МОСКВА. 13 АПРЕЛЯ - Источники в силовых структурах сообщили RT о находках российских военных специалистов, указывающих, что миссия ОБСЕ на Украине могла передавать украинской армии данные о расположении сил и объектов народной милиции ДНР, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Ранее об этом заявлял и официальный представитель ведомства Эдуард Басурин - 1 марта он обвинил международную организацию в нарушении принципов беспристрастной работы и предположил, что именно пособничество ВСУ стало причиной, по которой миссия покинула зону ведения военной операции.

Сотрудники ОБСЕ могли передавать Вооруженным силам Украины данные о расположении сил народной милиции ДНР. Такой вывод был сделан после обнаружения на территории поселка Бердянское и еще нескольких населенных пунктов технических устройств, указывающих на взаимодействие ОБСЕ с украинскими военными с целью корректировки ударов ВСУ.

9 марта на базе автомобильного прицепа (грз OSCE285MU) обнаружено устройство с видеокамерой высокого разрешения, предназначенной для видеофиксации нарушения режима прекращения огня на ЛБС (линии боевого соприкосновения) сотрудниками мониторинговой миссии ОБСЕ... При осмотре места размещения прицепа также обнаружены две карты памяти стандарта Micro SD и карта местности. В ходе анализа информации, хранящейся на картах памяти, обнаружен видеофайл, указывающий на корректировку оператором ударов артиллерии вооруженных формирований Украины с позиций ВСУ по н. п. Саханка и Безыменное Донецкой области. В частности, 22 февраля в период с 15:00 до 16:00 по позициям народной милиции ДНР было произведено до 20 выстрелов из артиллерийских орудий калибра не менее 120 мм", - говорится в документе силового ведомства, оказавшемся в распоряжении RT.

19 марта были сделаны новые находки: на бывших позициях нацбатальона "Айдар" (запрещен в РФ) в станице Зачатовка обнаружили ноутбук Lenovo, на который было установлено специализированное ПО. Источники RT в силовых структурах уточнили: "В ходе изучения выявлено, что на ПЭВМ [ноутбук Lenovo] установлено специальное программное обеспечение - автоматизированная подсистема сбора, обработки, отображения и анализа информации о воздушной обстановке "Вираж-планшет", а также чат для обмена голосовыми и текстовыми сообщениями TeamSpeak 3 (подключавшийся к закрытому серверу с IP-адресом 172.33.217.211).

Дополнительно установлено, что с указанного ноутбука осуществлялось подключение к программному обеспечению для управления IP-видеокамерами IVMS 5200 (Hikvision). Кроме того, с указанного ноутбука осуществлялось подключение к АСУ "Днiпро" (закрытый локальный сегмент сети)".

Источники RT утверждают, что анализ добытой информации, проводившийся в том числе с привлечением специалистов народной милиции ДНР, указывает на возможную причастность находившейся на территории ДНР мониторинговой миссии ОБСЕ к нарушениям мандата Европейской парламентской организации.

Исходя из всех упомянутых находок в силовых структурах заключили, что международная организация могла участвовать в "создании условий для передачи данных объективного контроля с технических устройств, размещенных на линии боевого соприкосновения, для корректировки артиллерийского огня ВСУ до начала специальной операции ВС РФ".

1 марта официальный представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин уже обвинял ОБСЕ в передаче данных, в том числе координат военных объектов, украинской армии.

Мы все время говорили, что миссия ОБСЕ - это та организация, которая должна содействовать миру. Вот сейчас к нам в руки попали очень интересные документы оперативно-тактической группы "Восток", в которых указаны координаты, как они называли, военных целей. Это то, что находилось на территории нашей республики. Почти половина этих координат была передана представителями миссии ОБСЕ", - сообщил Басурин в эфире передачи "60 минут" на телеканале "Россия 1".

В то же время военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с RT усомнился в возможной причастности ОБСЕ к взаимодействию с ВСУ с целью разглашения мест дислокации сил народной милиции ДНР.

В данном случае я не думаю, что это связано именно с ОБСЕ. В принципе, такое возможно, да, но это же не новость, что на Украине есть беспилотники, которые наблюдают, откуда ведется огонь, где сосредоточены основные подразделения; есть спутниковые съемки; есть станции звуковой разведки, оптической, радиотехнической разведки, самые разные способы разведки. Но сваливать [передачу разведданных ВСУ] на ОБСЕ я бы не стал", - сказал собеседник RT.

В свою очередь военный эксперт Алексей Леонков допускает причастность международной организации к передаче данных о расположении объектов и сил ЛДНР и РФ украинской армии.

При этом, по его словам, утверждать, что ОБСЕ могла делать это злонамеренно, нельзя без убедительных доказательств.

Я думаю, что там не было именно полноценного участия ОБСЕ, просто их использовали в качестве некоего прикрытия, потому что по территории Донбасса работала спутниковая группировка разведки США. А ОБСЕ являлась как бы маркером: где машина находилась, кто стрелял, кто не стрелял. И тем самым подсвечивала некоторые цели. Например, они фиксировали военную технику Украины, они фиксировали военную технику Луганской и Донецкой республик. И таким образом получалась такая фиксация, которая, так скажем, калибровала космическую разведку США. Был ли это злой умысел, работала ли ОБСЕ со странами НАТО и США напрямую - это вопрос, который требует доказательств. Но косвенным образом она могла с ними сотрудничать", - заключил специалист.

В ОБСЕ на запрос RT с просьбой разъяснить ситуацию не ответили.

Между тем 8 апреля глава МИД ДНР Наталья Никонорова сообщила о задержании правоохранителями республики одного из сотрудников ОБСЕ. По ее словам, есть основания полагать, что ряд сотрудников миссии занимались противоправными действиями.

9 апреля деятельность специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на территории Донецкой Народной Республики была признана властями ДНР неправомерной. Сотрудники СММ должны покинуть территорию республики до 30 апреля.