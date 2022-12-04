На границе Кыргызстана и Таджикистана произошел конфликт со стрельбой

Соглашение является продолжением предыдущей сделки в 2020 году, в результате которой Airbus выплатил рекордный штраф в размере 3,6 миллиарда евро Франции, Соединенным Штатам и Великобритании

Париж. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Парижский суд одобрил соглашение, в соответствии с которым производитель самолетов Airbus выплатит штраф в размере 15,9 млн евро, чтобы прекратить расследование коррупции, связанное с продажами в Ливию и Казахстан более десяти лет назад.





В заявлении, опубликованном в среду, французские прокуроры заявили, что соглашение является продолжением предыдущей сделки в 2020 году, в результате которой Airbus выплатил рекордный штраф в размере 3,6 миллиарда евро Франции, Соединенным Штатам и Великобритании", - сообщает RFI .





Прокуроры из отдела по борьбе с финансовыми преступлениями Франции добавили, что решение касается взяточничества в связи с продажей коммерческих самолетов, вертолетов и спутников Ливии и Казахстану, в основном в период с 2006 по 2011 год, по той же формуле, которая использовалась во время первого расследования, которое привело к сделке 2020 года.





В то время французские юристы заявили, что соглашение было беспрецедентным из-за его масштаба и того факта, что оно было заключено с тремя странами.



