Система Orphus

Крупный кокаиновый картель ликвидирован в Европе и ОАЭ

29.11.2022, 13:27 6816
В рамках операции Desert Light, которую координировал Европол, задержаны 49 подозреваемых
Астана. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция в Европе и Объединенных Арабских Эмиратах ликвидировала суперкартель, координировавший около трети торговли кокаином в Европе.

Гражданская гвардия ликвидировала суперкартель наркоторговцев, который контролировал третью часть всего объема торговли кокаином в Европе. В рамках операции Desert Light, которую координировал Европол, задержаны 49 подозреваемых. Среди задержанных есть и главари этой преступной организации, которые из Дубая управляли операциями по торговле наркотиками между между Южной Америкой и Европой, сообщает RT.

Международная операция Desert Light - историческая глава в борьбе против глобальной торговли наркотиками. В рамках этой беспрецедентной операции в Дубае были задержаны шесть наркобаронов. В этом городе в ОАЭ главари организации чувствовали себя неприкасаемыми, ведя роскошный образ жизни и управляя различными ячейками. Эти ячейки были созданы там, где расположены основные порты Европы, которые были главными воротами для ввоза наркотиков", - информирует издание.


Группа по борьбе с наркотиками центрального оперативного подразделения гражданской гвардии в рамках операции Desert Light провела собственную операцию Faukas. В ходе нее было проведено более 20 обысков в домах и компаниях в провинциях Малага, Мадрид и Барселона.

Операция Faukas началась в марте 2020 года с задержания контейнеровоза в порту Валенсии с 698 килограммами кокаина.




 

новости по теме

Подозреваемая в коррупции Airbus предпочла заплатить штраф - Sud Oues

29.11.2022, 14:48 5351
Подозреваемая в коррупции Airbus предпочла заплатить штраф - Sud Oues
Фото: Depositphotos
Сумма штрафа пока остается неизвестной
Париж. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Во избежание судебного преследования компания Airbus, подозреваемая в коррупции в Ливии и Казахстане, предпочла заплатить штраф.
 
Парижский суд должен будет вынести решение по этому соглашению в среду.
 

Судья парижского суда вынесет в среду решение по соглашению между Airbus и Национальной финансовой прокуратурой (PNF), согласно которому производитель самолетов соглашается на штраф, чтобы избежать уголовного преследования по делам о коррупции в Ливии и Казахстане", - сообщает французский портал Sud Ouest со ссылкой на информированный источник.

 
Сумма штрафа пока остается неизвестной.
 
По данным РБК, расследование в отношении Airbus началось еще в 2016 году. Компанию обвинили в том, что она давала взятки чиновникам в разных странах, когда выходила на новые рынки. Reuters сообщает, что Airbus давала взятки должностным лицам в ОАЭ, Китае, Южной Корее, Индии, на Тайване, в России, Саудовской Аравии, Вьетнаме, Японии, Турции, Мексике, Бразилии, Таиланде, Кувейте и Колумбии. По информации SFO, компания также незаконно перечисляла деньги чиновникам на Шри-Ланке, в Индонезии, Малайзии и Гане. Бюро отмечает, что взятки компания давала с 2011 по 2015 год.
 
По данным SFO, коррупцией занимались сотрудники подразделения Airbus, которое производит оборудование для военной и космической сферы. Бюро также удалось выяснить, что компания использовала сеть посредников в разных странах, имевших влияние на тех, кто принимает решения о закупке авиатехники, и за деньги помогавших ей заключать сделки, передает Reuters.
 

В ЕЭК выступили за создание универсальной платежной системы

28.11.2022, 16:40 11341
В ЕАЭС проводится последовательная работа по формированию общего финансового рынка
Женева. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Евразийской экономической комиссии выступают за создание универсальной платежной системы, предполагающей выпуск общей платежной карточки, объединяющей национальные системы Китая, Индии, Бразилии, государств - членов Европейского экономического союза, сообщает пресс-служба ЕЭК.
 

В ЕАЭС проводится последовательная работа по формированию общего финансового рынка, где достигнут серьезный прогресс. Работа ведется по трем секторам: банковский, страховой, а также рынок ценных бумаг. Одним из ключевых направлений является построение общего биржевого пространства, реализуется соответствующая дорожная карта", - информирует iz.ru.

 
Отмечается, что в 2021 году страны союза также заключили соглашение, регулирующее обмен сведениями о кредитных историях. Таким образом, на горизонте 2025 года ожидается создание условий для свободного движения капитала и оказания финансовых услуг в ЕАЭС.
 

Предусмотрено учреждение наднационального органа по регулированию финансового рынка. Соответствующие наработки могут быть интересны и нашим партнерам из БРИКС", - добавили в пресс-службе ЕЭК.

 

Умер министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей

26.11.2022, 21:02 19451
Он занимал пост главы МИД с 22 августа 2012 года.
Минск. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Умер министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, сообщает пресс-секретарь Министерства иностранных дел Анатолий Глаз.
 
Владимир Владимирович Макей родился в 1958 году в Гродненской области, информирует БЕЛТА.
 
С 22 августа 2012 года Владимир Макей занимал пост министра иностранных дел Беларуси. Имел дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла.
 
Ранее сообщалось, что первый президент СССР Михаил Горбачев умер на 92-м году жизни.
 

США создали вариант коронавируса с 80-процентной смертностью - Минобороны РФ

26.11.2022, 19:28 20291
США создали вариант коронавируса с 80-процентной смертностью - Минобороны РФ
Фото: Depositphotos
Москва. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Вариант коронавируса, вызывающий гибель 80% лабораторных животных, был создан в Соединенных Штатах Америки, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Российской Федерации Игорь Кириллов.
 

В октябре в Бостонском университете был создан искусственный возбудитель коронавирусной инфекции на основе штамма омикрон и исходного уханьского варианта. Полученный американцами модифицированный вирус вызывал гибель 80% заболевших модельных животных с развитием атипичных неврологических симптомов и тяжелыми поражениями легких", - цитирует РИА Новости Игоря Кириллова.

 
Он добавил, что защитные свойства антител снижаются в 11 раз при взаимодействии с новым патогеном, а существующие вакцины против него неэффективны.
 
По его словам, сама постановка такого эксперимента говорит о том, что в США отсутствует система государственного надзора за НИОКР в сфере генетической инженерии и синтетической биологии.
 

Несмотря на высокие биологические риски, исследование было проведено на средства американского госбюджета без соответствующего одобрения национального регулятора по биобезопасности", - уточнил он.

 
Начальник войск РХБЗ напомнил, что Пентагон обладает системой, которая позволяет ему в реальном времени контролировать местонахождение и использование особо опасных патогенов в лабораториях по всему миру, а также получать доступ к результатам экспериментов, "неоднозначных с этической и правовой точки зрения". Создание нового штамма коронавируса он отнес к числу таких экспериментов.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки препятствовали раскрытию деталей исследований вирусов, подобных COVID.
 

В Иерусалиме совершены два теракта

23.11.2022, 13:23 32391
Местные СМИ пишут, что как минимум один человек погиб, пострадали почти 20.
Иерусалим. 23 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Иерусалиме ранним утром прогремел взрыв у центральной автобусной станции, позднее поблизости взорвался автобус.
 

Причины взрывов не были сразу установлены, но израильская полиция заявила, что взрыв возле центральной автобусной станции, по-видимому, был вызван бомбой, заложенной в сумке возле автобуса", - сообщает РИА Новости.

 
Местные СМИ пишут, что как минимум один человек погиб, пострадали почти 20.
 

В результате двух терактов в Иерусалиме, вызванных взрывами этим утром, 18 человек пострадали, двое серьезно", - написала заммэра Иерусалима Флер Хассан-Нахум в Twitter.

 
Силовики изучают несколько версий случившегося. Как сообщил изданию представитель израильской полиции Михаил Зингерман, речь идет о подозрении на связанные между собой теракты.

 

На западе Турции произошло землетрясение

23.11.2022, 10:06 33991
Пострадали двадцать два человека.
Анкара. 23 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Землетрясение магнитудой 6,0 произошло на западе Турции, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
 
Землетрясение было зафиксировано в 01.08 по времени UTC (04.08 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 14 километрах к юго-востоку от города Дюздже. Очаг залегал на глубине шести километров, информирует РИА Новости.
 
Отмечается, что в результате пострадали двадцать два человека, состояние одного из них тяжелое.

 

Текущая ситуация по землетрясению магнитудой 5,9, произошедшему в Дюздже в 04.08: у нас 22 пострадавших в Дюздже, один из них находится в тяжелом состоянии из-за прыжка с высоты. В город направлены необходимые бригады скорой помощи. Мы будем делиться новой информацией. Выздоравливайте скорее", - написал министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа в Twitter.

 
Глава МВД страны Сулейман Сойлу сообщил, что, по предварительным данным, жертв после землетрясения нет. Занятия в учебных заведениях региона приостановлены на один день.
 

На данный момент информации о жертвах нет. В Дюздже есть один тяжело пострадавший, который в панике прыгнул с балкона. Ситуация спокойная", - сообщил Сойлу в интервью телеканалу TRT Haber.

 

Землетрясение в Индонезии: число жертв достигло 268

22.11.2022, 18:45 38696
Еще 151 человек числится пропавшим без вести.
Джакарта. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Число погибших в результате произошедшего 21 ноября в Индонезии землетрясения магнитудой 5,1 достигло 268.
 
По данным местных властей, еще 151 человек числится пропавшим без вести. Более тысячи человек получили ранения в результате удара стихии, сообщает ТАСС.
 
Также сообщается, что более 7 тысяч человек все еще не могут вернуться в свои жилища из-за последствий стихийного бедствия.
 

При пожаре на заводе в Китае погибли 38 человек

22.11.2022, 10:28 40316
При пожаре на заводе в Китае погибли 38 человек
Фото: Кадр с видео
Предстоит определить, было ли нарушение техники безопасности, а также кто ответственен за возгорание.
Пекин. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В понедельник, 21 ноября, в китайской провинции Хэнань на заводе в Аньяне произошел крупный пожар, жертвами которого стали 38 человек.
 
Пожар был локализован в 20.00. В пожарно-спасательных мероприятиях принимали участие 240 человек, также были использованы 63 единицы техники.
 
Во вторник число погибших в результате пожара возросло до 38, сообщает "Известия".

 
Обстоятельства случившегося устанавливаются. В частности, предстоит определить, было ли нарушение техники безопасности, а также кто ответственен за возгорание.
 
Отмечается, что департамент общественной безопасности задержал соответствующих подозреваемых.
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов, говоря о возможном трудоустройстве российских учителей в школы Казахстана, сообщил общественности, что школы полностью укомплектованы и все вакансии уже заняты. Считаете ли Вы, что Казахстану действительно не нужны педагоги?

      Архив опросов