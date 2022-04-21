МОСКВА. 20 АПРЕЛЯ - Военный микробиолог рассказал, что искали США в биолабораториях на Украине, передает KAZAKHSTAN TODAY.

США в рамках своей военно-биологической программы на Украине интересовались в числе прочего поиском штаммов опасных бактерий, устойчивых к антибиотикам, которые можно было бы использовать для биологических атак, рассказал РИА Новости военный микробиолог, главный специалист 27-го научного центра Минобороны полковник в отставке Михаил Супотницкий.

Российская специальная военная операция на Украине пресекла деятельность пяти киевских биолабораторий, в которых по заказу Пентагона проводились работы с возбудителями сибирской язвы, туляремии, бруцеллеза, холеры, лептоспироза, африканской чумы свиней, заявил в конце марта начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.





Часть коллекции оказалась в США, оставшиеся штаммы экстренно уничтожены в соответствии с приказом Минздрава Украины от 24 февраля.