В биолабораториях США на Украине велись опыты с коронавирусом летучих мышей

МОСКВА. 10 МАРТА - С участием лабораторий Украины создавался проект переноса болезней с помощью птиц, в том числе были выявлены виды птиц, маршруты полета которых проходят над Россией, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам Кириллова, МО РФ продолжает изучать материалы по военно-биологическим программам США и их союзников по НАТО на Украине, сообщает РИА Новости

Генерал, в частности, отметил, что "полученные из различных источников сведения подтверждают ведущую роль Управления министерства обороны США по снижению военной угрозы в финансировании и проведении военно-биологических исследований на территории Украины".

Стали известны подробности проекта UP-4, который реализовывался с участием лабораторий Киева, Харькова и Одессы и был рассчитан на период до 2020 года. Его целью являлось изучение возможности распространения особо опасных инфекций через мигрирующих птиц, в том числе высокопатогенного гриппа H5N1, летальность которого для людей достигает 50%, а также болезни Ньюкасла", - рассказал Кириллов журналистам.

Начальник войск РХБЗ уточнил, что в связи с тем, что Украина имеет уникальное географическое положение, где пересекаются трансконтинентальные пути миграции, в рамках данного проекта было изучено 145 биологических видов.

При этом были выявлены как минимум два вида перелетных птиц, маршруты которых проходят преимущественно через территорию России", - рассказал он.

Одновременно обобщались сведения о маршрутах миграции, пролегающих через страны Восточной Европы, добавил генерал.

Он добавил, что биолаборатории Пентагона на территории Украины разрабатывали в том числе проекты по распространению биологического оружия на территорию России с помощью летучих мышей.

Кроме того, интересен проект Р-781, где в качестве переносчиков потенциальных агентов биологического оружия рассматриваются летучие мыши. В числе приоритетов обозначено изучение бактериальных и вирусных патогенов, способных передаваться от летучих мышей человеку: возбудителей чумы, лептоспироза, бруцеллеза, а также коронавирусов и филовирусов", - сказал Кириллов.

Он обратил внимание на то, что исследования проводятся в непосредственной близости от границ России - в районах черноморского побережья и на Кавказе. Проект реализуется с привлечением не только украинских, но и подконтрольных Пентагону грузинской биолаборатории в кооперации с Политехническим институтом Вирджинии и Геологической службой США.

Из всех разработанных в США способов дестабилизации эпидемиологической обстановки, этот является одним из самых безрассудных и безответственных, так как не позволяет контролировать дальнейшее развитие ситуации. Это подтверждается ходом пандемии новой коронавирусной инфекции, возникновение и особенности которой вызывают много вопросов", - заявил Кириллов.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты также заявил, что документы о реализации военно-биологических программ США и их союзников по блоку НАТО на территории Украины подтверждают многочисленные случаи передачи биологических образцов украинских граждан за рубеж, можно с высокой долей вероятности говорить о том, что одной из задач США и их союзников является создание биоагентов, поражающих различные этнические группы.

Из центра общественного здоровья министерства здравоохранения Украины в референс-лабораторию инфекционных болезней австралийского института Догерти было передано 350 криоконтейнеров с образцами сыворотки крови под предлогом определения титров антител", - заявил Кириллов.

Он также рассказал про проект № 68727 ЕN, финансируемый Германией. В его рамках в гамбургский институт тропической медицины имени Бернанда Нохта передали одну тысячу образцов сыворотки крови граждан из различных областей Украины, относящихся, при этом, исключительно к славянскому этносу.

По словам Кириллова, украинские специалисты, работавшие в американских биолабораториях, развернутых на территории этой страны, получали скромную зарплату, что свидетельствует о низкой оценке их квалификации американскими партнёрами.

Стоит отметить, что похожие работы в свое время велись в 1940-х годах японскими военными из отряда 731, члены которого после Второй мировой войны были укрыты в США.

В отряде №731 Квантунской армии разрабатывалось и испытывалось на живых людях бактериологическое оружие. Там велись опыты по заражению людей не только бактериями чумы, но и сибирской язвы, холеры, тифа и другими микробами. Большинство зараженных умирали в страшных муках. Те, кто выздоравливал, подвергались повторным опытам и в конце концов тоже умерщвлялись. У живых людей вырезали внутренние органы, чтобы посмотреть, как инфекция распространяется по организму. Японские военные проводили и другие бесчеловечные эксперименты над людьми, неизбежно приводившие к их смерти.

По воспоминаниям сотрудников отряда №731, всего за время его существования в стенах лабораторий погибли около 3 тысяч человек - китайцев, корейцев, русских, над которыми проводились жестокие опыты. По другим оценкам, число погибших достигает 10 тысяч человек.

Сразу после разгрома Квантунской армии в августе 1945 года, в который главный вклад внесла Красная армия, США сформировали специальную группу по поиску в Японии лиц, обладавших научной и технологической информацией (так американцы делали и после разгрома гитлеровской Германии). В руках этой группы оказались, в частности, руководители отряда №731 Сиро Исии и Масадзи Китано. США укрыли от возмездия их и других преступников в обмен на результаты бесчеловечных экспериментов. Вашингтон неоднократно отказывал Москве в просьбах выдать Исии и других преступников для суда в СССР.