В Ташкенте мать бросила трехлетнюю дочь в вольер с медведем

Фото: instagram/tashkent_zoo

ТАШКЕНТ. 31 ЯНВАРЯ - В зоопарке Ташкента в пятницу, 28 января, молодая женщина сбросила в вольер с бурым медведем свою трехлетнюю дочь. К счастью, ребенок остался жив, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Видео инцидента распространилось в соцсетях.

По информации администрации зоопарка, женщина сбросила ребенка на глазах у публики. Посетители и сотрудники попытались помешать ей, но не успели. Ребенок упал к хищнику с высоты почти пяти метров. Животное медленно спустилось в ров, подошло к девочке, понюхало ее и отошло, пишут "Известия"

Специалисты зоопарка быстро среагировали и стали заманивать медведя во внутреннее помещение, куда он безотказно вошел. Ребенка после извлечения из вольера осмотрел медик: девочка пострадала только от падения, серьезных травм у нее не было обнаружено.





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В администрации зоопарка заверили, что берут на себя все расходы по оказанию медицинской помощи пострадавшей.

Позднее СМИ сообщили, что у девочки при обследовании диагностировали открытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Ее состояние оценивается как удовлетворительное.

Как пишет портал Uznews.uz , в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на умышленное убийство лица, заведомо для виновного находившегося в беспомощном состоянии".

По данным Министерства по поддержке махалли и семьи, женщина, бросившая ребенка медведю, находилась в депрессии из-за того, что ее супруг уехал в Россию и не живет с ней. В данное время она проживает с двумя детьми в квартире, принадлежащей ее отцу. Раньше женщина преподавала в одном из столичных вузов. В прошлом году ей предоставлялись юридические консультации по вопросам жилья и развода. Детям дважды была оказана спонсорская помощь.

В настоящее время следствие продолжается. Пострадавшей девочке оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.