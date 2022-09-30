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СМИ сообщили об обнаружении четвертой утечки на "Северных потоках"

29.09.2022, 11:41 6051
СМИ сообщили об обнаружении четвертой утечки на "Северных потоках"
Фото: forsvaret.dk
СТОКГОЛЬМ. 29 СЕНТЯБРЯ - Береговая охрана Швеции обнаружила во вторник четвертую утечку на "Северных потоках". Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на шведскую газету Svenska Dagbladet, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Две из этих четырех находятся в исключительной экономической зоне Швеции", - сообщила газете представитель береговой охраны Дженни Ларссон.

 
Две другие утечки находятся в исключительной экономической зоне Дании, информирует РИА Новости.
 
В понедельник инциденты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" и одна на "Северном потоке - 2" в районе острова Борнхольм. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию.
 

Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно", - информирует издание.

 
Ранее Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".
 
Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток - 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен газом.
 

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Вертолет ВВС США девять часов кружил в районе "Северного потока" в ночь аварии

29.09.2022, 11:55 5636
МОСКВА. 29 СЕНТЯБРЯ - Вертолет ВВС США был замечен в районе места пролегания газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" в ночь накануне аварии, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как следует из данных портала отслеживания авиаперелетов Flightradar, многоцелевой Sikorsky MH-60R Strike Hawk на протяжении девяти часов - с 22.30 воскресенья 25 сентября до 7.30 (по времени Астаны) понедельника, 26 сентября, кружил над акваторией Балтийского моря примерно в 250 километрах от датского острова Борнхольм, недалеко от которого были зафиксированы утечки газа, информирует портал "Лента.ру".
 

Известно, что воздушное судно оборудовано для выполнения ряда задач, в том числе борьбы с надводными и подводными целями, поддержки морской артиллерии, наблюдения и ретрансляции связи. Он используется для интенсивных боевых действий на побережье и операций на открытой воде", - сообщает издание.

 
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова напомнила, что 7 февраля 2022 года президент США Джо Байден заявил, что с "Северным потоком" будет покончено, если Россия вторгнется на Украину.
 

Если Россия вторгнется, если танки или войска пересекут границу Украины снова, тогда уже не будет... "Северного потока - 2". Мы покончим с этим… Я вам обещаю, мы сможем это сделать", - цитирует президента США Захарова.


 

Президент США Джо Байден обязан ответить на вопрос, реализовали ли Соединенные Штаты Америки свою угрозу 25 и 26 сентября 2022 года, когда на трех линиях СП-1 и СП-2 произошло чрезвычайное происшествие, которое предварительно квалифицируют как разрыв трубопроводов, высказывая предположения об их подрыве. Заявление о намерении было подкреплено обещанием. Надо нести ответственность за свои слова. Непонимание произносимого не освобождает от ответственности. Европа должна знать правду!" - заявила она.

 
Кроме того, бывший глава МИД Польши Радослав Сикорский обрадовался повреждению газопровода "Северный поток", а также написал в соцсетях "Спасибо, США", не уточнив, что имеется в виду.

Я рад, что "Северный поток", с которым боролись все польские правительства в течение 20 лет, на три четверти парализован. Это хорошо для Польши", - цитирует экс-министра РИА Новости.

 

 

Министр образования Кыргызстана задержан за коррупцию

29.09.2022, 10:40 6726
БИШКЕК. 29 СЕНТЯБРЯ - Министр образования Кыргызстана Алмазбек Бейшеналиев задержан по подозрению в коррупции, передает KA.ZAKHSTAN TODAY
 

В рамках расследуемого уголовного дела по факту вымогательства взятки в особо крупном размере проведены следственно-оперативные мероприятия. Сотрудниками МВД при получении взятки задержан министр образования и науки КР А.Б.", - сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Кыргызстана.

 
Сообщается, что расследование ведется по факту получения взятки в особом крупном размере (110 000 долларов США) при зачислении иностранных студентов в вузы страны.
 
По итогам дальнейшего расследования уголовного дела будет предоставлена более подробная информация.
 

Жители четырех регионов поддержали присоединение к России

28.09.2022, 11:12 12106
МОСКВА. 28 СЕНТЯБРЯ - Жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей проголосовали за вхождение в состав России, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ДНР такой шаг поддержали 99,23% избирателей, в ЛНР - 98,42%, в Запорожской области - 93,11%, в Херсонской - 87,05%, информирует РИА Новости.
 
Данные обнародованы после обработки ста процентов бюллетеней. Грубых нарушений и каких-либо замечаний во время референдумов не зафиксировано.
 
Общая явка на референдуме в ДНР составила 97,51%, в ЛНР - 92,6%, в Запорожской области - 85,4%, в Херсонской - 76,86%.
 
С предложением в срочном порядке провести референдумы к властям Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей обратилась общественность. Как заявили представители регионов, это обезопасит территорию и восстановит историческую справедливость, сообщает издание.
 
Пятидневные голосования прошли с 23 по 27 сентября.

В МИД РК прокомментировали проведение референдумов.
 

"Газпром" заявил о беспрецедентных разрушениях сразу на двух газопроводах в ЕС

28.09.2022, 09:58 12886
"Газпром" заявил о беспрецедентных разрушениях сразу на двух газопроводах в ЕС
Фото: forsvaret.dk
МОСКВА. 28 СЕНТЯБРЯ - Во вторник, 27 сентября, "дочка" "Газпрома" Nord Stream AG заявила о беспрецедентных разрушениях на двух газопроводах компании, которые идут по дну Балтийского моря в Германию, - "Северный поток" и "Северный поток - 2", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Разрушения, произошедшие в один день одновременно на трех нитках морских газопроводов системы "Северный поток", носят беспрецедентный характер. Сроки восстановления работоспособности газотранспортной инфраструктуры пока оценить невозможно", - говорится в сообщении, сообщает РБК.

 
При этом сейсмологи в Дании и Швеции зафиксировали мощные взрывы в районах, где произошли утечки из газопровода "Северный поток", сообщил сотрудник Национального центра сейсмологии Швеции при Уппсальском университете Бьорн Лунд. "Нет сомнений, что это были взрывы", - сказал он.

 

Северный поток" - экспортный газопровод из России в Европу через Балтийское море. Его маршрут проходит через исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии, а также через территориальные воды России, Дании и Германии.

 
Мощность двух ниток - 55 млрд куб. м газа в год, протяженность - 1224 км. Оператор "Северного потока" - компания Nord Stream AG. Контроль в Nord Stream (51%) принадлежит "Газпрому", немецким Wintershall Dea и E.ON - по 15,5%, голландской Gasunie и французской Engie - по 9%. Инвестиции в этот проект оценивались в €7,4 млрд. Строительство газопровода в Балтийском море началось в апреле 2010 года. В ноябре 2011 года состоялся ввод в эксплуатацию первой нитки "Северного потока", в октябре 2012 года - второй нитки.
 
За лето 2022 года прокачка газа по "Северному потоку" сократилась до 20% от максимальной мощности, с 167 млн до 35 млн куб. м в сутки. "Газпром" объяснил это проблемами с газовыми турбинами, которые находились на техобслуживании на канадском заводе немецкой компании Siemens. Власти Канады не хотели возвращать агрегат из-за антироссийских санкций, но все же передали его Германии. "Газпром" в свою очередь отказался забирать турбину без документальных подтверждений, что санкции не затронут дальнейшие перевозки и ремонт. В конце августа "Газпром" полностью остановил поставку газа по трубопроводу для ремонта единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции "Портовая". "Северный поток" должны были запустить 3 сентября, но за день до этого "Газпром" заявил об утечке масла на агрегате и остановил прокачку на неопределенный срок.
 

Минобороны РФ: требований принудительной выдачи россиян не будет

27.09.2022, 19:52 16676
Минобороны РФ: требований принудительной выдачи россиян не будет
Фото: Depositphotos
МОСКВА. 27 СЕНТЯБРЯ - Министерство обороны России заявило, что не будет требовать принудительной выдачи уехавших россиян, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Минобороны России в рамках проведения частичной мобилизации никаких обращений к государственным органам Республики Казахстан, Грузии, других стран по вопросам якобы принудительного возвращения находящихся там российских граждан в Россию не направляло, не разрабатывало и не планирует", - сообщает официальный Telegram-канал ведомства.

 
Ранее министр внутренних дел Республики Казахстан Марат Ахметжанов назвал условия экстрадиции прибывших россиян обратно на родину.
 
По информации МВД, в Казахстан за 9 месяцев из России прибыло 1 млн 700 тысяч граждан России. В 2018-2019 годы прибывало около 3 млн граждан РФ.
 
Напомним, Кремль опубликовал указ о частичной мобилизации в РФ.
 

В Турции совершен теракт в полицейском участке

27.09.2022, 09:58 19431
АНКАРА. 27 СЕНТЯБРЯ - На здание полиции в Мерсине в Турции произошло вооруженное нападение, есть погибший, власти квалифицируют инцидент как теракт, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Около 23.00 (совпадает с мск) в районе Мезитли города Мерсин неизвестные совершили вооруженное нападение на полицейский участок", - информирует РИА Новости со ссылкой на телеканал A Haber.

 
Сообщается также о взрыве в результате дистанционного управления самодельной бомбой.

По предварительным данным, злоумышленники были членами РПК (Рабочей партии Курдистана), которая признана террористической в Турции, сообщает iz.ru.



 

Стрельба в Ижевске: пострадали 39 человек, погибли 15

26.09.2022, 20:06 22936
ИЖЕВСК. 26 СЕНТЯБРЯ - Следственный комитет России продолжает устанавливать обстоятельства стрельбы в школе Ижевска, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
На настоящий момент следователями СК России установлено, что в результате совершенного преступления пострадали 39 человек, из них 15 погибли, в том числе 11 детей и 4 взрослых, сообщает пресс-служба ведомства. 
 
Ранения получили 24 пострадавших, среди них 22 ребенка и 2 взрослых.
 
Расследование уголовного дела продолжается.
 
Председатель СК России Александр Бастрыкин выразил соболезнования семьям погибших в связи с трагедией в школе Ижевска.
 

Выражаю глубокие, искренние соболезнования родственникам и близким погибших в результате циничного и безжалостного нападения на школу в Ижевске. Чудовищное преступление унесло жизни детей, в том числе совсем маленьких, и взрослых. Это страшная трагедия, тяжелая утрата для всех нас. Следственным комитетом принимаются исчерпывающие меры для детального установления причин произошедшего. Следователи, криминалисты и эксперты СК России уже работают на месте. Правовая оценка будет дана всем обстоятельствам, которые способствовали совершению жестокого преступления", - сказал Александр Бастрыкин.

 
Напомним, неизвестный открыл стрельбу в школе Ижевска. Нападавший покончил с собой. Он был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. Документов при нем не имелось, его личность в настоящее время устанавливается.
 

Установлена личность напавшего на школу в Ижевске

26.09.2022, 16:27 23791
МОСКВА. 26 СЕНТЯБРЯ - Следователями СК Российской Федерации установлена личность напавшего на школу в Ижевске, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Это Артем Казанцев, 1988 года рождения, уроженец города Ижевска, выпускник этой школы", - информирует Следственный комитет РФ. 

 
В настоящее время следователи СК России проводят обыск по месту его жительства, изучается личность нападавшего, его взгляды и окружение. Проверяется его приверженность неофашистским взглядам и нацистской идеологии. 
 
Ранее сообщалось, что жертвами преступления стали 13 человек, в том числе 6 взрослых, а также 7 несовершеннолетних, ранено 14 детей и 7 взрослых. Информация по погибшим и раненым уточняется. 
 

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