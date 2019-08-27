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Администрация Сянгана резко осудила погромы и насилие митингующих в Цзюлуне

26.08.2019, 16:54 6103
Сянган. 26 августа. Kazakhstan Today - Администрация специального административного района Сянган резко осудила прошедшие 24 августа демонстрации, сопровождавшиеся погромами и насильственными действиями, во многих районах полуострова Цзюлун (Коулун), передает Kazakhstan Today.
 
Администрация подчеркнула, что полиция примет серьезные меры по привлечению нарушителей закона к ответственности. Она также призвала демонстрантов прекратить насилие, чтобы общественный порядок как можно скорее был восстановлен, сообщает "Синьхуа".
 
Демонстранты 24 августа провели погромы на полуострове Цзюлун в районах Гуаньтан (Кван Тонг), Хуандасянь (Вон Тай Син), Шэньшуйбу (Шам Шуй По), разрушив электронные детали на "умных" фонарных столбах и даже отпилив электропилой несколько таких столбов. Они также бросали в полицейских бутылки с зажигательной смесью, дымовые шашки, стеклянные бутылки, что привело к множественным возгораниям. Другая часть демонстрантов заблокировала улицу у здания полицейского управления района Шэньшуйбу, где она окружала и избивала мирных жителей.
 
Представитель администрации заявил, что во время митинга демонстранты отклонились от запланированного маршрута и устроили заграждения на многих дорогах района Восточный Цзюлун и Шэньшуйбу, что стало причиной серьезных заторов на улицах и повлияло на работу экстренных служб. Также радикально настроенные митингующие ломали и поджигали общественное имущество, бросали в полицейских бутылки с зажигательной смесью и камни, угрожая безопасности мирных горожан и сотрудников полиции.
 
Обращаясь к тем, кто умышленно портил "умные столбы", представитель заявил, что на них нет функции распознавания лиц и с их помощью не ведется вторжение в личную жизнь. Они используются только для сбора информации о дорожном движении и воздухе, но митингующие не принимают в расчет факты, а произвольно портят столбы, что совершенно абсурдно.
 
Кроме того, с заявлением выступило управление специального представителя МИД КНР в САР Сянган, которое призвало канадскую сторону немедленно прекратить вмешательство в дела Сянгана.
 
Как отметил представитель управления, канадская сторона неоднократно делала безответственные замечания по поводу событий в Сянгане, грубо вмешиваясь во внутренние дела Китая, в связи с чем Китай выразил сильное недовольство и решительный протест.
 
Представитель отметил, что в ошибочных замечаниях канадской стороны перепутаны насильственные действия, нарушающие закон, с мирными собраниями, проигнорирован тот факт, что полиция САР Сянган наказывает насильственные действия в соответствии с законом. Канадская сторона по скрытым мотивам предложила так называемое то, что стороны должны проявлять сдержанность. Это ошибочное высказывание, путающее черное с белым, идет вразрез с нынешним общим стремлением сянганского общества и всех сянганцев к ужесточению борьбы с беспорядками и восстановлению порядка. Суть этого высказывания заключается в том, чтобы поддержать преступников, совершающих насилие, пишет "Синьхуа".
 
Представитель также подчеркнул, что дела САР Сянган относятся исключительно к внутренним делам Китая и не допускают вмешательства со стороны никаких стран, организаций или частных лиц. 
 

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