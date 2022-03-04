Пентагон обеспокоен ситуацией с военными лабораториями на Украине - Лавров

МОСКВА. 3 МАРТА - Россия обладает данными, что Пентагон очень обеспокоен ситуацией с военными лабораториями США в Киеве и Одессе, потому что может потерять контроль над ними, заявил сегодня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью российским и иностранным СМИ по актуальной международной повестке, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Думаю, что секреты не раскрою, но есть у нас данные, что Пентагон очень сильно озабочен судьбой объектов химических и биологических лабораторий на Украине. Потому что Пентагон на Украине активнейшим образом построил две биологические военные лаборатории и там занимался разработкой патогенов в Киеве и в Одессе. Сейчас они обеспокоены, что потеряют контроль над этими лабораториями", - сказал Лавров.
Напомним, ранее журналистка из Болгарии Диляна Гайтанджиева заявила, что удаление посольством США документов о биолабораториях на Украине является цензурой.