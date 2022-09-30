СМИ сообщили об обнаружении четвертой утечки на "Северных потоках"

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СТОКГОЛЬМ. 29 СЕНТЯБРЯ - Береговая охрана Швеции обнаружила во вторник четвертую утечку на "Северных потоках". Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на шведскую газету Svenska Dagbladet, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Две из этих четырех находятся в исключительной экономической зоне Швеции", - сообщила газете представитель береговой охраны Дженни Ларссон.
Две другие утечки находятся в исключительной экономической зоне Дании, информирует РИА Новости.
В понедельник инциденты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" и одна на "Северном потоке - 2" в районе острова Борнхольм. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию.
Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно", - информирует издание.
Ранее Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".
Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток - 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен газом.