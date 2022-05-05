Система Orphus

Парламент Беларуси разрешил казнь как меру наказания за попытку теракта

04.05.2022, 16:06 4611
МИНСК. 4 МАЯ - Верхняя палата парламента Республики Беларусь одобрила законопроект, предусматривающий возможность смертной казни за покушение на теракт, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В конце апреля депутаты Беларуси приняли в двух чтениях законопроект о поправках в Уголовный кодекс, предполагающий возможность применения смертной казни за покушение на совершение терактов, сообщает РИА Новости
 
В пресс-службе нижней палаты парламента подчеркивали, что "проект закона подготовлен в целях оказания сдерживающего воздействия на деструктивные элементы, а также демонстрации решительной борьбы государства с террористической деятельностью". Для вступления в силу законопроект должен быть одобрен двумя палатами парламента, а также подписан президентом.
 

Сенаторы на заседании восьмой сессии Совета республики Национального собрания седьмого созыва одобрили законопроект об изменении Уголовного кодекса. Проектом закона корректируется подход к применению исключительной меры наказания - смертной казни", - говорится в сообщении.

 
Там приводятся слова председателя комиссии по законодательству и государственному строительству Совета республики Сергея Сивца о том, что законопроектом "предусматривается, что смертная казнь за приготовление к преступлению и покушение на преступление не назначается, за исключением сопряженных с гибелью людей: покушения на совершение убийства представителя иностранного государства или международной организации в целях провокации международных осложнений или войны, покушения на совершение акта международного терроризма или акта терроризма с применением объектов атомной энергии, с использованием радиоактивных веществ или ядерных материалов, химических или биологических веществ, покушения на совершение убийства государственного или общественного деятеля в связи с его государственной или общественной деятельностью в целях оказания воздействия на принятие решений органами власти, устрашения населения, дестабилизации общественного порядка".
 

новости по теме

Причастных к разработке биооружия на Украине определили российские следователи

03.05.2022, 12:18 8111
МОСКВА. 3 МАЯ - Российским следователям удалось определить причастных к разработке биологического оружия на Украине, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Анализ полученных документов позволил четко определить круг лиц, связанных с военной биологической деятельностью на Украине, в том числе представителей Министерства обороны США и американских компаний-подрядчиков", - цитирует представителя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина РИА Новости со ссылкой на RT.

 
Бастрыкин напомнил, что СК расследует уголовное дело по этому вопросу.
 
Следователи также выяснили, что с 2005 года Вашингтон выделил на финансирование биологических программ на Украине не менее 224 миллионов долларов, добавил глава СК. 

США занимались модернизацией и переоснащением примерно трех десятков научных учреждений, министерств здравоохранения и сельского хозяйства, а также нескольких санитарно-эпидемиологических объектов командования медицинских сил Минобороны Украины.
 

Результаты исследований вывезены на подконтрольные Киеву территории перед началом специальной военной операции", - заключил Бастрыкин.

 
Во время специальной военной операции российское Минобороны получило и обнародовало доказательства того, что на Украине велись работы по американским военно-биологическим программам. Это была сеть из более чем 30 биологических лабораторий, которые имели дело, в частности, с возбудителями чумы и сибирской язвы. Документы, полученные Россией, свидетельствуют также, что к финансированию программы имел отношение сын президента США Хантер Байден, информирует издание.
 

СМИ: более 50 человек погибли при взрыве в мечети Кабула

30.04.2022, 10:24 17321
СМИ: более 50 человек погибли при взрыве в мечети Кабула
Фото: zerkalo.az
КАБУЛ. 30 АПРЕЛЯ - Агентство Reuters сообщило, что число жертв в результате взрыва в мечети в Кабуле превысило 50, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Взрыв произошел в пятницу в мечети Халифа Сахиб в районе улицы Дар-уль-Аман афганской столицы после молитвы, информирует ТАСС.
 
Заместитель министра культуры и информации во временном афганском правительстве, сформированном захватившим власть в стране радикальным движением "Талибан"*, Забихулла Муджахид осудил взрыв, подчеркнув, что такие "зверские убийства" во время священного для мусульман месяца-поста Рамадан это "дело рук кругов, не имеющих никакого отношения к исламу или стране".
 

Исламский Эмират выражает свои глубочайшие соболезнования семьям погибших. Виновные в этом преступлении скоро будут найдены и наказаны", - написал Муджахид в Twitter.

 
За последние месяцы в ряде провинций Афганистана, включая столичный регион, произошло несколько взрывов, вооруженных нападений и перестрелок, жертвами которых стали как талибы, так и мирные жители. Ответственность за многие из этих инцидентов взяла на себя группировка "Исламское государство в Хорасане", являющаяся ответвлением запрещенной террористической организации "Исламское государство"**.
 

* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
 
** Запрещенная в Казахстане, России и ряде других стран экстремистская организация.
 

Первый случай заражения человека птичьим гриппом H3N8 выявлен в Китае

27.04.2022, 10:24 25651
Первый случай заражения человека птичьим гриппом H3N8 выявлен в Китае
Фото: Depositphotos
ПЕКИН. 27 АПРЕЛЯ - Первый случай заражения человека птичьим гриппом H3N8 зафиксирован в провинции Хэнань. Об этом сообщили в госкомитете по вопросам здравоохранения Китайской Народной Республики, передает KAZKAHSTAN TODAY. 
 
Заболевший - четырехлетний мальчик, проживающий в городском округе Чжумадянь, информирует РИА Новости
 
Перед появлением симптомов ребенок контактировал с домашней птицей, а недалеко от дома также встречались дикие утки. Первые симптомы, включая лихорадку, появились у мальчика 5 апреля, а 10 апреля его госпитализировали из-за ухудшения состояния. После проведенного 24 апреля анализа выяснилось, что у ребенка инфекция H3N8.
 

По предварительной оценке экспертов, вирус гриппа H3N8 имеет птичье происхождение и прежде не обладал способностью эффективно заражать людей. Вирус H3N8 был обнаружен у лошадей, собак, птиц и тюленей по всему миру, но о случаях H3N8 у людей не сообщалось", - говорится в сообщении.

 
По словам госкомитета КНР, этот случай представляет собой случайную межвидовую передачу от птицы к человеку и риск крупномасштабного распространения вируса низкий.
 

На Соловьева и других российских журналистов готовилось покушение

26.04.2022, 08:40 29146
МОСКВА. 26 АПРЕЛЯ - Президент РФ Владимир Путин в понедельник на расширенной коллегии Генпрокуратуры РФ рассказал о сорванном покушении на убийство известного телеведущего Владимира Соловьева. В ФСБ сообщили, кто и как готовил это преступление, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Задание на ликвидацию Владимира Соловьева и других российских журналистов дала Служба безопасности Украины. Исполнители - неонацисты из запрещенной в России неонацистской террористической организации National Socialism/White Power - "Национал-социализм/Белая сила, власть", сообщает "Российская газета".
 
Центр общественных связей ФСБ опубликовал видео задержания и допроса неонацистов, которые готовили теракты и убийства в Москве по заданию СБУ. Один из задержанных рассказал, что с февраля по март 2022 года присутствовал во время обсуждения на конспиративных квартирах заданий киевских спецслужб. В частности, они должны были поджигать машины с символикой поддержки военной спецоперации - с буквой Z, а также военкоматы.
 
Также неонацисты обсуждали план физического уничтожения российских журналистов. Среди них - известные всей России ведущий Владимир Соловьев, главред МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян, режиссер Тигран Кеосаян, гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, телеведущие Ольга Скабеева и Евгений Попов, а также другие журналисты и политические деятели.
 
Еще двое задержанных рассказали, что получили задание от СБУ в кратчайшее сроки совершить убийство телеведущего Владимира Соловьева. По плану они должны были взорвать его машину вместе с ним. После этого неонацисты собирались скрыться на Украине. Причем для этого у них уже были заготовлены поддельные паспорта граждан Украины.
 
На оперативных кадрах показано также огромное количество нацисткой символики - как немецкой, так и украинской, которая была обнаружена у задержанных. Также у них нашли самодельное взрывное устройство, восемь готовых к применению "коктейлей Молотова", шесть пистолетов ПМ, обрез охотничьего ружья, гранату РГД-5 и более тысячи патронов различного калибра. Всего были задержаны шесть человек.
 

Задание было определиться с местом осуществления покушения, прежде всего с убийством (...) Определены были этой группой места посещения Соловьевым определенных мест, где и планировалось это преступление", - об этом сообщил директор ФСБ Александр Бортников автору и соведущему программы "Москва.Кремль.Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.

 
По данным СК, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ (Покушение на убийство). Следствие намерено ходатайствовать перед судом об аресте задержанных.
 

Макрон переизбран на пост президента Франции

25.04.2022, 08:30 33346
ПАРИЖ. 25 АПРЕЛЯ - Действующий президент Франции Эммануэль Макрон побеждает во втором решающем туре выборов главы государства и остается в президентском кресле еще на пять лет, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По итогам подсчета с подавляющим большинством голосов Макрон уверенно опережает свою соперницу - лидера крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Председатель Конституционного суда Франции официально объявит об избрании президента на следующие пять лет 27 апреля, сообщает РИА Новости.
 
Избравшись на президентский срок в 2017 году в возрасте 39 лет, Макрон стал самым молодым главой Французской Республики в истории страны и первым самовыдвиженцем. Пять лет назад во втором туре выборов он также обошел свою нынешнюю соперницу - Марин Ле Пен, но с более значительным перевесом.
 

ВОЗ: 169 случаев гепатита неизвестного происхождения выявлено у детей в 12 странах мира

24.04.2022, 13:46 38231
ВОЗ: 169 случаев гепатита неизвестного происхождения выявлено у детей в 12 странах мира
ЖЕНЕВА. 24 АПРЕЛЯ - Почти 170 случаев острого гепатита неизвестного происхождения зарегистрировано у детей в 12 странах мира, зафиксирован один смертельный исход, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным ВОЗ, по состоянию на 21 апреля 2022 года было зарегистрировано по меньшей мере 169 случаев острого гепатита неизвестного происхождения в 11 странах Европейского региона ВОЗ и одном государстве в регионе Северной и Южной Америки, информирует ria.ru.
 
Возраст заболевших детей от 1 месяца до 16 лет. Примерно 10% пациентов потребовалась трансплантация печени. Сообщается об одном летальном исходе.
 
В ВОЗ отметили, что вирусы гепатита типа A, B, C, E и D не обнаружены ни у одного из заболевших. Как минимум в 74 случаях найден аденовирус, у 18 человек при молекулярном тестировании обнаружили аденовирус группы F (тип 41).
 

SARS-CoV-2 был идентифицирован в 20 случаях среди тех, кто был протестирован. Кроме того, у 19 человек была обнаружена коинфекция SARS-CoV-2 и аденовируса", - сообщили в организации.

 
По предоставленным данным, из общего числа 114 случаев острого гепатита у детей зарегистрировано в Великобритании, 13 случаев - в Испании, 12 - в Израиле, 9 - в США, 6 - в Дании. Пять случаев выявлены в Ирландии, по четыре - в Италии и Нидерландах, по два случая - в Норвегии и Франции, по одному - в Румынии и Бельгии.
 

В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь

23.04.2022, 17:44 44516
В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Фото: РИА Новости / Владимир Астапкович
ИЕРУСАЛИМ. 23 АПРЕЛЯ - Как сообщает РИА Новости, Благодатный огонь сошел в Иерусалиме в храме Гроба Господня накануне Пасхи, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова. Уже более 10 веков церемония освящения огня проходит в Кувуклии (часовне над Гробом Господним) в канун православной Пасхи. Он считается святыней для верующих. Его появление в канун православной Пасхи по молитвам православного патриарха, духовенства и тысяч паломников, несмотря на регулярность, называют "чудом схождения Благодатного огня".
 

В результате взрыва на руднике в Оренбургской области погибли люди

23.04.2022, 12:12 44751
ОРЕНБУРГ. 23 АПРЕЛЯ - Детонация взрывчатого вещества на глубине 1,2 км произошла на Гайском горно-обогатительном комбинате (ГОК) в Оренбургской области, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В результате погибли, по предварительным данным, три человека, сообщает ТАСС
 

По факту происшествия на Гайском горно-обогатительном комбинате. По предварительным данным, сегодня около 08:50 при проведении горновзрывных работ произошла внештатная детонация взрывчатого вещества на глубине 1,2 км. Эвакуировано 88 рабочих. Три человека погибли", - сообщили в региональной прокуратуре.

 
В ведомстве уточнили, что прокурор области Руслан Медведев поручил организовать проверку по факту инцидента, в рамках которой будут установлены его причины и условия.
 

23 апреля в 08:30 при заезде на горизонт 1205 м обнаружены трое работников подземного рудника без признаков жизни. Тела не имеют внешних повреждений. В настоящее время на месте работают горноспасатели", - сообщили в компании.

 
Также там уточнили, что эвакуация людей не потребовалась, так как смена закончилась.
 
По предварительной версии, причиной взрыва могло стать нарушение техники безопасности при проведении горновзрывных работ.
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Почему Казахстан остался без медалей на зимней Олимпиаде-2022?

      Архив опросов