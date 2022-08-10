В Японии скончался всемирно известный кутюрье и дизайнер Иссэй Миякэ

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СИАНЬ. 10 АВГУСТА - Во вторник в Сиане, столице провинции Шэньси на северо-западе Китая, состоялся Форум сотрудничества СМИ 2022 года в рамках инициативы "Один пояс, один путь", передает KAZAKHSTAN TODAY.

В 2013 году председатель КНР Си Цзиньпин выступил с инициативой "Один пояс, один путь". В течение следующих 9 лет инициатива превратилась из идеи в реальность и стала крупнейшей в мире платформой для международного сотрудничества, сообщает газета "Жэньминь жибао".

В рамках мероприятия был организован форум на тему "Примите инициативу глобального развития и более тесную связь". Более 120 представителей китайских и зарубежных СМИ из более чем 40 стран и организаций приняли участие в форуме в прямом эфире, на видео и в письменных выступлениях. В форуме также приняли участие представители центрального правительства, китайские эксперты и руководители компаний инициативы "Один пояс, один путь".

Также состоялись два подфорума: региональное сотрудничество "Один пояс, один путь" и диалог со СМИ по инициативе глобального развития.

Кроме того, 1 августа была организована поездка четырех групп китайских и иностранных журналистов в провинцию Шэньси, где они находились в течение восьми дней и ознакомились с высококачественным развитием провинции.

Форум сотрудничества СМИ "Один пояс, один путь" проводился с 2014 года шесть раз как площадка для диалога СМИ и сотрудничества между странами.