Парламент Беларуси разрешил казнь как меру наказания за попытку теракта

МИНСК. 4 МАЯ - Верхняя палата парламента Республики Беларусь одобрила законопроект, предусматривающий возможность смертной казни за покушение на теракт, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В конце апреля депутаты Беларуси приняли в двух чтениях законопроект о поправках в Уголовный кодекс, предполагающий возможность применения смертной казни за покушение на совершение терактов, сообщает РИА Новости.
В пресс-службе нижней палаты парламента подчеркивали, что "проект закона подготовлен в целях оказания сдерживающего воздействия на деструктивные элементы, а также демонстрации решительной борьбы государства с террористической деятельностью". Для вступления в силу законопроект должен быть одобрен двумя палатами парламента, а также подписан президентом.
Сенаторы на заседании восьмой сессии Совета республики Национального собрания седьмого созыва одобрили законопроект об изменении Уголовного кодекса. Проектом закона корректируется подход к применению исключительной меры наказания - смертной казни", - говорится в сообщении.
Там приводятся слова председателя комиссии по законодательству и государственному строительству Совета республики Сергея Сивца о том, что законопроектом "предусматривается, что смертная казнь за приготовление к преступлению и покушение на преступление не назначается, за исключением сопряженных с гибелью людей: покушения на совершение убийства представителя иностранного государства или международной организации в целях провокации международных осложнений или войны, покушения на совершение акта международного терроризма или акта терроризма с применением объектов атомной энергии, с использованием радиоактивных веществ или ядерных материалов, химических или биологических веществ, покушения на совершение убийства государственного или общественного деятеля в связи с его государственной или общественной деятельностью в целях оказания воздействия на принятие решений органами власти, устрашения населения, дестабилизации общественного порядка".