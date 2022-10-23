В Пекине завершил работу двадцатый съезд Компартии Китая

Фото: телеканал Большая Азия

Пекин. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Двадцатый съезд Коммунистической партии Китая в субботу завершился в Пекине, на закрывающем съезд заседании в Доме народных собраний делегаты утвердили резолюцию по докладу ЦК КПК 19-го созыва, резолюцию по докладу о работе Центральной комиссии по проверке дисциплины 19-го созыва и резолюцию о внесении поправок к уставу партии.





Заключительное заседание прошло под председательством генерального секретаря КПК Си Цзиньпина, в нем приняли участие порядка 2,3 тысячи делегатов со всей страны, которые представляют 96,7 миллиона членов КПК.

Объявляю 20-й съезд Коммунистической партии Китая закрытым", - объявил Си Цзиньпин.

Все документы были приняты единогласно всеми находящимися в зале делегатами, тех, кто воздержался или выступил против, не было.

Съезд также утвердил состав Центрального комитета КПК 20-го созыва, а также новый состав Центральной комиссии по проверке дисциплины, информирует РИА Новости

Окончательные списки кандидатов на вхождение в новый состав Центрального комитета КПК и Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины утвердил на заседании в пятницу президиум съезда и передал список делегациям для рассмотрения. В субботу утром прошло голосование.

За семь дней съезда, открывшегося 16 октября, делегаты рассмотрели доклад ЦК КПК 19-го созыва, доклад о работе Центральной комиссии партии по проверке дисциплины 19-го созыва, поправки к уставу КПК, а также избрали ЦК 20-го созыва и Центральную комиссию по проверке дисциплины 20-го созыва.

В воскресенье состоится первый пленум ЦК КПК 20-го созыва. Пленум назначит новый состав Политбюро ЦК и Постоянного комитета Политбюро - по сути, партийную и политическую элиту, которой предстоит управлять страной в ближайшие пять лет. Ожидается, что лидер КНР Си Цзиньпин будет избран на третий срок в качестве генерального секретаря КПК.