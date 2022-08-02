В Японии произошла утечка радиоактивной воды на АЭС "Михама"

ТОКИО. 1 АВГУСТА - В японской префектуре Фукуи на АЭС "Михама" произошла утечка семи тонн воды с радионуклидами внутри энергоблока третьего реактора, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Компания при этом утверждает, что влияния на окружающую среду это не окажет, сообщает РИА Новости.
Это первый реактор старше 40 лет, перезапуск которого состоялся после аварии на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году. Он возобновил работу в июне прошлого года, но уже в октябре его вновь остановили из-за несоответствия требованиям антитеррористической безопасности. Компания приняла необходимые меры и рассчитывала перезапустить реактор в этом месяце. К 6 сентября планировался выход на коммерческую загрузку.
По закону, максимальный срок использования реакторов на АЭС ограничен 40 годами, но его могут продлить еще на 20 лет при условии соблюдения всех требований и прохождения проверки.