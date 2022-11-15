Китай смягчил требования для прилетающих в страну казахстанцев

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Астана. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Китай обновил требования к получению кода здоровья для пассажиров, направляющихся из Казахстана в Китай, сообщает посольство Китая в Казахстане.
Согласно новым требованиям пассажирам, направляющимся из Казахстана в Китай, нужно:
1. В течение 48 часов до вылета сдать один ПЦР-тест в лаборатории, официально зарегистрированной на территории РК (включая OLYMP и INVIVO, но не ограничиваясь ими). Отсчет времени начинается с момента забора биоматериала.
2. Своевременно подать заявку на получение кода здоровья, загрузив и отправив необходимые документы (см. таблицу ниже), включая результат ПЦР-теста. После обработки заявки посольством или генконсульством Китая в Казахстане будет своевременно выдан "зеленый код здоровья". При прохождении регистрации на рейс предъявить сотруднику авиакомпании открытый через мобильное приложение "зеленый код здоровья" (заранее сделанный скриншот не принимается), оказывая содействие при его проверке.
Список необходимых документов для получения "зеленого кода здоровья":
- отрицательный результат ПЦР-теста в течение 48 часов до вылета;
- главная страница паспорта;
- авиабилеты с указанием маршрута.
3. Пассажиры, вылетающие из Казахстана и следующие транзитом через третью страну, или пассажиры, вылетающие из третьей страны и следующие транзитом через Казахстан в Китай, могут пройти ПЦР-тест и подать заявку на получение "зеленого кода" в любом из пунктов транзита или отправления в соответствии со своим маршрутом поездки пассажиров. Пассажиры должны убедиться, что "код здоровья" все еще действителен, только при посадке в самолет в конечном транзитном пункте (при вылете в Китай).
Полезные советы:
- Граждане КНР для подачи заявки на получение кода здоровья должны открыть мобильное приложение WeChat, перейти на страницу "противоэпидемический код здоровья - международная версия", войти в систему, заполнить анкетные данные, загрузить результаты ПЦР-тестов и отправить заявку. Иностранные граждане для подачи заявки на получение кода здоровья должны перейти по ссылке, пройти регистрацию, заполнить анкетные данные, загрузить результаты ПЦР-тестов и отправить заявку.
- При подаче заявки на получение кода здоровья, если вы вылетите из Астаны, нажмите "Подать заявку на получение кода здоровья в посольстве Китая в Казахстане" в графе "Выберите учреждение для ПЦР-теста" в системе декларирования. Если ваш рейс вылетает из Алматы, нажмите "Подать заявку на получение кода здоровья в Генеральном консульстве Китая в Алматы" в графе "выберите учреждение для ПЦР-теста" в системе декларирования.
- В целях предотвращения задержки в Казахстане, у пассажиров, направляющихся транзитным рейсом из третьей страны в Китай через Казахстан, в принципе должен быть действительное разрешение на возвращение в страну пребывания (виза и т.д.).
- Если заявка была подана не вовремя, информация в ней оказалась не полной или ошибочной, заявитель лично несет ответственность за такие последствия, как не пройденная проверка, задержки рейса, репатриации и т.д. Невозможно получение кода здоровья в случае выяснения умышленного сокрытия имеющегося заболевания, обнаружения подделки результата ПЦР-теста, или заполнения ложной информации. Лица, нарушившие закон, будут привлечены к ответственности.
- Заявки на получение кода здоровья обрабатываются сотрудниками посольства и генконсульства Китая в Казахстане своевременно. При обработке заявок просьба не беспокоить телефонными звонками об их скором рассмотрении, в случае отсутствия экстренной ситуации. Заявки, отправленные заявителями до 23.00 обрабатываются в тот же день. Заявки, отправленные заявителями после 23.00, обрабатываются на следующий день с 08.00.