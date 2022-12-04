На границе Кыргызстана и Таджикистана произошел конфликт со стрельбой

Для разрешения конфликта состоялась встреча между пограничными представителями Кыргызстана и Таджикистана по Баткенскому и Исфаринскому участкам
Бишкек. 3 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На кыргызско-таджикском участке государственной границы произошел инцидент между гражданами Таджикистана и Кыргызстана, сообщает управление информации и коммуникаций Пограничной службы Кыргызской Республики.
Во время проезда в сторону села Дахма через село Сомониен произошла перепалка между гражданином Кыргызской Республики и гражданами Республики Таджикистан, которые начали нецензурно выражаться в его адрес", - рассказали подробности в управлении.
Между конфликтующими завязалась драка, в ход пошли камни.
С целью недопущения эскалации конфликта гражданин Кыргызской Республики применил охотничье оружие, сделав три предупредительных выстрела в воздух",- рассказали в Погранслужбе.
Для разрешения конфликта состоялась встреча между пограничными представителями Кыргызстана и Таджикистана по Баткенскому и Исфаринскому участкам.
Стороны договорились о недопущении провокаций и эскалации ситуации между жителями приграничных сел. На участок будут направлены дополнительные наряды МВД", - сообщили в ведомстве.
Напомним, в сентябре на границе Кыргызстана и Таджикистана начались масштабные боестолкновения, в которых погибли 62 кыргызстанца и 41 житель Таджикистана.
Для решения конфликта на таможенном пункте пропуска "Равод" прошли переговоры таджикско-кыргызских рабочих групп. Также состоялись переговоры президентов Кыргызстана и Таджикистана Садыра Жапарова и Эмомали Рахмона в Самарканде. Стороны договорились об отводе военных сил от границы и создании комиссии по расследованию причин произошедшего.