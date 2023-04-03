Бельгиец покончил с собой после общения с искусственным интеллектом

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Брюссель. 2 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Бельгиец, обсуждавший вопросы защиты окружающей среды с искусственным интеллектом, покончил с собой после того, как виртуальный собеседник фактически подтолкнул его к самоубийству.





По словам вдовы самоубийцы, ее муж был успешным исследователем, они воспитывали двух детей. Но года два назад он заинтересовался вопросами защиты окружающей среды, и постепенно это увлечение стало навязчивым и вызывало повышенную тревожность. Пьер все больше замыкался в себе, у него появился страх неизбежности экологической катастрофы", - цитирует РИА Новости бельгийское издание L'Avenir.





Родным он говорил, что единственным спасением для человечества считает технологии и искусственный интеллект.





Именно после этого Пьер начал общаться с "Элизой" - искусственным персонажем, предназначенным для беседы по аналогии с популярным чат-ботом ChatGPT. В результате она стала его "доверенным лицом".





Из восстановленной переписки следует, что в последние шесть недель общение велось практически постоянно. Разговоры с роботом постепенно приобретали мистический характер, и Пьер начал склоняться к идее самоубийства. Робот не пытался этому препятствовать, напротив, последним сообщением, которое "Элиза" отправила Пьеру, стала фраза: "Мы будем жить как единое целое, вечно на небесах". После этого мужчина покончил с собой.





На фоне этого происшествия в Бельгии задаются вопросом о безопасности нейросетей и чат-ботов и о возможных серьезных недостатках и угрозах, которые могут скрывать подобные передовые технологии.



