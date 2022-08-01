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Папа Римский заявил о готовности уйти в отставку

31.07.2022, 12:19 12016
Папа Римский заявил о готовности уйти в отставку
Фото: vaticannews.va
ВАТИКАН. 31 ИЮЛЯ - Папа римский Франциск рассказал о готовности уйти в отставку. Об этом он сообщил журналистам на борту самолета во время возвращения из Канады в Рим, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Полагаю, в моем возрасте и с этим ограничением я должен перейти на немного щадящий режим, чтобы иметь возможность служить Церкви. Тогда, наоборот, я смогу подумать о возможности отойти в сторону, и это — со всей честностью — не катастрофа", — рассказал папа римский, сообщает iz.ru со ссылкой на "Радио Ватикана"

 
Как он уточнил, путешествовать в том же ритме, как и раньше, не получается.
 
Понтифик не увидел проблем в смене папы. Также он добавил, что придется ограничить себя в деятельности, так как необходимая ему операция на колене не является выходом, потому что врачи предупреждают о проблемах с анестезией.
 
В субботу завершился 37-й международный апостольский визит папы Франциска в Канаду. Папа пробыл неделю в Эдмонтоне, он извинился за роль Католической церкви в жестоком обращении с канадскими детьми коренных народов в школах-интернатах.

В 1876 году в Канаде был принят Акт об индейцах, который разрешал изъятие земель коренных народов под нужды федерального правительства. Спустя шесть лет документ дополнили поправкой о создании специальных школ, которые получили название резидентских.

Эти учебные заведения находились под управлением Католической церкви, туда принудительно забирали детей индейцев с целью интеграции их в канадское общество. Через такие школы прошло по меньшей мере 150 тыс. детей. Отмечается, что многие ученики подвергались насилию. Кроме того, дети были лишены медицинской помощи. Погибли как минимум 4 тыс. детей.
 

новости по теме

В Японии произошла утечка радиоактивной воды на АЭС "Михама"

01.08.2022, 17:31 1586
ТОКИО. 1 АВГУСТА - В японской префектуре Фукуи на АЭС "Михама" произошла утечка семи тонн воды с радионуклидами внутри энергоблока третьего реактора, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Компания при этом утверждает, что влияния на окружающую среду это не окажет, сообщает РИА Новости.
 
Это первый реактор старше 40 лет, перезапуск которого состоялся после аварии на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году. Он возобновил работу в июне прошлого года, но уже в октябре его вновь остановили из-за несоответствия требованиям антитеррористической безопасности. Компания приняла необходимые меры и рассчитывала перезапустить реактор в этом месяце. К 6 сентября планировался выход на коммерческую загрузку.
 
По закону, максимальный срок использования реакторов на АЭС ограничен 40 годами, но его могут продлить еще на 20 лет при условии соблюдения всех требований и прохождения проверки.
 

Косово и Сербия находятся на грани военного конфликта

01.08.2022, 10:36 4271
БЕЛГРАД. 1 АВГУСТА - Косово с 1 августа перестанет признавать сербские документы. На этом фоне в Белграде заявили о подготовке Приштиной силовой операции против косовских сербов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Президент Сербии Александр Вучич, выступая в воскресенье вечером перед нацией, заявил, что полиция Косово в полночь 1 августа начнет силовую операцию против сербов проживающих на севере частично признанного государства. Власти страны перекроют въезд всем, у кого не будет косовских документов, а также будут принудительно перерегистрировать сербские автомобильные номера на местные. Информацию о готовности к таким мерам подтвердили и в кабинете премьер-министра Косово Альбина Курти, сообщает РБК.
 

Приштинский режим пытается выставить себя в качестве жертвы, воспользоваться ситуацией в мире, чтобы разыграть карту угрозы со стороны "мини-Путина", а сам Курти примеряет роль Зеленского...Думаю, что мы никогда не были в более сложной и тяжелой ситуации, чем сегодня", - заявил сербский президент, отметив, что Белград победит.

 
Депутат от правящей партии Сербии Владимир Джуканович опубликовал пост в Twitter, в котором заявил о возможной "денацификации Балкан".
 

Мне все кажется, что Сербия будет вынуждена начать денацификацию Балкан. Я хотел бы ошибаться", - написал политик.

 
Одновременно с этим в сербских СМИ появились сообщения о том, что в городах на севере Косово, где проживают этнические сербы, сработали сигналы тревоги, а к мосту, соединяющему север и юг Косовски-Митровицы, стянулось порядка 200 албанцев. Сербы начали возводить баррикады и перекрыли главную дорогу Приштина - Рашка. На место выехали косовские силовики и машины скорой помощи. Также полиция Косово сообщила в своем аккаунте в Facebook  о выстрелах со стороны протестующих. По их данным, обошлось без жертв. В свою очередь Минобороны Сербии заявило о непричастности к этим событиям.
 

Байден снова сдал положительный тест на коронавирус

31.07.2022, 09:33 13366
ВАШИНГТОН. 31 ИЮЛЯ - Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден снова сдал положительный тест на коронавирус, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
О том, что американский президент возвращается к соблюдению жесткой изоляции, заявил его лечащий врач Кевин О'Коннор, сообщает РИА Новости
 

После отрицательного теста вечером во вторник, утром в среду, четверг и пятницу, президент получил положительные результаты поздним утром в субботу", — сообщил медик.

 
По его словам, фактически это говорит о восстановившемся положительном статусе. Отмечается, что у американского лидера не наблюдается явных симптомов болезни, он продолжает чувствовать себя "достаточно хорошо", отметил О'Коннор.
 
На прошлой неделе Джо Байден сдал положительный тест на COVID-19. В Белом доме подчеркивали, что благодаря вакцинации он перенес болезнь легко и продолжал работать, находясь на карантине. В среду президент США получил два отрицательных результата теста и поэтому прекратил соблюдать меры строгой изоляции.
 

В Боомском ущелье сошли сели

30.07.2022, 16:56 18251
БИШКЕК. 30 ИЮЛЯ - На участке дороги Бишкек - Нарын - Торугарт (Боомское ущелье) сошли сели, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным 24.kg, ЧП произошло сегодня примерно в 11.00 в Кеминском районе Чуйской области. 
 
Также сообщается, что дорога закрыта в обе стороны. Сейчас ведутся работы по ее очистке. 
 
Ранее сообщалось, что сель сошел на дорогу в Жетысуской области.

 

В Испании зафиксировали первый случай смерти от оспы обезьян

30.07.2022, 16:03 18886
В Испании зафиксировали первый случай смерти от оспы обезьян
Фото: pixabay.com
МАДРИД. 30 ИЮЛЯ - В Испании зафиксировали первый случай смерти человека от оспы обезьян, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Случай зарегистрирован в районе Валенсии, сообщает lenta.ru со ссылкой на газету El Mundo
 
Подчеркивается, что окончательные причины смерти человека еще предстоит выяснить. Предварительно, она была вызвана энцефалитом, связанным с оспой. 
 
Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке из-за вспышки оспы обезьян объявлен режим ЧС.
 

В Турции лесной пожар перекинулся на отель

30.07.2022, 12:57 20201
Фото: ahaber.com.tr
МАРМАРИС. 30 ИЮЛЯ - В турецком курортном городе Мармарисе лесной пожар перекинулся на один из отелей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Огонь с помощью ветра распространился за короткое время. Возгорание тушат в том числе вертолеты, принадлежащие региональному управлению лесного хозяйства", - сообщает iz.ru со ссылкой A Haber

 
Отмечается, бригады прилагают большие усилия для борьбы с огнем, который быстро распространяется. В работе задействована строительная техника.
 

В Нью-Йорке из-за вспышки оспы обезьян объявлен режим ЧС

30.07.2022, 11:49 20896
НЬЮ-ЙОРК. 30 ИЮЛЯ - Губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул объявила о введении режима чрезвычайной ситуации в штате из-за вспышки оспы обезьян, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По словам Хокул, в Соединенных Штатах Америки каждый четвертый случай заражения оспой обезьян зафиксирован в штате Нью-Йорк, сообщает RT
 

Моя команда и я работаем круглосуточно, чтобы обеспечить больше вакцин, расширить тестирование и ответственно информировать общество о том, как обезопасить себя во время вспышки", - подчеркнула она. 

 
Ранее сообщалось, что глава ВОЗ объявил вспышку оспы обезьян ЧС международного значения.
 

Какие изменения ожидают договор о ЕАЭС

27.07.2022, 14:17 29081
Какие изменения ожидают договор о ЕАЭС
МОСКВА. 27 ИЮЛЯ - Коллегия Евразийской экономической комиссии одобрила проект третьего большого протокола, включающий изменения в договор о Евразийском экономическом союзе, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Теперь документ будет направлен в страны ЕАЭС на внутригосударственное согласование, сообщает БЕЛТА
 

Проект третьего большого протокола нацелен на устранение пробелов в правовом регулировании, выявленных в ходе правоприменительной практики, уточнение терминологии, наделение органов союза рядом полномочий в части технического регулирования, фитосанитарных мер, госзакупок, а также реализацию стратегии 2025 года", - прокомментировал решение член коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев. 

 
В частности, договор о ЕАЭС предлагается дополнить нормами, касающимися экстренных фитосанитарных мер. 
 

Такие меры будут применяться в отношении вредных организмов, не включенных в единый перечень карантинных объектов союза и представляющих угрозу фитосанитарной безопасности", - пояснили в ЕЭК. 

 
Также статью договора о ЕАЭС, касающуюся политики в сфере защиты прав потребителей, планируется дополнить пунктами о разработке программы совместных действий в сфере защиты прав потребителей. 
 

Кроме того, изменения коснутся протокола о порядке регулирования закупок (приложение № 25 к договору о ЕАЭС). Предполагается дополнить его положением о взаимном признании электронной цифровой подписи для участия поставщиков в госзакупках в электронном формате", - добавили в ЕЭК.

 

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