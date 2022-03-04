Россия и Украина договорились о гуманитарных коридорах для выхода гражданского населения

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МОСКВА. 3 МАРТА - Профильный комитет российской Госдумы сегодня одобрил законопроект об уголовном наказании за фейки о действиях российской армии на Украине, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает РИА Новости , за заведомо ложные фейки теперь полагается штраф от 700 тысяч до 1,5 млн рублей либо - до 3 лет колонии.

За заведомо ложные фейки, созданные должностными лицами, организованной группой, с искусственным созданием доказательств или по мотивам ненависти или вражды - штраф от 3 до 5 млн рублей либо от 5 до 10 лет колонии.

За заведомо ложные фейки, повлекшие тяжкие последствия, - от 10 до 15 лет колонии.





За призывы к воспрепятствованию использования российских войск для защиты интересов России, поддержания мира и безопасности или за дискредитацию такого использования (если ранее в течение года нарушитель привлекался за это к административной ответственности) - штраф от 100 тысяч до 300 тысяч рублей или до 3 лет колонии.

Если такие призывы к воспрепятствованию или такая дискредитация повлекли тяжкие последствия - штраф до 1 млн рублей или до 5 лет колонии.

Еще одна поправка предполагает, что призывы к санкциям против России (если ранее в течение года нарушитель привлекался за это к административной ответственности) будут караться штрафом до 500 тысяч рублей или тремя годами колонии.

Законопроект могут рассмотреть и принять на пленарном заседании Госдумы в пятницу, 4 марта.