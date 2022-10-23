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В Пекине завершил работу двадцатый съезд Компартии Китая

22.10.2022, 11:31 13086
В Пекине завершил работу двадцатый съезд Компартии Китая
Фото: телеканал Большая Азия
Пекин. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Двадцатый съезд Коммунистической партии Китая в субботу завершился в Пекине, на закрывающем съезд заседании в Доме народных собраний делегаты утвердили резолюцию по докладу ЦК КПК 19-го созыва, резолюцию по докладу о работе Центральной комиссии по проверке дисциплины 19-го созыва и резолюцию о внесении поправок к уставу партии.

Заключительное заседание прошло под председательством генерального секретаря КПК Си Цзиньпина, в нем приняли участие порядка 2,3 тысячи делегатов со всей страны, которые представляют 96,7 миллиона членов КПК.
 

Объявляю 20-й съезд Коммунистической партии Китая закрытым", - объявил Си Цзиньпин.

 
Все документы были приняты единогласно всеми находящимися в зале делегатами, тех, кто воздержался или выступил против, не было.
 
Съезд также утвердил состав Центрального комитета КПК 20-го созыва, а также новый состав Центральной комиссии по проверке дисциплины, информирует РИА Новости.
 
Окончательные списки кандидатов на вхождение в новый состав Центрального комитета КПК и Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины утвердил на заседании в пятницу президиум съезда и передал список делегациям для рассмотрения. В субботу утром прошло голосование.
 
За семь дней съезда, открывшегося 16 октября, делегаты рассмотрели доклад ЦК КПК 19-го созыва, доклад о работе Центральной комиссии партии по проверке дисциплины 19-го созыва, поправки к уставу КПК, а также избрали ЦК 20-го созыва и Центральную комиссию по проверке дисциплины 20-го созыва.
 
В воскресенье состоится первый пленум ЦК КПК 20-го созыва. Пленум назначит новый состав Политбюро ЦК и Постоянного комитета Политбюро - по сути, партийную и политическую элиту, которой предстоит управлять страной в ближайшие пять лет. Ожидается, что лидер КНР Си Цзиньпин будет избран на третий срок в качестве генерального секретаря КПК.
 

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Си Цзиньпин избран генеральным секретарем Компартии Китая на третий срок

23.10.2022, 10:32 1841
Си Цзиньпин избран генеральным секретарем Компартии Китая на третий срок
Пекин. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Центральный комитет Коммунистической партии Китая двадцатого созыва переизбрал Си Цзиньпина генеральным секретарем ЦК КПК на третий срок, говорится в решении Центрального комитета.
 
Си Цзиньпин также в третий раз подряд занял должность председателя Военного совета ЦК КПК, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.
 
В новый состав постоянного комитета Политбюро Компартии Китая вошли семь человек. Теперь состав ПК Политбюро, в которых входят наиболее влиятельные политики страны, выглядит следующим образом: действующий генеральный секретарь Си Цзиньпин, секретарь Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины Чжао Лэцзи, председатель ЦК КПК по руководству деятельностью в области укрепления духовной культуры Ван Хунин, глава горкома КПК Шанхая Ли Цян, глава парткома КПК провинции Гуандун Ли Си, глава Пекинского горкома КПК Цай Ци, начальник Канцелярии ЦК КПК Дин Сюэсян.
 
Свои места сохранили Си Цзиньпин, Чжао Лэцзи, Ван Хунин.
 
Впервые вошли в состав ПК Политбюро: Ли Цян, Ли Си, Цай Ци, Дин Сюэсян.
 
Решение принято по итогам первого пленума ЦК КПК 20-го созыва. В ходе него обновили состав политбюро и постоянного комитета политбюро, куда вошли наиболее влиятельные партийные чиновники, которые в ближайшие пять лет будут принимать самые важные решения о дальнейшем направлении развития партии и страны.
 
В субботу в Пекине завершился 20-й съезд Компартии Китая, который традиционно проходит раз в пять лет и на котором был избран новый состав ЦК КПК и Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины.
 

Ху Цзиньтао досрочно покинул церемонию закрытия съезда КПК

22.10.2022, 19:32 8401
Пекин. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Бывший генсек Компартии Китая, экс-председатель КНР Ху Цзиньтао досрочно покинул церемонию закрытия XX съезда КПК, которая проходила в Доме народных собраний в Пекине, сообщает телеканал CCTV.
 
Первая часть заседания прошла в закрытом режиме. Сотрудников СМИ впустили в зал лишь на вторую. Спустя некоторое время сидевший слева от нынешнего генсека КПК Си Цзиньпина Ху Цзиньтао при помощи двух молодых людей покинул президиум. К 79-летнему политику подошли двое молодых мужчин, которые заговорили с ним, показав документы в красной папке.
 
На видеозаписи видно, как к Ху Цзиньтао, сидящему по левую руку от главы КНР Си Цзиньпина, подходят два человека, один из них берет бывшего главу государства за руку, что-то говорит и пытается увести. В итоге Ху Цзиньтао и двое мужчин уходят, сообщает rbc.ru.
 

Причины, по которым он покинул заседание, не называются. По некоторым данным, он был задержан прямо на закрытии съезда. Кроме того, информация о бывшем председателей Китая Ху Цзиньтао удалена с главного сайта правительства страны и Коммунистической партии Китая (КПК) Qiushi. Данные пропали в субботу, 22 октября, информирует iz.ru.
 
В настоящее время на сайте невозможно найти упоминание о политике.

По данным Reuters, в субботу днем имя "Ху Цзиньтао" было подвергнуто цензуре в социальной сети Weibo, китайском эквиваленте Twitter. Пользователям доступна информация за предыдущий день и информация с официальных аккаунтов.
 
Ху Цзиньтао занимал пост генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Китая с 2002 по 2012 год. Он был председателем КНР с 2003 по 2013 год. На этих должностях его заменил Си Цзиньпин.
 
XX съезд КПК проходил с 16 по 22 октября в Пекине. 22 октября, в частности, партия одобрила внесение в партийный устав положения о противодействии независимости Тайваня.
 

Китай от имени 25 стран призвал к отмене односторонних принудительных мер

22.10.2022, 17:35 9511
Пекин. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Временный поверенный в делах постоянного представительства Китая при ООН Дай Бин в среду выступил на общей дискуссии по правам человека в Третьем комитете Генеральной ассамблеи ООН с совместным заявлением от имени 25 стран, призвав к немедленной и полной отмене односторонних принудительных мер.

Он отметил, что мир сталкивается со взаимосвязанными глобальными проблемами, от которых серьезно страдают развивающиеся страны, сообщает агентство "Синьхуа".

Мировому сообществу срочно нужно укреплять солидарность и сотрудничество, придерживаться подлинного и эффективного мультилатерализма. Односторонние принудительные меры противоречат целям и принципам устава ООН и международному праву, идут вразрез с мультилатерализмом и основными нормами международных отношений.

К сожалению, несмотря на глобальный призыв к незамедлительной отмене односторонних принудительных мер, их введение продолжает приводить к разрушительным, иногда даже смертоносным последствиям для пострадавших стран и их народов, подчеркнул дипломат. Односторонние принудительные меры в сочетании со вторичными санкциями и чрезмерным соблюдением режима рестрикций усугубляют существующие гуманитарные и экономические проблемы, приводят к отсутствию доступа к основным товарам и услугам, таким как продовольствие, медикаменты, безопасная питьевая вода, топливо и электричество, и негативно сказываются на реализации прав человека, включая право на здоровье и право на жизнь.

Дай Бин сказал, что 25 стран, подписавших совместное заявление, в очередной выражают несогласие с односторонними принудительными мерами и призывают соответствующие государства немедленно и полностью прекратить подобную практику и избегать в будущем введения односторонних санкций, противоречащих международному праву и уставу ООН.

Китай уже в третий раз выступил в Третьем комитете ГА ООН от имени стран с близкими взглядами с призывом отменить односторонние принудительные меры.

К нынешнему заявлению присоединились КНР, Антигуа и Барбуда, Беларусь, Боливия, Венесуэла, Камбоджа, Камерун, Центральноафриканская Республика, Куба, КНДР, Египет, Экваториальная Гвинея, Эритрея, Эфиопия, Иран, Лаос, Никарагуа, Пакистан, Россия, Палестина, Южный Судан, Шри-Ланка, Судан, Сирия и Зимбабве.

 
 

Самолет врезался в жилой дом в США

22.10.2022, 14:41 10906
Вашингтон. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Легкомоторный самолет врезался в жилой дом недалеко от аэропорта Кин в США.
 

В многоквартирном доме никто не пострадал, но все, кто находился в самолете, погибли. FAA (Федеральное агентство гражданской авиации США. - Прим. KAZAKHSTAN TODAY) было уведомлено. Дополнительные подробности будут сообщены по мере их поступления", - сообщили в горадминистрации.


 
По данным FAA, малогабаритный Beechcraft Sierra врезался в здание к северу от аэропорта около 18.55. Загорелся двухэтажный дом.
 
Сколько человек находилось на борту самолета, пока неизвестно.
 
По словам одного из жильцов дома, взлетно-посадочная полоса находится в полумиле от дома.
 

Вероятно, они ударились о ветку, самолет развернуло на 90 градусов и он въехал прямо в пристройку к дому", - сообщил мужчина агентству CBS Boston.

 

Новый способ получения водорода запатентовали российские ученые

22.10.2022, 13:22 11881
Новый способ получения водорода запатентовали российские ученые
Фото: pcnews.ru
Москва. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Ученые федерального исследовательского центра (ФИЦ) угля и углехимии Российской академии наук запатентовали способ получения водорода при взаимодействии наночастиц алюминия с водой под воздействием лазерных импульсов.
 
В настоящее время идет международное патентование, так как аналогов этой разработке не существует, сообщил на заседании президиума Сибирского отделения РАН директор Института углехимии и химического материаловедения ФИЦ академик Зинфер Исмагилов.
 
Он добавил, что алюминий хорошо взаимодействует с водой, однако алюминиевые частицы покрыты оксидной оболочкой.
 

Под воздействием лазера (…) идет поглощение частичкой металлического алюминия в центре, в ядре алюминий разогревается и разрывает оксидную оболочку, так мы получаем совершенно новый источник для получения водорода", - цитирует академика телеканал "Большая Азия".

 
На слайде презентации, представленной Зинфером Исмагиловым, указано, что в водной суспензии лазерное излучение поглощается непосредственно ядром металлического алюминия, которое нагревается и разрывает оксидную оболочку, и металлический алюминий реагирует с водой.
 

Взрыв произошел на складе Министерства обороны Узбекистана

22.10.2022, 09:50 14036
Ташкент. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Взрыв произошел на складе Министерства обороны Узбекистана в Сырдарьинской области, жертв и пострадавших нет, говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
 
Двадцать второго октября ночью на складе министерства обороны в поселке Малик Сырдарьинской области произошел взрыв. В настоящее время по факту ЧП ведется расследование.
 
Ситуация на складе Министерства обороны Узбекистана стабильная, очаги возгорания потушены, сообщил РИА Новости представитель ведомства.
 

В настоящее время ситуация (на складе. - Прим. ред.) стабильная, все потушено", - сказал представитель Минобороны.

 
Он уточнил, что позднее ведомство сообщит подробные детали ЧП.


 

В России отменили обязательный ПЦР-тест для прилетающих казахстанцев

21.10.2022, 15:19 19596
В России отменили обязательный ПЦР-тест для прилетающих казахстанцев
Фото: Pixabay.com
Москва. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В России отменили требование о предоставлении отрицательного результата ПЦР-тестирования на коронавирус для прибывающих авиарейсами в Россию граждан иностранных государств, в том числе Казахстана, сообщается на сайте посольства Казахстана в России.

Соответствующее постановление Роспотребнадзора опубликовано на сайте pravo.gov.ru.  

Ранее в России отменили обязательный ПЦР-тест для граждан, въезжающих в Россию через сухопутные пункты пропуска.  

Теперь прибывающим в Россию необходимо только заполнить соответствующую анкету.  

В то же время согласно документу во всех пунктах пропуска через госграницу РФ организуется практика выборочного тестирования на коронавирус.

 

Смаилов призвал страны ЕАЭС устранить барьеры в госзакупках

21.10.2022, 14:33 20116
Смаилов призвал страны ЕАЭС устранить барьеры в госзакупках
Фото: primeminister.kz
Ереван. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Алихан Смаилов принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе, сообщает primeminister.kz.
 

Технические и технологические требования, местное содержание, даже географические ограничения - это далеко не полный перечень барьеров, с которыми сталкиваются предприятия при попытках участвовать в госзакупках стран-партнеров. Думаю, что надо в целом скорректировать принципы функционирования национального режима в государственных закупках", - сказал Смаилов.

 
Он также призвал страны ЕАЭС ускорить работу по введению единых форм паспорта транспортного средства и организации систем электронных паспортов, а также актуализировать техрегламенты, которые непосредственно влияют на эффективность общего рынка Союза.
 

Формируя единую базу техрегламентов, мы преследовали цель свободного обращения товаров, соответствующих требованиям безопасности. Вместе с тем имеющиеся пробелы регулирования процесса выдачи сертификатов предоставляют возможность ввоза товаров на основе фиктивных сертификатов", - подчеркнул Смаилов.

 
 Он напомнил, что по инициативе Казахстана был принят план мероприятий, направленных на борьбу с "серыми" сертификатами.
 

Уверен, что только совместные усилия и реальные действия каждой из сторон позволят нам преодолеть текущие вызовы и добиться дальнейшего развития Евразийского экономического союза", - отметил Смаилов.

 
В своем выступлении он также заявил, что активная работа в рамках ЕАЭС позволяет последовательно и системно решать задачи по расширению взаимной торговли и промышленной кооперации, развитию транспортной логистики и другие насущные вопросы населения и бизнеса.
 

Несмотря на внешние вызовы, взаимная торговля Казахстана со странами ЕАЭС за 8 месяцев превысила 17 млрд долларов, что на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В целом же с момента создания объединения Казахстан увеличил экспорт обработанной продукции в страны Союза на 64%, при этом номенклатура со временем расширяется в пользу готовых товаров", - подчеркнул казахстанский премьер.

 
В рамках рабочего визита в Ереван премьер-министр также принял участие в совместной встрече глав правительств стран ЕАЭС с президентом Армении Ваагном Хачатуряном.
 
Напомним, ранее на заседании межправсовета премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал создать рынок собственных товаров стран ЕАЭС.
 

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