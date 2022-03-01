В Беларуси начинаются переговоры делегаций России и Украины

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При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Стороны определили ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения", - подчеркнул советник украинского президента.
Касательно морских пехотинцев и пограничников, которых взяли в плен на острове Змеиный. Мы очень рады узнать про то, что наши побратимы живы и с ними все хорошо", - говорится на странице ВМС ВС Украины.
Западные страны предпринимают не только недружественные действия в отношении нашей страны в экономической сфере, я имею в виду те санкции, о которых все хорошо знают, но высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны", - цитирует РИА Новости Путина.
В посольстве США на Украине поняли, что теперь Россия может найти все эти 11 лабораторий и начать расследование", - отметила журналистка.
Обеспокоенность людей из службы безопасности, журналистов и политиков была проигнорирована. И я сама задаюсь вопросом: означает ли реакция американского посольства, что они боятся, что рано или поздно людям удастся раскрыть то, чем они занимаются в этих лабораториях, какие из них были профинансированы американской стороной", - подытожила журналистка.
К настоящему времени российскими Вооруженными силами поражены 975 объектов военной инфраструктуры Украины", - цитирует его РИА Новости.
Среди них 23 пункта управления и узлы связи ВСУ, три радиолокационных поста, 31 зенитный ракетный комплекс ПВО С-300, "Бук М-1" и "Оса", 48 радиолокационных станций. Сбиты восемь боевых самолетов и семь вертолетов, 11 беспилотных летательных аппаратов, две тактические ракеты "Точка-У", - добавил Конашенков.
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