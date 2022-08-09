Система Orphus

Новый вид генипавируса выявлен в Китае

08.08.2022, 14:23 3316
Новый вид генипавируса выявлен в Китае
Фото: pexels.com
ПЕКИН. 8 АВГУСТА - Ученые из Китая и Сингапура выявили новый вид генипавируса "Ланъя", вероятно, животного происхождения, которым уже заразились не менее 35 человек, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Тридцать пять пациентов, зараженные вирусом "Ланъя", были выявлены в китайских провинциях Шаньдун и Хэнань", - сообщает РИА Новости со ссылкой на китайское издание "Пэнпай". 

 
Ранее совместное исследование китайских и сингапурских ученых было опубликовано в "Медицинском журнале Новой Англии" (NEJM). Ученые заявили о выявлении на территории Китая нового вида генипавируса, который они назвали "Ланъя".
 

Симптомы заражения включают в себя лихорадку, усталость, кашель, анорексию, миалгию, тошноту, рвоту. Ученые, чьи слова приводит издание, отмечают, что новый вирус похож на вирус Нипах, однако до сих пор случаи заражения не были смертельными или очень серьезными", - пишет агентство. 

 
Ученые пока не определили, может ли "Ланъя" передаваться от человека к человеку. В животном мире чаще всего вирус выявлялся у землероек, антитела к вирусу также были обнаружены у коз и собак. 
 

Можно сказать, что мы должны проявлять бдительность в отношении этого нового вируса, но не паниковать", - приводит издание слова профессора медицины из Национального университета Сингапура Ван Линьфа.

 

новости по теме

Генсек ООН заявил о начале новой гонки вооружений в мире

07.08.2022, 09:40 7746
НЬЮ-ЙОРК. 7 АВГУСТА - Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш заявил о начале новой гонки вооружений в мире, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Такое мнение Антониу Гутерриш выразил в ходе посещения Хиросимы, подвергнувшейся 77 лет назад атомной бомбардировке, сообщает iz.ru. 
 

Мы наблюдаем новую гонку вооружений. Договоры о разоружении, которые были заключены в прошлом веке, находятся под угрозой", - заявил он. 

 
Генсек ООН также отметил, что обзорная конференция стран - участниц Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), проходящая в штаб-квартире организации в Нью-Йорке, принесет положительный результат. Гутерриш добавил, что "видит движение в правильном направлении".
 

Венесуэла связывает смерть Чавеса с препаратом из США, вызвавшим рак

05.08.2022, 09:10 17316
НУР-СУЛТАН. 5 АВГУСТА - По данным президента Венесуэлы Николаса Мадуро, смерть экс-президента республики Уго Чавеса могла быть вызвана инъекцией американского препарата, вызывающего рак и хронические заболевания, заявил в четверг начальник Войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как напомнил Кириллов, 18 июля 2022 года Мадуро публично заявил о причастности Соединенных Штатов к убийству бывшего главы государства Чавеса. В соответствии с имеющейся у Венесуэлы информацией спецслужбы США с 2002 года прорабатывали способы ликвидации Чавеса, проводившего активную антиамериканскую политику. Были выявлены и пресечены многочисленные попытки покушений с участием сотрудников посольства США в Каракасе, сообщает РИА Новости.
 

В нарушение требований международного законодательства Соединенными Штатами осуществлялась деятельность по созданию препаратов, которые при краткосрочном введении в организм вызывают хронические заболевания и провоцируют развитие различных форм рака", - сообщил Кириллов со ссылкой на данные венесуэльской стороны.

 

По данным венесуэльской стороны, подобный препарат для отравления Чавеса был использован Клаудией Диас, входившей в президентское окружение. При содействии американских спецслужб она покинула Венесуэлу и впоследствии была вывезена в США во избежание возможной огласки подробностей ее сотрудничества с американскими спецслужбами", - заявил Кириллов.

 
В середине октября 2021 года суд постановил выдать США бывшую медсестру Чавеса Клаудию Гильен - супругу бывшего главы службы безопасности Чавеса Адриана Хосе Веласкеса Фигероа.
 
В 2018 году Гильен и ее супруг были задержаны в Испании - на основании запроса об экстрадиции властей Венесуэлы, где их обвиняли в незаконном обогащении, преступном сговоре и отмывании денег. Сначала Национальный суд одобрил выдачу, однако при рассмотрении апелляции отменил решение из-за "возможного нарушения основных прав" в случае экстрадиции. Гильен и Веласкес вновь были задержаны в декабре 2020 года - на этот раз по запросу США. Вскоре судья Национального суда принял решение отпустить их до рассмотрения дела об экстрадиции по существу.
 
Клаудия Патрисия Диас Гильен входила в ближайшее окружение Чавеса, скончавшегося от рака в 2013 году, работала в его администрации. Ее супруг Адриан Веласкес был главой его службы безопасности. В 2011-2013 годах Диас Гильен была исполнительным секретарем государственного инвестиционного фонда Fonden, который получил более 100 миллиардов долларов из государственного бюджета. Имя Диас Гильен фигурирует в "Панамском досье", она использовала панамскую юридическую фирму Mossack Fonseca для создания компаний, через которые приобретала активы.
 
Экс-президент Венесуэлы Уго Чавес скончался в марте 2013 года в возрасте 58 лет в военном госпитале Каракаса. Он боролся с онкологическим заболеванием, которое было выявлено у него в середине 2011 года. Останки Чавеса покоятся в мраморном саркофаге в здании музея революции в столице Венесуэлы.
 

В Германии выявили оспу обезьян у подростков

04.08.2022, 21:26 21906
БЕРЛИН. 4 АВГУСТА - Институт Роберта Коха впервые сообщил о двух случаях оспы обезьян у подростков в ФРГ, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Согласно данным ведомства, речь идет о подростках 15 и 17 лет, они заразились в Штутгарте и Эрфурте. Общее число заболевших в Германии на сегодняшний день составило 2724 человека, сообщили в институте, болезнь затронула все 16 федеральных земель, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
Ранее сообщалось, что заболевание передается прежде всего в результате сексуальных контактов между мужчинами. Оспа обезьян до сих пор установлена только у пяти женщин в Германии. Первые случаи оспы обезьян в ФРГ были зафиксированы в мае. В институте Роберта Коха оценивают возможную угрозу здоровью широких слоев населения в Германии от заболевания как ограниченную, внимательно следят за развитием ситуации.
 
В конце июля в Испании зафиксировали первый случай смерти человека от оспы обезьян.
 
Губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул объявила о введении режима чрезвычайной ситуации в штате из-за вспышки оспы обезьян.
 

В Германии взорвался склад с боеприпасами

04.08.2022, 21:15 22291
БЕРЛИН. 4 АВГУСТА - Взрыв произошел на западе Берлина, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Огонь перекинулся на лес и охватил около 15 тысяч квадратных метров, сообщает издание Tagesspiege.
 
Пожар вспыхнул утром после взрыва в полицейском участке в Грюневальде. По данным пожарной части, там среди прочего хранятся взрывоопасные предметы и фейерверки.
 
Причина взрыва до сих пор неизвестна.
 

Кириллов: западные фармкомпании испытывали на украинцах спорные препараты за минимальную оплату

04.08.2022, 21:08 22641
МОСКВА. 4 АВГУСТА - Западные фармацевтические компании испытывали на гражданах Украины наиболее "спорные" препараты за минимальную оплату, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Во избежание репутационных рисков и судебных издержек в случае неудачных исследований новых фармпрепаратов американские и европейские компании проводили клинические испытания на украинских гражданах. Оплата добровольцам была минимальной, а летальные случаи можно было с легкостью скрыть. При этом серьезных проверок и надзора со стороны местных властей также не было", - цитирует РИА Новости начальника Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.

 
Генерал подчеркнул, что данный подход укладывается в реализуемую Западом концепцию вывода за пределы национальной территории наиболее спорных с точки зрения международного законодательства исследований.
 
По словам Кириллова, на Украине для этих целей использовались военнослужащие, малообеспеченные граждане, а также одна из наиболее незащищенных категорий населения - пациенты психиатрических больниц.
 
Напомним, что 14 апреля в Минобороны России заявили, что американские ученые в период с 2019 по 2021 год проводили испытания потенциально опасных биологических препаратов на пациентах харьковской психиатрической больницы. 
 
В середине марта министерство обнародовало документы от 2015 года, подтверждающие участие Пентагона в финансировании военно-биологических проектов на Украине. 
 

МО РФ: к возникновению нового коронавируса причастно Агентство США по международному развитию

04.08.2022, 21:00 23051
МО РФ: к возникновению нового коронавируса причастно Агентство США по международному развитию
Фото: unsplash.com
МОСКВА. 4 АВГУСТА - Развитие пандемии COVID-19 позволяет предположить ее преднамеренный характер и причастность США к ее возникновению, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Мы рассматриваем возможность того, что к возникновению нового коронавируса причастно Агентство США по международному развитию (USAID)", - цитирует начальника Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова РИА Новости.

 
Он напомнил, что в мае 2022 года ведущий эксперт авторитетного медицинского журнала "Ланцет" Джеффри Сакс заявил, что коронавирус был создан искусственно и с большой вероятностью с использованием американских достижений в области биотехнологии.
 

По мнению наших специалистов, об этом свидетельствует нехарактерная для большинства коронавирусов изменчивость геновариантов, вызывающих различные пики их заболеваемости, существенные отличия в летальности и контагиозности, неравномерность географического распространения, а также непредсказуемый характер эпидемического процесса в целом. Создается впечатление, что, несмотря на предпринимаемые усилия по локализации и изоляции заболевших, пандемия искусственно подпитывается посредством "вброса" новых вариантов вируса в том или ином регионе", - сказал Кириллов. 

 
Он напомнил, что с территории Украины в США и страны Европы было вывезено более 16 тысяч биологических проб, включая образцы крови и сыворотки.
 
На фоне заверений американской администрации об использовании полученной генетической информации украинских граждан исключительно в мирных целях Кириллов отметил заявление члена комитета по разведке палаты представителей конгресса США Джейсона Кроу, который предостерег американцев от опасности передачи своей ДНК для тестирования частным компаниям. Он предположил, что результаты тестирования могут быть проданы третьим лицам, а полученная информация может быть использована для разработки биологического оружия, нацеленного на конкретные группы или отдельных лиц.
 

С учетом интереса американской администрации к изучению биологических средств "узконаправленного действия" подобные заявления заставляют по-новому взглянуть на причины возникновения пандемии новой коронавирусной инфекции и роль американских военных биологов в появлении и распространении возбудителя COVID-19", - сказал Кириллов.

 
С 2009 года USAID финансировало программу Predict, в рамках которой изучались новые виды коронавирусов, проводился отлов летучих мышей, являющихся переносчиками этих вирусов, отметил Кириллов. 
 

Одним из подрядчиков проекта являлась компания Metabiota, известная своей военно-биологической деятельностью на территории Украины", - добавил он.

 

Характерно, что в 2019 году - до момента появления первых заболевших COVID-19 - на базе американского института имени Хопкинса прошли учения Event-2019, в ходе которых отрабатывались действия в условиях эпидемии ранее неизвестного коронавируса, который, по легенде учения, был перенесен от летучих мышей человеку через промежуточного хозяина - свиней", - сказал Кириллов. 

 
Именно так в свое время получил пандемическое распространение вирус испанского гриппа, унесшего десятки миллионов человеческих жизней, отметил генерал.
 

Реализация сценария развития COVID-19 и экстренное сворачивание USAID в 2019 году программы Predict позволяют предположить преднамеренный характер пандемии и причастность США к ее возникновению", - подчеркнул Кириллов.

 
Напомним, что 14 апреля в Минобороны России заявили, что американские ученые в период с 2019 по 2021 год проводили испытания потенциально опасных биологических препаратов на пациентах харьковской психиатрической больницы. 
 
В середине марта министерство обнародовало документы от 2015 года, подтверждающие участие Пентагона в финансировании военно-биологических проектов на Украине. 
 
В середине июля в освобожденных городах Рубежное и Северодонецке в Луганской Народной Республике обнаружены новые скрытые биолаборатории США.
 

Минобороны РФ: исследуемые Пентагоном возбудители инфекций вызывают пандемию

04.08.2022, 20:40 23431
МОСКВА. 4 АВГУСТА - Прослеживается тенденция, что возбудители инфекций, попадающие в зону интересов Пентагона, в дальнейшем получают пандемическое распространение, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как заявил в начальник Войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов, в рамках программы Минобороны США по снижению биологической угрозы одним из направлений исследований американской компании "Лабиринт Глобал Хэлз" являлось изучение коронавирусов и вируса оспы обезьян, сообщает РИА Новости.
 
Он также напомнил, что 23 июля Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией международного значения, на сегодняшний день заболевание выявлено в 76 государствах, количество больных превысило 26 тысяч.
 

Таким образом, мы прослеживаем четкую тенденцию: возбудители инфекционных болезней, попадающие в зону интересов Пентагона, в дальнейшем получают пандемическое распространение, при этом выгодоприобретателями становятся американские фармкомпании и их покровители - лидеры Демократической партии США", - заявил Кириллов.

 

Глава МИД Китая сделал заявление по поводу нарушения США суверенитета КНР

03.08.2022, 18:51 27616
Фото: Генконсульство КНР
ПЕКИН. 3 АВГУСТА - Член Госсовета, министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что, игнорируя заявления Китая, спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси нагло продолжила свой визит на китайский Тайвань, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Этим шагом США серьезно нарушают принцип одного Китая, злонамеренно посягают на суверенитет Китая и откровенно участвуют в политических провокациях, что вызвало сильное возмущение среди китайского народа и широкую оппозицию со стороны международного сообщества", - сказал Ван И.

 
По его словам, это еще раз доказывает, что некоторые американские политики стали "нарушителями спокойствия" в китайско-американских отношениях и что Соединенные Штаты стали "крупнейшим разрушителем" мира по обе стороны Тайваньского пролива и региональной стабильности.
 

США не следует и мечтать о том, чтобы воспрепятствовать воссоединению Китая. Тайвань - это часть Китая. Полное воссоединение Китая - это тенденция времени и историческая неизбежность. Мы не оставим места силам "независимости Тайваня" и внешнему вмешательству", - отметил Ван И.

 
В МИД КНР подчеркнули, что как бы Соединенные Штаты ни поддерживали и ни потворствовали силам "независимости Тайваня", все это будет напрасно. США лишь оставят в анналах истории еще более уродливые свидетельства грубого вмешательства во внутренние дела других стран. Тайваньский вопрос возник, когда страна была слабой и находилась в хаосе, и, несомненно, закончится национальным возрождением.
 
Соединенным Штатам не следует и мечтать о том, чтобы подорвать развитие и возрождение Китая. Китай нашел правильный путь развития в соответствии со своими собственными национальными условиями, и под руководством Коммунистической партии Китая (КПК) 1,4 миллиарда китайцев идут по пути модернизации в китайском стиле, отметили во внешнеполитическом ведомстве КНР.
 

Мы ставим развитие нашей страны и нации в основу наших собственных сил и готовы мирно сосуществовать и развиваться вместе с другими странами. Но мы никогда не позволим какой-либо стране подорвать стабильность и развитие Китая", - заявил Ван И, добавив, что провокации, связанные с тайваньским вопросом, в попытке задержать развитие Китая и подорвать мирный подъем Китая будут совершенно бесполезными и, несомненно, приведут к полному провалу.

 
По его словам, Соединенным Штатам не следует мечтать о геополитических играх и манипуляциях. Стремление к миру, стабильности, развитию и взаимовыгодному сотрудничеству является общим стремлением стран региона.
 
В МИД Китая считают, что включение США тайваньского вопроса в региональную стратегию, которое нагнетает напряженность и разжигает конфронтацию, противоречит тенденции регионального развития и идет вразрез с ожиданиями людей в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Это очень опасно и глупо.
 
Принцип одного Китая стал основной нормой, регулирующей международные отношения, и неотъемлемой частью международного порядка после Второй мировой войны, сказал китайский дипломат.
 

Что должны сделать Соединенные Штаты, так это немедленно прекратить нарушать цели и принципы Устава ООН и прекратить разыгрывать "тайваньскую карту" для дестабилизации АТР", - отметил он.

 
Соединенным Штатам не следует мечтать о том, чтобы по своему желанию искажать факты. Американская сторона утверждала, что Китай нагнетает ситуацию, но факты таковы, что Соединенные Штаты первыми спровоцировали Китай по тайваньскому вопросу и грубо нарушили суверенитет и территориальную целостность Китая, добавили в МИД.
 
Американская сторона утверждала, что существует прецедент визита на Тайвань спикера палаты представителей США. Однако правда заключается в том, что прошлые ошибки не могут быть использованы в качестве оправдания для их повторения сегодня.
 

Американская сторона заявила, что не может сдерживать конгресс из-за разделения властей. Но основная норма международного права заключается в том, что Соединенные Штаты должны выполнять свои международные обязательства, а ключевые политики не должны вести себя неподобающе", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

 
США также утверждали, что стремление Китая к воссоединению представляет собой "угрозу" Тайваню, но логика заключается в том, что Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая, а тайваньский вопрос является исключительно внутренним делом Китая. То, что Китай поддерживает свою территориальную целостность и выступает против сецессии, - законно и обоснованно.
 

Я хочу подчеркнуть, что принцип одного Китая является ключевой стабилизирующей силой для мира и стабильности по обе стороны Тайваньского пролива, а три совместных китайско-американских коммюнике являются настоящими "ограждениями" для мирного сосуществования КНР и США", - заявил Ван И.

 
Цепляться за Соединенные Штаты в стремлении к "независимости" - это тупик, а попытки использовать тайваньский вопрос для сдерживания Китая обречены на провал, добавил он.
 

Перед лицом великого дела национального объединения китайский народ полон мужества, чтобы не поддаваться заблуждениям и не бояться сил зла, не поддаваться запугиванию или подавлению, а также полон решимости, чтобы объединиться как единое целое и решительно защищать государственный суверенитет и национальное достоинство", - заключил Ван И.

 
Ранее информационное агентство "Синьхуа" опубликовало следующее уведомление: с 12:00 (по пекинскому времени) 4 августа по 12:00 (по пекинскому времени) 7 августа 2022 года Народно-освободительная армия Китая будет проводить важные военные учения и учебные мероприятия, включая учения с боевой стрельбой, в районах морской акватории и воздушного пространства со следующими координатами:
 
25-15.26N 120-29.20E, 24-50.30N 120-05.45E, 25-04.32N 119-51.22E, 25-28.12N 120-14.30E
 
26-07.00N 121-57.00E, 25-30.00N 121-57.00E, 25-30.00N 121-28.00E, 26-07.00N 121-28.00E
 
25-34.00N 122-50.00E, 25-03.00N 122-50.00E, 25-03.00N 122-11.00E, 25-34.00N 122-11.00E
 
22-56.00N 122-40.00E, 23-38.00N 122-51.00E, 23-38.00N 123-23.00E, 22-56.00N 123-09.00E
 
21-14.00N 121-33.00E, 21-33.00N 121-18.00E, 21-07.00N 120-43.00E, 20-48.00N 120-59.00E
 
22-43.00N 119-14.00E, 22-10.00N 119-06.00E, 21-33.00N 120-29.00E, 22-09.00N 120-32.00E
 
Из соображений безопасности судам и летательным аппаратам запрещено входить в вышеуказанные морские акватории и воздушное пространство.

Напомним, 2 августа самолет правительства США, на котором поездку по Азии совершает спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, прибыл на Тайвань.
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Министерство просвещения опубликовало новый вариант приказа, в котором новый учебный год предлагается начать 1 сентября и завершить 31 мая. Считаете ли вы разумным решение продлить учебный год для детей?

      Архив опросов