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Зеленский покинул Украину

04.03.2022, 19:38 6601
Зеленский покинул Украину
Фото: Кадр с видео
МОСКВА. 4 МАРТА - Президент Украины Владимир Зеленский покинул страну и сейчас находится в Польше, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин со ссылкой на депутатов Рады сообщил, что во Львове Зеленского нет.
 

Теперь он в Польше", - написал Володин в своем Telegram-канале.


 
Ранее президент РК Касым-Жомарт Токаев в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил о важности достижения договоренности на переговорах с Россией.
 

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Экс-премьер Украины заявил о предотвращении Россией Третьей мировой войны

04.03.2022, 19:48 6061
МОСКВА. 4 МАРТА - Экс-премьер Украины Николай Азаров в соцсетях 4 марта сообщил о предотвращении Россией масштабной войны в мире, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Только сейчас появилась возможность обнародовать разведданные по подготовке провокации с последующим нанесением вероломного удара с уничтожением населения на территории ЛНР и ДНР. Путин опередил Украину и НАТО и фактически спас сотни тысяч жизней республик", - приводит РИА Новости текст сообщения Азарова.

 
Он рассказал, что украинские военнослужащие готовили провокацию, чтобы затем начать уничтожение населения Донбасса.
 
Экс-глава правительства Украины уточнил, что нападение Украины на народные республики планировалось начать в конце февраля.
 

За сутки до начала … уничтожения русскоязычного населения в Донбассе были приняты судьбоносные решения. Украинская армия (ВСУ) под руководством нацбатов готовилась начать военную операцию в Донбассе 25.02.22 года", - пояснил Азаров.

 
24 февраля президент России Владимир Путин в специальном обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. 
 

В Пакистане террорист-смертник устроил взрыв в мечети

04.03.2022, 17:14 10166
ПЕШАВАР. 4 МАРТА - По меньшей мере 30 посетителей мечети погибли и еще 50 получили ранения при взрыве в Пакистане, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным местной полиции, взрыв произошел в пакистанском Пешаваре во время пятничной молитвы. Сообщается, что взрыв произвел террорист-смертник.
 
Десятки раненых эвакуированы в местные больницы, спасателям, работающим на месте, помогают очевидцы, сообщает телеканал Geo News.
 
По некоторым данным, смертник мог действовать не в одиночку.
 
Премьер-министр Пакистана Имран Хан осудил действия террористов и поручил спасательным службам оказать незамедлительно всю необходимую помощь пострадавшим.
 

Пятая сессия Всекитайского собрания народных представителей 13-го созыва откроется 5 марта

04.03.2022, 16:31 10716
Пятая сессия Всекитайского собрания народных представителей 13-го созыва откроется 5 марта
Фото: Синьхуа
ПЕКИН. 4 МАРТА - Пятая сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва откроется 5 марта в Пекине, сообщил в пятницу официальный представитель предстоящей сессии Чжан Есуй, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Планируется, что она завершится 11 марта, в ее повестке дня будет 10 пунктов, сообщает "Синьхуа".
 
По словам Чжан Есуя, на сессии будет рассмотрен ряд документов, в том числе доклад о работе правительства и проект поправок к закону об организации местных собраний народных представителей и местных народных правительств.
 
Законодателям предстоит также рассмотреть проект постановления о квотах и порядке избрания депутатов ВСНП 14-го созыва, а также два проекта о порядке избрания депутатов ВСНП 14-го созыва от САР Сянган и Аомэнь, сообщил он.
 

Цель провокации ВСУ на Запорожской АЭС назвали в Минобороны России

04.03.2022, 15:29 12221
Цель провокации ВСУ на Запорожской АЭС назвали в Минобороны России
Фото: кадр из видео
МОСКВА. 4 МАРТА - Киев хотел обвинить Россию в создании радиационного очага поражения на Запорожской атомной электростанции, сообщил журналистам в четверг официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В ночь на пятницу на прилегающей к Запорожской АЭС территории киевским режимом была предпринята попытка реализации чудовищной провокации. Около 2 часов ночи в ходе патрулирования охраняемой территории, прилегающей к станции, мобильный патруль Росгвардии подвергся нападению со стороны украинской диверсионной группы - из окон нескольких этажей учебного тренировочного комплекса, расположенного за пределами электростанции, по росгвардейцам был открыт шквальный огонь из стрелкового оружия. Ответным огнем из стрелкового оружия огневые точки украинских диверсантов были подавлены. Покидая здание, украинская диверсионная группа подожгла здание", - цитирует Конашенкова РИА Новости.

 

Целью провокации киевского режима на атомном объекте является попытка обвинить Россию в создании очага радиоактивного заражения. Все это свидетельствует о преступном замысле киевского режима или о полной утрате Зеленским контроля за действиями украинских диверсионных групп с участием иностранных наемников", - добавил он.


Ранее сообщалось, что в Мариуполе из ракетного комплекса "Точка-У" был обстрелян штаб спецотряда "Азов", отказавшийся выполнять приказы ВСУ. 
 

В Мариуполе из ракетного комплекса "Точка-У" обстрелян штаб спецотряда "Азов"

04.03.2022, 15:21 12771
МАРИУПОЛЬ. 4 МАРТА - Украинские войска обстреляли в Мариуполе штаб спецотряда "Азов", более 20 боевиков уничтожены, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

По месту расположения штаба отдельного отряда специального назначения "Азов" на юго-западе Мариуполя Вооруженными силами Украины был нанесен удар ОТР "Точка-У". В результате удара были уничтожены более 20 боевиков и десять единиц техники", - сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал народной милиции ДНР. 

 
Причиной обстрела стали противоречия между командованием ВСУ и нацбатальонами. В группе "Азов" полностью отказались подчиняться армейскому руководству и согласовывать с ним свои действия.
 
Ранее в результате столкновения между украинскими военными и батальоном "Азов" смертельное ранение получил командующий ОТГ "Восток" генерал-лейтенант Юрий Содоль. По его машине открыли огонь на одном из украинских блокпостов. 
 

В России ограничили доступ к русской службе BBC и "Медузе"

04.03.2022, 12:44 15801
В России ограничили доступ к русской службе BBC и "Медузе"
МОСКВА. 4 МАРТА - Роскомнадзор ограничил доступ к "Медузе", "Радио Свобода", русской службе BBC, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
На сайте Роскомнадзора указано, что доступ "ограничивается к странице" из-за решения Генпрокуратуры РФ от 24 февраля 2022 года, информирует РИА "Новости".
 
Основание ограничения - статья 15.3 закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Издание внесли в реестр интернет-ресурсов, "содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в незаконных массовых акциях", следует из статьи.

Напомним, российская Госдума одобрила законопроект об уголовном наказании за фейки о действиях российской армии.
 

Пожар произошел на Запорожской АЭС

04.03.2022, 10:18 18076
МОСКВА. 4 МАРТА - Представитель пресс-службы Запорожской атомной электростанции на Украине Андрей Туз сообщил, что на территории станции произошел пожар, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Украинские СМИ публикуют кадры с камеры видеонаблюдения, как утверждается, Запорожской АЭС, на которых видно, что над постройками на территории станции поднимается дым, информирует РИА "Новости".

 
Позже госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что пожар произошел за пределами Запорожской АЭС, на станции отключен один из энергоблоков, пожар локализован.
 

В 5.55 (9.55 Нур-Султан) пожар в учебно-тренировочном корпусе (размером 60 на 40 метров) Запорожской АЭС в городе Энергодаре локализован на площади 2 тысячи квадратных метров. Предварительно, жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении в Telegram-канале госслужбы.

 
Исполняющий обязанности главного госинспектора по ядерной и радиационной безопасности Украины Олег Кориков в эфире телеканала "Рада" пояснил, что на Запорожской АЭС расположены семь ядерных установок, шесть энергоблоков и ядерное хранилище. По его словам, энергоблок №1 был ранее остановлен для ремонта, энергоблоки №2 и №3 безопасно остановлены, №4 - продолжает работу. Энергоблоки №5 и №6 - резервные, им ничто не угрожает. Мэр Энергодара сообщал, что данных о пожаре на самой АЭС нет.

Дополнено: ГСЧС Украины сообщила, что при пожаре в здании у Запорожской АЭС никто не пострадал.
 

Россия и Украина договорились о гуманитарных коридорах для выхода гражданского населения

04.03.2022, 00:02 21366
БЕЛАРУСЬ. 4 МАРТА - Минобороны России и Украины договорились о формате режима поддержания гуманитарных коридоров для выхода гражданского населения, а также о возможном прекращении боевых действий в этом секторе, заявил помощник российского президента Владимир Мединский, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Главный вопрос, который решили сегодня - это спасение людей, гражданских лиц, которые оказались в зоне военных столкновений", - цитирует Мединского РИА Новости.

 
По его словам, это существенный прогресс.
 
В среду, 3 марта, в Беловежской Пуще завершился второй раунд российско-украинских переговоров.
 

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