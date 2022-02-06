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В Бишкеке проходит митинг за отставку главы Минздрава

05.02.2022, 18:16 7226
БИШКЕК. 5 ФЕВРАЛЯ – В Бишкеке у здания Министерства здравоохранения Кыргызстана проходит митинг за отставку главы ведомства Алымкадыра Бейшеналиева, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Отмечается, что на акцию протеста вышли медики и родственники пациентов Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии (БНИЦТиО), сообщает 24.kg.
 
Митингующие считают преобразование БНИЦТиО в Клиническую больницу скорой медпомощи и освобождение директора Сабырбека Джумабекова от должности неправильным решением главы Минздрава.
 
Скандал в БНИЦТиО длится с того момента, как стало известно, что центр преобразуют в Городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи. Как обещают в Минздраве КР, это будет многопрофильное специализированное учреждение для оказания круглосуточной экстренной медпомощи населению при острых заболеваниях, травмах, несчастных случаях, отравлениях, а также при массовых поражениях и катастрофах. Сообщалось, что БНИЦТиО с 2004 года не проходил перерегистрацию.
 
В свою очередь, министр здравоохранения Бейшеналиев не намерен уходить с должности.
 
По его словам, освобождение директора БНИЦТиО от должности произошло по причине коррупции.
 

Почему министр должен уходить в отставку, когда он делает правильное дело, исправляет все ошибки, которые были допущены ранее?" - отметил министр.

 
В настоящее время деятельность экс-директора БНИЦТиО проверяет специальная комиссия, уточнил глава Минздрава КР.
 

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Почему Россия и Китай выразили беспокойство военно-биологической деятельностью США

06.02.2022, 09:30 2146
Почему Россия и Китай выразили беспокойство военно-биологической деятельностью США
Фото: felixioncool from Pixabay
МОСКВА. 6 ФЕВРАЛЯ - Военно-биологическая деятельность Вашингтона и его союзников вызывает вопросы относительно соблюдения ими Конвенции о запрещении биологического оружия. Об этом говорится в тексте совместного заявления РФ и Китая, принятого в ходе визита российского президента Владимира Путина в Пекин, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как пишет RT, в апреле 2021 года секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев сообщил, что у России есть "веские основания" для предположения, что Пентагон ведет разработку биологического оружия. По мнению экспертов, Москва и Пекин осознают серьезность угроз, исходящих от военно-биологический деятельности США, и объединяют усилия, чтобы им противостоять.
 
Москва и Пекин обеспокоены военно-биологической деятельностью Соединенных Штатов и их союзников. Об этом говорится в совместном заявлении РФ и Китая о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии. 
 
Документ был подписан сторонами в ходе визита российского президента Владимира Путина в Пекин, где он провел переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином. Текст заявления опубликован на сайте Кремля.
 

Стороны подчеркивают, что внутренняя и зарубежная военно-биологическая деятельность США и их союзников вызывает у международного сообщества серьезные опасения и вопросы относительно соблюдения ими КБТО (Конвенция о запрещении биологического и токсинного оружия)", - говорится в документе.

 
В нем подчеркивается, что военно-биологическая деятельность Вашингтона и его партнеров "представляет серьезную угрозу для национальной безопасности Российской Федерации и Китая".
 

Стороны призывают США и их союзников действовать открыто, прозрачно и ответственно, надлежащим образом информируя о своей военно-биологической деятельности, осуществляемой за рубежом и на их национальной территории, а также поддержав возобновление переговоров по юридически обязывающему протоколу к КБТО с эффективным механизмом проверки", - отмечается в заявлении.

 
КБТО вступила в силу в 1975 году без учреждения института контроля за ее соблюдением. Переговоры о создании такого института начались в 1995 году, но не увенчались успехом. Камнем преткновения стала позиция Соединенных Штатов, которые, по словам Москвы, препятствуют принятию юридически обязывающего протокола к конвенции, в котором оговаривается функционирование механизма проверки ее соблюдения.
 
В МИД РФ неоднократно выражали недоумение таким подходом американских властей, формально поддерживающих необходимость выполнения пунктов КБТО.
 
Помимо военно-биологической деятельности, настороженность Москвы и Пекина вызывает тот факт, что Соединенные Штаты по-прежнему не завершили утилизацию своего арсенала отравляющих веществ в рамках Конвенции о запрещении химоружия от 1993 года. 
 

Россия и Китай настаивают на том, чтобы США, как единственное государство - участник конвенции, не завершившее процесс уничтожения химического оружия, ускорили ликвидацию своих запасов химоружия", - подчеркивается в заявлении.

 
Согласно текущим планам американского руководства, утилизация запасов отравляющих веществ ВС Соединенных Штатов должна быть завершена к концу 2023 года.
 
Россия полностью избавилась от химоружия еще в 2017 году. Китай стал одним из первых подписантов Конвенции о запрещении химоружия. По состоянию на середину 1990-х годов, когда был принят этот документ, Пекин уже не обладал данными средствами поражения.
 
В октябре прошлого года обеспокоенность по поводу военно-биологической деятельности США и их союзников Москва и Пекин зафиксировали в совместном заявлении глав МИД.
 
В документе констатировалось, что цель КБТО "по-прежнему является актуальной: полностью исключить возможность использования биологических агентов в качестве оружия".
 
С позиций РФ и КНР ситуация с исполнением конвенции могла бы улучшиться с созданием в ее рамках "мобильных медико-биологических отрядов для оказания помощи в случае применения биологического оружия, его расследования и содействия в борьбе с эпидемиями различного происхождения".
 
Опрошенные RT эксперты уверены, что Москва и Пекин имеют немало причин для беспокойства относительно направленности военно-биологической деятельности Соединенных Штатов и их партнеров.
 
Как заявил в апреле 2021 года в интервью газете "Коммерсантъ" секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, у России и Китая есть "веские основания" предполагать, что американские ученые ведут разработку биологического оружия.
 
По его словам, "в мире как на дрожжах растут все новые и новые биолаборатории, находящиеся под контролем США", причем в основном у российских и китайских границ. Также Патрушев сообщил, что власти стран, где расположены эти объекты, "не имеют реального понятия, что происходит в их стенах".
 

Нам говорят, что у наших границ функционируют мирные санэпидстанции, но они почему-то больше напоминают Форт-Детрик в Мэриленде, где американцы десятилетиями работают в области военной биологии. Кстати, надо обратить внимание на то, что в прилегающих районах фиксируются вспышки заболеваний, нехарактерных для этих регионов", - сказал Патрушев.

 
Форт-Детрик - место расположения Военно-медицинского научно-исследовательского института инфекционных болезней США. До конца 1960-х годов в этом учреждении велась разработка биологического оружия и шли испытания на людях, в том числе на ничего не подозревающих гражданских лицах.
 
Номинально Форт-Детрик является ведущей лабораторией Минобороны США в сфере биологической защиты. В 2001 году институт оказался в центре скандала, после того как сотрудник лаборатории Брюс Эдвардс Айвинс был заподозрен в рассылке писем со спорами сибирской язвы членам конгресса США и в редакции СМИ. Тогда жертвами инцидента стали пять человек.
 
По данным китайской стороны, в Форт-Детрике хранятся возбудители почти всех известных смертельно опасных болезней. При этом институт в Мэриленде неоднократно был уличен в нарушении процедур безопасности и утечках опасных биоматериалов, от которых страдало местное население.
 
В апреле 2021 года, выступая на пресс-брифинге, официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь подчеркнул, что военно-биологическая деятельность США распространена и за границами страны. По словам дипломата, только на Украине Соединенные Штаты создали 16 биолабораторий.
 

Я заметил, что Россия не так давно вновь задала вопрос США по поводу их военной и биологической деятельности в Форт-Детрике и на Украине. Другие страны также заявили об аналогичной обеспокоенности", - сказал Лицзянь.

 
О существовании биолабораторий Соединенных Штатов на Украине ранее сообщали местные телеканалы "1+1" и NEWSONE. По информации СМИ, американские военные биолаборатории проводят опыты с возбудителями опасных инфекционных болезней.
 
Депутаты "Оппозиционной платформы - За жизнь" потребовали от властей Украины разъяснить характер деятельности данных объектов. В свою очередь, глава политсовета этой партии Виктор Медведчук выразил убеждение, что биолаборатории на территории Украины подчиняются Пентагону и де-факто являются военными базами США.
 
Помимо Украины, еще одной постсоветской страной, где расположены подобные учреждения, является Грузия. Анализируя материалы, опубликованные бывшим министром госбезопасности страны Игорем Гиоргадзе, в Минобороны РФ пришли к выводу, что американские специалисты ведут военно-биологическую деятельность в республике. В частности, противозаконные исследования развернуты в Центре общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара в Тбилиси.
 
Более того, в 2017 году стало известно о целенаправленном сборе неизвестными лицами биологического материала в разных регионах России. Об этом в ходе заседания Совета по правам человека заявил президент РФ Владимир Путин. Как пояснил глава государства, граждане нашей страны являются "объектом очень большого интереса".
 
В комментарии RT бывший член комиссии по биологическому оружию ООН, военный эксперт Игорь Никулин отметил, что США развернули военно-биологические лаборатории на территории третьих стран для более широкого продолжения "преступных экспериментов".
 

Биолаборатории Пентагона - элемент политики Вашингтона, направленной на противодействие странам, которые считаются врагами. Территории у границ России и Китая были выбраны американцами неслучайно - так проще забрасывать на территорию вероятного противника новые болезни", - заявил эксперт.

 
С точки зрения Никулина, у Москвы и Пекина есть серьезные основания полагать, что США действительно нарушают КБТО, о чем, например, свидетельствует рост вспышек различных эпидемий в регионах дислокации биолабораторий Пентагона. Тем не менее, как считает эксперт, Россия и Китай способны противостоять угрозам, которые исходят от американских объектов.
 

РФ и КНР в рамках ШОС или БРИКС могут создать международное агентство по предотвращению биологических угроз, обмениваться информацией, проводить совместные исследования и собирать данные для подачи исков в международные суды. Помимо этого, у обеих стран есть большой научный задел и богатый практический опыт, если все-таки придется бороться с неожиданными вспышками нетипичных инфекций", - говорит Никулин.

 
В беседе с RT член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков также отметил значительный потенциал взаимодействия Москвы и Пекина в целях противостояния угрозам, исходящим со стороны военно-биологической деятельности Вашингтона.
 

Сейчас мы наблюдаем объединение усилий России и Китая на дипломатическом фронте. Наши государства проводят масштабную кампанию, демонстрирующую миру лицемерие Соединенных Штатов, которые постоянно говорят о демократии и открытости, но при этом отказываются раскрывать информацию о биолабораториях, создающих реальную угрозу безопасности", - резюмировал Судаков.

 

Президент Турции заболел коронавирусом

06.02.2022, 09:00 2991
СТАМБУЛ. 6 ФЕВРАЛЯ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что вместе с женой Эмине заразился коронавирусом, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Об этом Эрдоган написал в своем Twitter-аккаунте.
 

Сегодня результат нашего теста на COVID-19, который мы с женой сделали после легких симптомов болезни, оказался положительным", - сообщил президент.

 
Он отметил, что у него и жены диагностировали омикрон-штамм коронавируса, а само заболевание протекает в легкой форме. Эрдоган подчеркнул, что продолжит выполнять свои обязанности из дома.
 
Ранее стало известно, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо заразился коронавирусной инфекцией. Он заявил, что чувствует себя хорошо, и обратился ко всем гражданам с призывом получать прививки от COVID-19, в том числе и бустерные.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пожелал своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану скорейшего выздоровления от коронавируса.

"Желаю президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и его супруге скорейшего выздоровления от вируса омикрон", - написал Токаев в воскресенье в твиттере.
 

Шредера выдвинули в совет директоров "Газпрома" вместо Кулибаева

04.02.2022, 21:12 13561
МОСКВА. 4 ФЕВРАЛЯ - Бывший канцлер Германии Герхард Шредер может сменить председателя ассоциации Kazenergy Тимура Кулибаева в совете директоров "Газпрома", остальные кандидаты входят в действующий состав совета, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Новый состав совета директоров будет избран акционерами на годовом собрании 30 июня, сообщает РБК
 
В список утвержденных кандидатур также входят ректор РГУ имени Губкина Виктор Мартынов и ректор РАНХиГС Владимир Мау, глава "Газпромбанка" Андрей Акимов, спецпредставитель президента РФ Виктор Зубков, министр промышленности РФ Денис Мантуров, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, вице-премьер РФ Александр Новак, министр энергетики РФ Николай Шульгинов, зампред правления "Газпрома" Виталий Маркелов и первый замгендиректора "Газпром экспорта" Михаил Середа.
 
В список кандидатов не включен председатель Казахстанской ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса Kazenergy Тимур Кулибаев, который занимает в совете позицию независимого директора.
 

Российский Газпром и китайская CNPC подписали соглашение о поставках нефти в Китай

04.02.2022, 16:26 15896
Российский Газпром и китайская CNPC подписали соглашение о поставках нефти в Китай
Фото: depositphotos
ПЕКИН. 4 ФЕВРАЛЯ - "Роснефть" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписали соглашение о поставках через территорию Казахстана 100 миллионов тонн нефти в течение 10 лет для переработки на НПЗ Китая, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Документ подписан в рамках визита президента России Владимира Путина в Китай, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "Роснефти". 
 
В нем уточняется, что в соглашении идет речь о поставках 100 миллионов тонн нефти в Китай через Казахстан в течение 10 лет.
 

Сырье будет перерабатываться на заводах на северо-западе Китая для удовлетворения нужд страны в нефтепродуктах", - отмечает российская компания.

 
Также "Роснефть" и "Китайская национальная нефтегазовая корпорация" (CNPC) подписали меморандум о сотрудничестве в области низкоуглеродного развития, согласно которому будут сотрудничать в вопросе сокращения выбросов парниковых газов и развитии технологий улавливания и хранения CO2, сообщила пресс-служба "Роснефти".
 
По информации РИА Новости, после появления сообщений о подписании ряда соглашений с CNPC акции "Роснефти" выросли на торгах в цене на 5%. 

Ранее сообщалось. что Китай и Россия подписали ряд совместных документов, в том числе заявление о международных отношениях и важные коммерческие контракты. 
 

Путин и Си Цзиньпин подписали заявление о международных отношениях

04.02.2022, 15:19 17006
Путин и Си Цзиньпин подписали заявление о международных отношениях
Фото: kremlin.ru
ПЕКИН. 4 ФЕВРАЛЯ - Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на сегодняшщней встрече в Пекине подписали совместное заявление о международных отношениях, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Стороны едины в понимании того, что демократия является общечеловеческой ценностью, а не привилегией отдельных государств, ее продвижение и защита – общая задача всего мирового сообщества", - говорится в заявлении.

 
В документе также сказано, что стороны:
 
  • намерены противостоять вмешательству внешних сил во внутренние дела суверенных стран;
  • выступают против действий внешних сил по подрыву безопасности, против "цветных революций";
  • намерены активизировать работу по сопряжению планов развития Евразийского экономического союза;
  • приветствуют принятое совместное заявление лидеров пяти государств, обладающих ядерным оружием, о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений; 
  • нацелены на укрепление ШОС;
  • выступают против возвращения международных отношений к состоянию противоборства крупных держав, когда слабые становятся добычей.
  • готовы углублять сотрудничество в сфере международной информационной безопасности и способствовать построению открытой, безопасной, устойчивой и доступной ИКТ-среды и т.д. 

Напомним, сегодня Россия и Китай также подписали ряд важных совместных документов, в том числе контракты о поставках газа и нефти в Китай. 
 

Россия и Китай подписали ряд совместных документов

04.02.2022, 15:06 17556
Россия и Китай подписали ряд совместных документов
Фото: kremlin.ru
 ШАНХАЙ. 4 ФЕВРАЛЯ - Росссия и Китай подписали ряд совместных документов, принятых в рамках визита президента России Владимира Путина в Китай, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В частности, президент России Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин подписали совместное заявление о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии, сообщает пресс-служба Кремля.
 
Также в числе подписанных межправительственных и межведомственных документов - соглашение о сотрудничестве в сфере антимонопольного правоприменения и конкурентной политики и др.;
 
Стороны также подписали ряд важных коммерческих контрактов, в числе которых: 
 
  • Договор купли-продажи природного газа по "дальневосточному" маршруту между ПАО "Газпром" и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией;
  • Соглашение между ПАО "НК "Роснефть" и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией о поставках 100 млн тонн нефти в течение 10 лет через Казахстан для переработки на НПЗ Китая, сообщает РИА Новости
 

Путин: российские компании подготовили новые решения по поставкам в Китай углеводородов и газовый контракт

04.02.2022, 13:53 18281
Путин: российские компании подготовили новые решения по поставкам в Китай углеводородов и газовый контракт
Фото: Depositphotos

ПЕКИН. 4 ФЕВРАЛЯ - В Пекине началась встреча президента России Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На встрече глава России сообщил Си Цзиньпину, что российские компании подготовили новые решения по поставкам в Китай углеводородов и газовый контракт о поставках 10 млрд кубов в год, сообщает РИА Новости.

Ранее в Кремле заявляли, что встреча будет носить полноформатный характер. Главы государств планировали обсудить международную проблематику, включая диалог России с США и НАТО, идеи о гарантиях безопасности, а также основные направления двустороннего сотрудничества, в том числе в энергетике, в области инвестиционного сотрудничество, космосе и других.

По итогам встречи планируется подписание пакета совместных документов.

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Власти США признали, что при проведении операции по ликвидации главаря ИГ погибли дети

04.02.2022, 09:05 19691
ВАШИНГТОН. 4 ФЕВРАЛЯ - Администрация США признала, что во время операции на северо-западе Сирии по ликвидации главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) погибли дети. Вашингтон считает, что ответственность за это несут боевики, передает KAZAKHSTAN TODAY. 

С такими заявлениями выступили в четверг представители администрации США высокого ранга на спецбрифинге, сообщает ТАСС.
 
Как уточнили американские представители, главарь ИГ Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Курейши привел в действие взрывное устройство. По словам представителя администрации США, прогремел "мощный взрыв, при котором погиб он (главарь ИГ) и еще несколько человек, включая его жену и детей". Власти США не знают, о каком именно количествве погибших идет речь.
 
На брифинге сообщили, что в доме, где находился главарь ИГ, был и один из его соратников. Он и его жена были убиты. "Вместе с ними в комнате также могли быть дети. Я не знаю, сколько именно", - отметил сотрудник администрации. По словам американского представителя, "восемь детей были благополучно вывезены с места".
 
По его словам, "террористы ИГ продемонстрировали свою бесчеловечность". "Все жертвы на месте (проведения операции) имели место именно из-за их действий", - уточнили на брифинге.
 
По данным агентства Associated Press, при проведении операции были убиты не менее 13 человек. Среди них шесть детей и четыре женщины.

 

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