стороны международного сообщества".

Недавно более 80 стран в виде обращения к гендиректору ВОЗ или путём официального заявления и ноты выступили против политизации вопроса об источнике вируса и высказались в защиту совместного доклада Китая и ВОЗ. Более 300 политических партий, общественных организаций и аналитических центров более чем из 100 стран обнародовали заявление против политизации происхождения вируса. Свыше 25 млн пользователей Интернета Китая присоединились к соавторству открытого письма с требованием проведения расследования американской биологической лаборатории на базе Форт-Детрик. Все это вместе взятое свидетельствует о том, что люди просто хотят узнать правду", - утверждает замминистра.

Он приводит в пример древнюю китайскую мудрость.

Тот, на чьей стороне справедливость, пользуется широкой поддержкой. США следует понять, что политизация источника коронавируса - путь в никуда. Пора прекратить дурные действия в ущерб международному сотрудничеству по поиску происхождения вируса и борьбе против COVID-19, вернуться на правильный путь с приверженностью науке и международному сотрудничеству", - заключил Ма Чжаосюй.

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