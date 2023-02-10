09.02.2023, 16:31 6151
Россия будет поднимать вопрос военных биолабораторий США - Рябков
В настоящее время США создали по всему миру около 300 военных биолабораторий
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Москва. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Россия будет "алармировать" мировое сообщество по поводу создания США сети биолабораторий, заявил в четверг заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
По его словам, в настоящее время США создали по всему миру около 300 военных биолабораторий.
Мы должны "алармировать" все международное сообщество относительно того, какие цели американские военные и те, кто с ними взаимодействует зачастую вопреки интересам своих стран и населения своих стран, какие цели они преследуют. Около 300 биолабораторий созданы в мире Пентагоном. Здесь нужна ясность: кто, чем, с какой целью занимается", - цитирует Рябкова РИА Новости.
Ранее Минобороны России назвало новых ключевых участников военно-биологических проектов Соединенных Штатов Америки. При этом в ведомстве подчеркнули, что некоторые участники закрытых проектов до сих пор остаются в тени, хотя и выступают ключевыми фигурантами украинской военно-биологической программы.
В сентябре на брифинге Минобороны были обнародованы новые сенсационные данные о биолабораториях США. Так, говорилось, что в непосредственной близости от границ Российской Федерации находится более 50 модернизированных на средства Пентагона и подконтрольных ему биолабораторий.
В ноябре военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью "Евразия.Эксперт" заявил, что биолаборатории США угрожают безопасности Казахстана.
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09.02.2023, 08:44 9616
Известный американский журналист заявил о причастности США к подрыву "Северных потоков"
В своей статье он написал, что трубопроводы заминировали во время учений НАТО Baltops 22
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Москва. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Американский журналист-расследователь, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш заявил, что взрывчатку под "Северные потоки" заложили водолазы ВМС США.
В статье на своем сайте он написал, что трубопроводы заминировали во время учений НАТО Baltops 22 с помощью дистанционно активируемых устройств. В сентябре 2022 года ВМС Норвегии активировали взрывчатку, сбросив с патрульного самолета гидроакустический буй. Журналист отметил, что в Белом доме и ЦРУ в ответ на просьбу о комментарии назвали эту информацию "ложью" и "вымыслом", сообщает RT.
По его словам, водолазы действовали под прикрытием учений Baltops 22, которые проходили в Балтийском море с 5 по 17 июня 2022 года. Дистанционно активируемые устройства были приведены в действие ВМС Норвегии.
26 сентября 2022 года патрульный самолет P-8 норвежских ВМС совершил, казалось бы, штатный вылет, в ходе которого был сброшен гидроакустический буй. Сигнал распространился под водой, достигнув сначала "Северного потока - 2", а затем "Северного потока - 1". Спустя несколько часов сработали мощные заряды взрывчатки и три из четырех трубопроводов оказались выведены из строя. В течение нескольких минут на поверхности воды стал скапливаться остававшийся в разрушенных трубах метан, и мир понял, что случилось что-то необратимое", - пишет Херш.
В своей статье журналист, ссылаясь на осведомленный источник, рассказал, что Байден решился на диверсию после девяти месяцев секретных обсуждений, которые проходили среди чиновников, отвечающих за национальную безопасность США.
Херш отмечает, что в мае 2021 года Байден, который ранее критиковал проект "Северного потока - 2", отказался от введения санкций в отношении трубопровода. Как пишет Херш, тогда же сообщалось, что представители администрации президента США уговаривали Владимира Зеленского не критиковать этот шаг.
Тем не менее, как пишет Херш, в Вашингтоне были обеспокоены зависимостью Европы и, в частности, Германии от российского газа. Кроме того, отказ от санкций в отношении "Северного потока - 2" вызвал ответную реакцию республиканцев в сенате, которые заблокировали утверждение кандидатов Госдепа, в том числе послов, на высокие должности.
В декабре 2021 года советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провел встречу с участием представителей ЦРУ, Госдепа, Минфина, Объединенного комитета начальников штабов. Как сообщил источник журналиста, участникам встречи стало понятно, что Салливан по поручению президента хочет разработать план подрыва "Северных потоков".
Изначально было принято решение поставить на "Северные потоки" взрывные устройства с таймером на 48 часов. Однако, пишет Херш, в Белом доме были обеспокоены, что в случае подрыва трубопроводов сразу после учений роль США в диверсии была бы слишком очевидной.
В итоге было принято решение активировать устройство дистанционно, с помощью гидроакустического буя, сброшенного с норвежского самолета. Буй, в свою очередь, должен был издавать уникальные низкочастотные звуки, которые могли бы быть распознаны взрывными устройствами.
При этом, как отмечает Херш, после взрыва американские СМИ ни разу не упомянули высказывания Байдена и заместителя главы Госдепа Виктории Нуланд, которые еще в начале 2022 года обещали "остановить" "Северный поток - 2" в случае эскалации кризиса на Украине.
На просьбу Херша о комментарии представитель Белого дома Эдриенн Уотсон заявила: "Это ложь и полный вымысел". Представитель ЦРУ Тэмми Торп также назвала эту информацию "полностью ложной".
Сеймур Херш - известный американский журналист, который, в частности, писал об Уотергейтском скандале, а также о жестоком обращении американских военных с заключенными в тюрьме Абу-Грейб. Он получил Пулицеровскую премию за расследование о бойне американских военных во Вьетнаме.
Взрывы на "Северных потоках"
Взрывы на трех нитках системы газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" произошли 26 сентября 2022 года в районе датского острова Борнхольм. Вскоре после инцидента в Кремле заявили, что разрушения на "Северных потоках" могли стать следствием диверсии.
Об этом, в частности, заявил Владимир Путин, выступая 30 сентября на церемонии подписания договоров о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. По словам президента РФ, в случае ЧП на "Северных потоках" речь идет о диверсии, которую подготовили "англосаксы". Он отметил, что организаторы взрывов "фактически приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры".
Кроме того, в МИД РФ обращали внимание на то обстоятельство, что вскоре после взрыва российских представителей не допускали к расследованию инцидента на "Северных потоках".
Как заявила 6 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова, нежелание европейской стороны допустить специалистов из РФ к расследованию говорит о стремлении скрыть обстоятельства инцидента.
В свою очередь, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что экономическим выгодоприобретателем диверсий на "Северных потоках" являются США. Впоследствии российских специалистов допустили к месту ЧП. Сообщалось, что в результате взрывов образовались две воронки глубиной три и пять метров, а трубы системы газопровода разошлись на 259 м.
07.02.2023, 18:27 23641
Землетрясение в Турции стало причиной сильного сдвига литосферных плит
Из-за подземных толчков силой 7,7 балла они сдвинулись на 3 метра
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Анкара. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Землетрясение на юге Турции привело к геологическому сдвигу, в результате чего литосферные плиты переместились на три метра, сообщил президент Национального института геофизики и вулканологии Италии Карло Дольони.
Аравийская плита сдвинулась в направлении северо-восток - юго-запад по отношению к Анатолийской плите, пишет RT со ссылкой на газету Corriere della Sera.
Два землетрясения являются частью единой сейсмической последовательности, возникшей на пересечении четырех непрерывно сталкивающихся плит", - сказал Дольони.
Доцент кафедры физики МГУ Анна Люсина не исключила афтершоки в зоне землетрясения в Турции в течение еще полутора лет.
В свою очередь заведующий лабораторией сейсмической опасности Института физики Земли имени О.Ю. Шмидта РАН доктор физико-математических наук Алексей Завьялов в беседе с радио "Комсомольская правда" заявил, что такого мощного землетрясения, которое произошло 6 февраля на юго-востоке Турции, не было более 130 лет.
На данный момент известно о 4 тысячах погибших и 20 тысячах пострадавших. Землетрясения затронули 10 турецких провинций с общей численностью населения 13,5 миллиона человек. Президент Турции объявил в этих регионах чрезвычайное положение на 3 месяца.
07.02.2023, 08:11 28386
Голландский сейсмолог предупреждал о землетрясении в Турции за три дня
Фото: twitter/@SooyasSystem
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Амстердам. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Сейсмолог Фрэнк Хугербитс 3 февраля опубликовал в Twitter прогноз, что вскоре в Центральной Турции случится сильное землетрясение.
Рано или поздно случится землетрясение магнитудой приблизительно 7,5 балла в этом регионе (Центральная - Южная Турция, Иордания, Сирия, Ливан)", - говорится в сообщении Хугербитса.
Серьезные ученые с сомнением относятся к изысканиям института SSGEOS, сотрудники которого ищут связи между подземными толчками и расположением небесных тел в Солнечной системе. Однако всего через три дня в регионе, на который указал Хугербитс, произошло чрезвычайно масштабное землетрясение, причинившее множество разрушений и унесшее многие сотни жизней, сообщает info24.ru.
Сочувствую всем сердцем всем, кто пострадал от крупного землетрясения в Центральной Турции. Как я уже говорил ранее, рано или поздно подобное должно было случиться в этом регионе, как в 115 и 526 годах. Этим землетрясениям всегда предшествует критическая планетарная геометрия, как у нас было 4-5 февраля", - написал ученый после трагедии.
Хугербитс также на своей странице в Twitter пожаловался на фейковые аккаунты, распространяющие лживые прогнозы о будущих толчках от его имени, пишет m.gazeta.ru.
По словам специалиста, неизвестные создали фейковые аккаунты, в которых распространяются неверные данные о будущих толчках от его имени. Мошенники скопировали данные его профиля и сообщили, что 7 февраля 2023 года в 04.00 будет очередное землетрясение магнитудой 9,6 в Турции, Иордании и Сирии. Сейсмолог предупредил своих подписчиков, что эти прогнозы неверны и написаны не им.
По последним данным, число погибших при землетрясении в Турции выросло до 2921, ранены 15 834 человека, сообщает РИА Новости.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил по всей стране общенациональный траур до 12 февраля включительно.
Как сообщалось ранее, землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции утром 6 февраля 2023 года. Эпицентром стал район Пазарджик в Кахраманмараше. Подземные толчки ощущались также в Адане, Анкаре, Анталье, Кайсери, Мерсине, Трабзоне и Урфе. В стране был объявлен самый высокий уровень тревоги. Подземные толчки в понедельник также произошли в Сирии, Ираке, Ливии.
Землетрясение затронуло сирийские провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. Там, по последним данным, погибли 711 человек и 1431 пострадал.
Позже специалисты зарегистрировали три десятка афтершоков, а в середине дня - новые мощные толчки магнитудой 7,7. Землетрясение ощущалось в Ливане, Ираке, Израиле, Грузии, Абхазии, небольшие толчки зафиксировали и в Сочи.
По оценкам турецких сейсмологов, одним из наиболее пострадавших городов стал Газиантеп.
МИД Казахстана сообщил, что, по предварительным данным, в списках погибших и пропавших без вести граждан Казахстана нет.
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству оказать экстренную помощь Турции в преодолении последствий землетрясения. Для этих целей казахстанские спасатели и медики направляются в пострадавшие от землетрясения регионы.
05.02.2023, 12:57 37811
США сбили китайский аэростат
Фото: telegram/РИА Новости
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Вашингтон. 5 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Американские военные сбили принадлежащий Китаю аэростат, попавший в воздушное пространство Соединенных Штатов Америки.
Телеканал Fox News подтвердил эту информацию, добавив, что аппарат сбили у побережья штата Южная Каролина.
Позже глава Министерства обороны США Ллойд Остин уточнил, что аэростат ликвидировали при помощи истребителя. По его словам, аппарат использовался для наблюдения за стратегическими объектами на территории Соединенных Штатов.
Министр также отметил, что президент Джо Байден принял решение сбить аэростат при условии, что это позволит избежать риска для гражданского населения. В соответствии с его указом оборонное ведомство разработало вариант безопасного поражения объекта, при этом внимательно отслеживая его траекторию и деятельность.
В четверг представитель Пентагона рассказал, что над США заметили разведывательный воздушный шар. Военные заявили, что он принадлежит КНР. Зонд прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады. Перемещения шара отслеживались командованием воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).
Администрация США заявила о неприемлемости нахождения иностранного разведывательного аппарата в суверенном воздушном пространстве и отменила предстоящий визит в Пекин главы госдепартамента Энтони Блинкена. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин призвала не спекулировать на теме "аэростата-шпиона". Как отметили в ведомстве, аэростат серьезно отклонился от маршрута из-за ветра и Пекин сожалеет, что он оказался над США.
Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен на фоне этого инцидента объявил о переносе запланированного на воскресенье визита в Китай. При этом он отказался озвучить новые даты, дав понять, что говорить об этом до разрешения текущей ситуации было бы преждевременно.
Также, по данным РИА Новости, США смогли изучить оборудование на сбитом аэростате, который считают разведывательным, заявил высокопоставленный представитель минобороны США.
Не могу говорить подробнее, но мы имели возможность изучить шар и оборудование, которое представляет ценность", - сообщил представитель Пентагона.
В ведомстве не сомневаются, что аэростат служил для сбора разведданных. Там отвергли заявления КНР о том, что это метеорологический зонд, сообщил представитель Пентагона.
США проинформировали Пекин о том, что сбили устройство у берегов штата Южная Каролина, сказал он.
Аэростат удалось сбить с помощью ракеты "воздух-воздух", запущенной с истребителя F-22, сообщили в Пентагоне.
В свою очередь Пекин заявил о праве ответить на уничтожение китайского аэростата в США, сообщает РБК.
Китай оставляет за собой право на любую необходимую реакцию после уничтожения американскими военными китайского аэростата, оказавшегося в воздушном пространстве США, заявили в министерстве иностранных дел КНР, информирует Bloomberg.
Пекин назвал действия Вашингтона "очевидной чрезмерной реакцией" и нарушением существующих международных практик. Аэростат предназначался для гражданских целей и попал в воздушное пространство США случайно, о чем американские власти были уведомлены, настаивают в китайском МИДе.
Китай выражает резкое недовольство и протест против применения США силы для атаки на гражданские беспилотные дирижабли", - сказано в заявлении ведомства.
04.02.2023, 09:34 43266
В США военные "настоятельно рекомендовали" не сбивать аэростат, замеченный над территорией США
Зонд прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады и достиг штата Монтана
Фото: скриншот из видео Fox News
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Вашингтон. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Военные "настоятельно рекомендовали" не сбивать аэростат, замеченный над территорией США. Вашингтон считает, что это зонд-шпион.
В Пекине утверждают, что это метеозонд, отклонившийся от курса из-за ветра, сообщает РБК.
Президент США Джо Байден согласился с военными, которые рекомендовали не сбивать залетевший на территорию страны китайский зонд, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, ее слова приводит газета The Washington Post.
По ее словам, Байдену доложили о случившемся и он попросил представить варианты ответа. Военные "настоятельно рекомендовали" не сбивать аэростат, который Соединенные Штаты называют зондом-шпионом, из-за возможной угрозы для населения от обломков. Американский лидер выразил согласие, рассказала Жан-Пьер.
Очевидно, что президент всегда будет ставить безопасность американского народа на первое место. Мы внимательно следим за (зондом) и держим все варианты на столе", - сказала представитель Белого дома.
Аэростат был замечен на высоте 60 тысяч футов (18 км) над штатом Монтана, где расположены шахты для ядерных ракет. По словам пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера, зонд останется в воздушном пространстве США еще "на несколько дней".
Госсекретарь Энтони Блинкен в пятницу отложил свою запланированную поездку в Китай. МИД КНР подтвердил, что зонд - китайский, но утверждает, что это метеозонд, который сбился с курса. Блинкен готов посетить Пекин, "как только позволят условия", уточнил пресс-секретарь госдепа Нед Прайс. При этом госсекретарь заявил главе МИД Китая Цинь Гану, что появление зонда в воздушном пространстве страны равносильно "нарушению суверенитета США", сообщил Прайс.
Как считают опрошенные РБК эксперты, американские власти могли отказаться от идеи сбить залетевший на их территорию китайский аэростат по многим причинам, в том числе потому, что это очень неудобная цель для систем ПВО и ПРО.
Старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий Юрий Лямин пояснил, что зонды довольно сложно сбивать.
Я не исключаю, что Пентагон просто не хочет у всех на глазах предпринимать неудачные попытки", - сказал он.
Лямин пояснил, что во времена холодной войны аэростаты были очень популярны и активно применялись "с обеих сторон".
Аэростат может летать выше, чем может достать ПРО, при этом камеры, которые на нем установлены, могут давать картинку значительно лучше, чем на спутниках. Другое дело - сделать аэростат, который сможет летать на такой высоте, не очень просто", - пояснил эксперт.
На большой высоте действуют мощные воздушные потоки, поэтому аэростат может преодолеть тысячи километров и долететь от Китая до США, хотя его могли запустить и с корабля в Тихом океане.
По данным Lenta.ru, аэростат приближается к находящейся авиабазе США в Миссури.
Сама идея того, что у коммунистического Китая есть аэростат-шпион, направляющийся прямо сейчас к базе ВВС Уайтмен в Миссури - родине бомбардировщика-невидимки, совершенно невероятна", - написал сенатор США Эрик Шмитт от американского штата Миссури в Twitter. Он добавил, что "ни один американец не должен мириться с этим".
Кроме того, сенатор призвал защитить границы и суверенитет Соединенных Штатов. По данным Reuters, национальная метеорологическая служба в Канзас-Сити также получила несколько сообщений с северо-запада Миссури о большом воздушном шаре, видимом на горизонте.
Сообщается, что Пентагон обнаружил еще один китайский аэростат. Об этом телеканалу CNN рассказал пресс-секретарь американского военного ведомства Патрик Райдер. По его словам, сейчас объект размером с три автобуса пролетает над Латинской Америкой, и, по расчетам, не пересечет воздушную границу США. Представитель Пентагона описал аэростат как разведывательное воздушное судно.
31.01.2023, 08:11 58156
МО РФ: пандемия развивалась по сценарию американских учений Event 201
В ходе учений отрабатывались действия в условиях эпидемии ранее неизвестного коронавируса, который, по легенде, был перенесен от летучих мышей человеку
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Астана. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - Пандемия COVID-19 развивалась по сценарию американских учений Event 201, что ставит вопрос о причастности США к распространению коронавируса. Об этом в понедельник заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов.
Он напомнил, что в 2019 году Университет Джона Хопкинса при поддержке Фонда Билла и Мелинды Гейтс провел в Нью-Йорке учения Event 201. В ходе учений отрабатывались действия в условиях эпидемии ранее неизвестного коронавируса, который, по легенде, был перенесен от летучих мышей человеку через промежуточного хозяина - организм свиньи, сообщает ТАСС.
Развитие пандемии COVID-19 именно по этому сценарию ставит вопросы о ее преднамеренном характере, причастности США к данному инциденту, а также истинных целях американских биопрограмм, направленных на усиление свойств опасных патогенов", - подчеркнул начальник войск РХБЗ.
Дополнено 31.01.2023, 08.55
В мире зарегистрировано более 670 млн случаев заражения коронавирусом, 6,83 млн летальных исходов.
В Казахстане с начала пандемии зарегистрировано 1 405 848 случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с 1 августа 2020 года выявлен 90 701 случай заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-).
С 13 марта 2020 года зарегистрировано 13 843 летальных случая от подтвержденного ПЦР-тестом коронавируса. С 1 августа 2020 года зарегистрировано 5409 случаев смерти от коронавирусной пневмонии.
За прошедшие стуки зарегистрировано 46 случаев заболевания КВИ+.
На 31 января лечение от КВИ продолжают получать 1598 человек (1454 КВИ+ и 144 КВИ-), из них в стационарах находится 111 пациентов, на амбулаторном лечении - 1481 пациент.
В тяжелом состоянии - 8 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 1 пациент, на аппарате ИВЛ - 1 пациент.
30.01.2023, 20:38 62326
Начальник ВРХБЗ Кириллов: США проводили эксперименты с ВИЧ-инфекцией на украинских военных
В качестве целевых групп выступали не только осужденные или наркоманы, но и бойцы ВСУ
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Москва. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - Военнослужащие были целевой группой в экспериментах США с ВИЧ-инфекцией, проводившихся на Украине.
Как заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты России генерал-лейтенант Игорь Кириллов, за время спецоперации удалось получить более 20 тысяч документов, опросить очевидцев и участников американских военно-биологических программ. Эти материалы подтверждают нацеленность Пентагона на создание компонентов биологического оружия и их испытание на населении Украины и других соседних с Россией государств, сообщает РИА Новости.
Наиболее спорные с точки зрения международного законодательства исследования Соединенные Штаты реализуют за пределами национальной территории. Примером служат эксперименты, связанные с ВИЧ-инфекцией, которые проводились американскими специалистами на территории Украины с 2019 года", - сказал генерал.
Он обратил внимание на то, что в качестве целевых групп выступали не только осужденные или наркоманы, но и бойцы ВСУ.
Кириллов добавил, что Минобороны получило свидетельства применения украинскими военнослужащими психостимуляторов и наркотиков, а также контрабандной доставки морфина на фронт.
Считаем, что действия должностных лиц, проводивших исследования на украинских военнослужащих, в крови которых обнаруживались высокие концентрации антибиотиков, наркотических препаратов, антитела к возбудителям инфекционных заболеваний, требуют соответствующей правовой оценки", - заявил он.
Генерал отметил, что сейчас США сворачивают военно-биологическую деятельность на Украине и переводят ее в Польшу и Прибалтику. Некоторые незавершенные программы переносят в страны Центральной Азии, одновременно наращивая сотрудничество с Кенией, Сингапуром, Таиландом. А специалистов, которые принимали участие в этих исследованиях, перевозят на Запад и трудоустраивают в США, Канаде и Евросоюзе, чтобы Россия не получила от них свидетельства незаконной работы и нарушений международных обязательств.
Полученные материалы будут переданы в Следственный комитет для принятия мер по привлечению виновных к ответственности", - заключил Кириллов.
Вскоре после начала спецоперации Минобороны начало получать свидетельства о том, что Украина фактически стала полигоном Пентагона для разработки компонентов биологического оружия и тестирования новых образцов фармпрепаратов. В стране формировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах США. В частности, в них исследовали возбудителей различных заболеваний, в том числе чумы и сибирской язвы.
В России создана парламентская комиссия по расследованию этой деятельности.
30.01.2023, 16:37 63161
При взрыве в мечети в Пакистане погибли 17 человек
Фото: telegram/РИА Новости
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Исламабад. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - В результате взрыва в мечети в городе Пешаваре на северо-востоке Пакистана погибли 17 человек.
По данным медиков и сотрудников служб безопасности, число погибших достигло 17, более 90 человек пострадали, информирует rbc.ru со ссылкой на Geo TV.
В спецслужбах считают, что один из находившихся в мечети людей подорвал себя. Во время молитвы он находился в первом ряду.
Пострадавших госпитализировали, состояние более десяти из них оценивается как крайне тяжелое.
Министр планирования Пакистана Ахсан Икбал в своем Twitter назвал случившееся "худшим актом терроризма". Теракт осудил бывший премьер-министр, лидер партии "Движение за справедливость" Имран Хан.
Дополнено 30.01.2023, 16.55
Число пострадавших при взрыве в мечети в Пакистане возросло до 150, сообщает russian.rt со ссылкой на Dawn.
Местные власти подчеркнули, что в больницах по всему городу введен режим чрезвычайной ситуации, пострадавшим предоставляются лучшие медицинские услуги.
Уточняется, что раненые все еще поступают в больницы, некоторые находятся в критическом состоянии.
Ранее сообщалось, что в Иерусалиме второй раз за сутки произошел теракт.
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